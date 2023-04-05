Zhiyun Molus G60 ve X100

Zhiyun, hem amatör hem de deneyimli içerik oluşturucular için Molus G60 ve Molus X100 profesyonel cep aydınlatma ürünlerini satışa sundu.

Kameralar ve akıllı telefonlar için yenilikçi gimballar üreten Zhiyun, hem amatör hem de deneyimli içerik oluşturucular için Molus G60 ve Molus X100 profesyonel cep aydınlatma ürünlerini satışa sundu.

Zhiyun, bu yeni hafif, tek bir kişinin kolaylıkla kullanılabileceği güçlü ışıklarla, kalabalık bir ekip gerektiren hantal ve karmaşık, sinematik aydınlatma ürünleri kavramını değiştirmeye hazırlanıyor.

Zhiyun Molus G60 ve Molus X100 modellerinin her ikisi de güçlü ve retro tarzıyla içerik üreticilerin kolaylıkla kullanabileceği ürünler. Ayrıca her iki üründe de geniş bir aksesuar desteği ile kullanıcıların farklı çekimlerinde sorunsuz bir deneyim yaşamaları sağlanıyor.

Molus G60, bir rubik küp kadar küçük ve sadece 300 g ağırlığıyla çok rahat bir şekilde taşınabilir. Maksimum güçte 60 W’a kadar güç sunar. Molus G60, hassas parlaklık düğmesiyle kolayca ayarlanabilen 2700K – 6500K arasında mükemmel bir renk CCT aralığı sağlar. ≥96, 2367 lux’lük bir renksel geriverim indeksi (CRI) ve ≥97’lik bir televizyon ışığı tutarlılık indeksi (TLCI), öznenin renklerinin doğru şekilde yorumlanmasını sağlar. Daha fazla kullanım kolaylığı için G60, uyarlanabilir güç kaynağı sistemi DC güç adaptörü veya bir PD hızlı şarj yöntemi ile şarj edilebilir.

Molus X100 daha ağır LED ışıklara rakip olması ve 100W profesyonel güç çıkışının yanı sıra basit ve efektif kurulum kolaylığı sağlamak için sadece 385 gramdır. Kullanıcılar, istenen efektler için ışığın renk sıcaklığını ve parlaklığını kolayca ayarlayabilir. X100’ün CCT değeri 2700K-6500K, 3881 lux; CRI≥95 ve TLCI≥97. Anlık içerik oluştururken, battery grip, DC adaptörü ve 100 W PD hızlı şarj arasında seçim yaparak ışığı açmanın üç seçeneği ile kesinti süresini en aza indirebilir.