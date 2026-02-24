General Mobile’dan AI Destekli İki Yeni Akıllı Telefon

General Mobile, ürün portföyünü genişletmeyi sürdürüyor. General Mobile, GM AI ismini verdiği yapay zeka desteği ile birlikte yüksek performansa sahip GM Fenix II Pro 5G ve yenilikçi arka ekran deneyimi sunan GM 26 Pro 5G modellerini kullanıcıları ile buluşturuyor.

Yıllık 4,2 milyonluk üretim kapasitesiyle yerli üretimin gücüne katkı sağlayan General Mobile, Türkiye’nin ve dünya pazarlarının ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede ulaşılabilir ürünler sunmayı sürdürüyor. Marka “erişilebilir teknoloji” yaklaşımını sürdürerek GM AI destekli ürünleri ile yapay zekayı kullanıcılarının günlük hayatına entegre ederek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GM AI

GM AI, işleri hızlandıran ve yaratıcılığa güç katan zeki bir asistan. Anlatılanları görsele dönüştüren, farklı formatlardaki içerikleri kapsamlı bir şekilde analiz ederek içgörüler sunan, akıllı tanıma teknolojisiyle fotoğrafları tanıyarak detaylarını bulan yapay zekâ asistanı GM AI, General Mobile’ın iki yeni modelinde de kullanıma sunuluyor.

Belirlenen konularda uzmanlık kazanacak şekilde eğitilmiş GM AI Ekibi ise kullanıcılara etkili bir destek sunuyor. 7 farklı konuda (Astrolog, İngilizce, Çince ve Matematik öğretmeni, Türk yemekleri Gurmesi, İsim Profesörü) uzmanlara sahip olan GM AI Ekibi, kişiselleştirilmiş bir yapay zekâ deneyimi sunuyor.

GM AI Fotoğraf Editörü; basit çizimleri sanat eserine dönüştüren ve fotoğrafların kompozisyonunu bozmadan genişleten yetenekleriyle yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Yazıları düzenleyen, çeviren ve farklı tonlara uyarlayan akıllı yardımcı AI Metin Editörü de mesajlardan e-postalara kadar tüm metinleri daha net, etkili ve profesyonel hale getiriyor. AI Çağrı Özeti ise telefon görüşmelerini otomatik olarak özetlerken görüşmenin önemli noktalarını belirleyerek metne döküyor.

GM Fenix II Pro 5G

Alüminyum alaşımlı tasarımıyla dikkat çeken GM Fenix II Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 5G (4nm) işlemcisi ve 24 GB’a varan RAM kapasitesiyle çoklu görevlerde üst düzey bir performans sağlıyor. 512 GB hafızası ile özgürce depolama yapmanıza imkan tanıyan GM Fenix II Pro, 66W hızlı şarj desteğiyle de 19 dakikada yüzde 50 batarya seviyesine ulaşabiliyor.

2400 nits maksimum parlaklığa sahip 6.67” AMOLED ekranıyla GM Fenix II Pro kullanıcılarına akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Tüm bunların yanında kamera performansı ile de fotoğraf çekmeyi sevenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. 50MP OIS (görüntü sabitleme teknolojisi) desteği ile ana kamerada stabil ve net görüntü vaad ederken, Dual Conversion Gain (DCG) teknolojisi sayesinde, ışığı anında analiz ederek her karede en keskin sonucu yakalıyor. 50MP selfie kamerasıyla da selfie sevenleri de düşünüyor.

GM 26 Pro 5G

1.6” yenilikçi arka ekranı ile segmentinde fark yaratan GM 26 Pro 5G, kullanıcılarına tüm kompozisyonu görerek ana kamera kalitesinde selfie çekme olanağı sunuyor. Bildirimleri görme, aramaları cevaplama gibi birçok özellikle gelen arka ekran premium bir deneyimin yanında işlevsellik de sunuyor.

GM 26 Pro 5G, 6.67 inç AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı iddialı bir ekran deneyimi sunarken, 7.55 mm inceliğinde ve sadece 182 gramlık hafif yapıyla dikkat çekiyor. MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden güç alan GM 26 Pro 5G, 512 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri ile kullanıcılarıyla buluşuyor.