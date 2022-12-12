56x zoom kapasiteli DJI Mavic 3 Enterprise

DJI Enterprise’ın yenilikçi kompakt drone serisi Mavic 3 Enterprise satışa sunuldu. Endüstriyel alanda sınırları zorlayan çözümlerle teknolojiyi her geçen gün ileri taşıyan DJI Enterprise; enerji, madencilik, haritalama, inşaat, arama&kurtarma ve sınır güvenliği gibi çok farklı alanlarda kullanılabilecek DJI Mavic 3E ve DJI Mavic 3T modelleri ile daha üstün performans ve verimlilik vadediyor.

DJI’ın amiral gemisi Mavic 3 serisinin güçlü DNA’sını taşıyan iki yeni Mavic 3 Enterprise serisi drone, zorlu endüstriyel görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Tek elle taşınabilen, kompakt ve çok hızlı göreve hazır hale getirilebilir özelliklere sahip olan DJI Mavic 3 Enterprise serisi, 45 dakikalık çarpıcı uçuş süresiyle uzun görevler için ideal bir deneyim sunuyor.

DJI Mavic 3E ile Yüksek Hızda Keşif

Santimetre düzeyinde hassasiyet sağlayan RTK modülüyle gelen giriş seviyesi kurumsal drone grubunda konumlanan DJI Mavic 3E, temel ihtiyaçları karşılayabilen 4/3 kamera ve mekanik deklanşöre sahip.

56X hibrit zoom kameraya sahip olan Mavic 3E, zorlu görevlerin üstesinden gelmek üzere tasarlandı. Portatif yapısına karşın daha fazla güç ve daha fazla verimlilik sunan Mavic 3E; önceki modellere göre iyileştirilmiş uçuş süresi ve rüzgar direnciyle görev verimliliğini zirveye taşıyor.

DJI Mavic 3E’nin bir araya getirdiği yenilikçi özellikler, Yer Kontrol Noktalarına ihtiyaç duymadan yüksek verimli haritalama yapılabilmesini ve keşif görevlerinin yürütülebilmesini mümkün kılıyor. Cihaz, Akıllı Düşük Işık Moduyla birlikte loş koşullarda bile önemli ölçüde iyileştirilmiş performans sunan 20 MP geniş açılı kamera ile geliyor.

DJI Mavic 3T ile görünmeyeni görün

Mavic 2 Enterprise Advanced’in geliştirilmiş yeni giriş seviyesi termal drone Mavic 3T, nesneleri yerinde hızlı bir şekilde tanımlayarak bilinçli kararlar vermek için yüksek çözünürlüklü bir termal sensöre sahip.

Yangınla mücadele, arama-kurtarma, denetim, sınır güvenliği ve zorlu gece görevleri için tasarlanan DJI Mavic 3T, endüstriyel kullanımda portatiflik ile fark yaratıyor, operasyonel verimliliği artırıyor. DJI Mavic 3T, Mavic 3E ile aynı tele kamera ve 1/2” CMOS sensörlü 48 MP kameranın yanı sıra ayrıca 61° Görüntü Alanına (DFOV) ve 640 × 512 piksel çözünürlüğe ve 40 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip bir termal kamera da sunuyor. Nokta ve alan sıcaklığı ölçümünü, yüksek sıcaklık uyarılarını, renk paletlerini ve izotermleri destekleyen Mavic 3T’nin termal kamerası, profesyonellerin sıcak noktaları bulmasına ve hızlı kararlar almasına yardımcı oluyor.

Profesyoneller için ekstra çözümler

Mavic 3 Enterprise Serisi ayrıca profesyonel görevler için aksesuarları ve yazılımı birleştiren yeni araçlarla birlikte geliyor. 1000 nit yüksek parlaklıkta ekrana ve net iletişim için dahili mikrofona sahip profesyonel bir uzaktan kumanda olan DJI RC Pro Enterprise, ölçüm uzmanlarının santimetre düzeyinde doğruluk elde etmelerini sağlayan RTK Modülü, gerçek zamanlı diferansiyel düzeltmeler sağlayan geliştirilmiş yüksek hassasiyetli GNSS alıcısı olan D-RTK 2 Mobil İstasyonu kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak.

Mavic 3 Enterprise serisi hassas uçuş görevleri sırasında oluşturulan fotoğrafların, videoların, uçuş günlüklerinin ve diğer verilerin bütünlüğünü korumak için en son teknoloji güvenlik ve gizlilik özellikleri sunuyor.