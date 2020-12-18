Apple ProRAW nedir?

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Apple kısa bir süre önce yayınladığı iOS 14.3 güncellemesi ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde Apple ProRAW özelliğini aktif hale getirdi. Apple ProRAW bir ham görüntü formatıdır.

DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinde görmeye alışık olduğumuz RAW görüntü formatını iPhone modellerinde (iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) kullanıma sunan Apple, fotoğraf severlerin çektikleri fotoğraflara daha fazla müdahale edebilmelerini sağlıyor.

Önce, Ayarlar – Kamera – Biçimler sekmeleri tıklanarak, Fotoğraf Çekimi kısmında Apple ProRaw özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Kamera uygulamasında, “Fotoğraf” modunda kullanılabilen Apple ProRAW tüm kamera açılarında (ultra geniş, geniş, telefoto) seçilebiliyor. ProRAW formatı ile fotoğraf çekmek için sağ üst köşede yer alan ”RAW” yazısına tıklamanız yeterli oluyor. ProRAW dosya formatı maalesef “Portre” modunda kullanılamıyor. Çekilen RAW fotoğraflar “Fotoğraflar” uygulamasında basit bir şekilde hızlıca düzenlenebiliyor. Yine telefon içerisindeki farklı uygulamalarla da düzenleme yapılabiliyor. Henüz çok yeni bir dosya formatı olduğu için önümüzdeki günlerde pek çok uygulama güncelleme yaparak ProRAW formatında çekilen görüntüleri düzenleyebilecek. Şu anda fotoğraf severlerin en çok kullandığı fotoğrafçılık uygulamalarından olan Snapseed güncelleme yaparak bu yeni formatta çekilen fotoğrafları işleyebiliyor. ProRAW formatında çekilen bir fotoğraf Snapseed uygulaması ile açıldığında otomatik olarak yeni düzenleme modu “RAW – Tab Etme” açılıyor. Buradan pozlama, parlak alanlar, koyu alanlar, kontrast, yapı, doygunluk, sıcaklık, tonlama ve beyaz ayarı gibi düzenlemeler kolayca yapılabiliyor.

ProRAW formatında çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamında Lightroom, Photoshop benzeri görüntü işleme yazılımlarıyla da düzenlenebiliyor.

Apple ProRAW, Apple’ın Deep Fusion ve Akıllı HDR teknolojisinin avantajlarını bir RAW dosyanın düzenleme esnekliğiyle birleştiren yeni bir format. DNG tabanlı dosya beyaz dengesi, pozlama, ton değerleri ve daha birçok alanda yaratıcı bir kontrol sağlıyor. Dijital negatif (DNG) dosya biçimi kullanıldığı için ProRAW dosyalar da DNG uyumlu uygulamalarla açılabiliyor.

ProRAW görüntü dosyaları, HEIF veya JPEG dosyalarından yaklaşık 10 kat (25MB civarı) daha fazla yer kaplıyor. Bu yüzden her çekilen fotoğrafın ProRAW formatında kaydedilmesi telefonunuzun ve yedekleme yapıyorsanız iCloud’un hızlıca dolmasına neden olabilir.

Biz de henüz yeni kullanıma sunulan ProRAW formatını iPhone 12 Pro Max modelinde test ettik. Telefon da çok yeni olduğu için daha sonraki yazılarımızda bu konuda daha ayrıntılı bilgiler de verebileceğiz. Burada gördüğünüz örnek fotoğraflar iPhone 12 Pro Max ProRAW formatında çekildi. Gece lambasından bir detayın göründüğü fotoğraf, yine ProRaw formatında bir hayli loş ortamda çekildi ve “Fotoğraflar” uygulaması ile basitçe düzenlendi. Görüldüğü gibi lambanın geçirgen yapısındaki her kıvrım kayıp olmadan, patlamadan ortaya çıkıyor.