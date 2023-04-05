Xiaomi Redmi Note 12 Serisi Türkiye’de

Xiaomi Redmi Note 12 Serisinin merakla beklenen ürünleri 6GB RAM ve 128GB ROM’a sahip Redmi Note 12 8.499 TL ve 8GB RAM ve 256GB ROM’a sahip Redmi Note 12 Pro ise 10.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tanıtıldı. Redmi Note 12 6 Nisan itibariyle, Redmi Note 12 Pro ise 16 Nisan itibariyle satışta olacak. Redmi Note 11 Serisinin inanılmaz başarısı üzerine şekillenen Redmi Note 12 Serisi, sevenleri için büyük önem taşıyan özelliklerde bir kez daha dikkat çekici geliştirmeler sunuyor. Bu geliştirmeler arasında kamera sistemi, pil ömrü, şarj hızı ve kullanıcı dostu tasarım yer alıyor. Redmi Note 12 Serisinin lansmanı ile Xiaomi, üst düzey akıllı telefon özelliklerini dünyada daha fazla kullanıcıya erişilebilir kılma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Marka ayrıca parlak ve net bir ekrana, çeşitli spor ve sağlık işlevlerine ve hassas çok sistemli GPS bağlantısına sahip şık ve yeni bir akıllı saat olan Redmi Watch 3 de duyurdu.

Çarpıcı anlar için çeşitli film tarzlarına sahip 108MP’lik profesyonel kalitede kamera

Redmi Note 12 Pro, her anı çarpıcı ayrıntılarla yakalamak için profesyonel düzeyde bir kamerayla geliyor. Redmi Note 12 Pro, 1/1,52 inç Samsung sensörün yanı sıra 9’u 1 arada piksel gruplama ve çift doğal ISO ile portre çekimlerinde doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyan 2MP derinlik kamerasına sahip.

Redmi Note 12 Pro, FilmCamera filtreleri ve ProCut özelliği ile yaratıcılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Kameralar tüm ışık koşullarında net görüntüler sunarken, keskin ve doğal görünümlü selfie’ler için 16MP ön kamera içeriyor.

Canlı görsel ve işitsel deneyimler

Redmi Note 12 Pro’da, akıcı kaydırma ve gecikmesiz geçişler için 120Hz ekran yenileme hızına sahip büyük bir 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Ayrıca birinci sınıf görsel ve işitsel deneyim için Dolby Vision® ve Dolby Atmos® sürükleyici ses teknolojisi desteği de sunuyor.

Daha fazla eğlence için güvenilir performans

8GB+256GB depolama alanıyla gelen Redmi Note 12 Pro artık daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Snapdragon® 732G ve 67W turbo şarj ile donatılan Redmi Note 12 Pro, kullanıcıların her yere gidebilmeleri, her şeyi yapabilmeleri ve hiçbir anı kaçırmamaları için sosyal medya etkinlikleri, fotoğrafçılık, video çekimi ve daha fazlası için kolayca uzun süreli kullanım sağlayan büyük bir 5.000mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip.

Kusursuz ve etkileyici performans deneyimi

Serinin her bir üyesi kendi fiyat segmentinde beklentilerin ötesine geçiyor. Redmi Note 12 etkileyici performans ve gelişmiş eğlence deneyimi ile öne çıkıyor. Süper akıcı 120Hz AMOLED ekran kullanıcılara doğru renklere sahip çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Snapdragon 685 Mobile Platform sayesinde işlemler akıcı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, gelişmiş güç verimliliği çoklu görevlerin kolayca yapılmasına olanak tanıyor. Redmi Note 12, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh (tip) uzun ömürlü pil özelliğine sahip. Dolayısıyla kullanıcılar pil endişesi olmadan daha fazla uygulama kullanabiliyor ve daha fazla fotoğraf çekebiliyor. Buna yapay zeka destekli üst düzey üçlü kamera kurulumu, çarpıcı Gece Modu özelliği ve bir dizi kullanışlı eğlenceli özellik ve filtre eklendiğinde, her iki cihaz da bir zamanlar yalnızca amiral gemisi telefonlarda bulunan kamera gücünü bütçe dostu fiyatlarla daha fazla kullanıcıya ulaştırıyor.