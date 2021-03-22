ViewSonic ColorPro Eğitimleri Başlıyor

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İçerik üreticilerinin yakından tanıdığı ViewSonic yeni bir eğitim serisine başlıyor.

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İçerik üreticilerinin yakından tanıdığı ViewSonic yeni bir eğitim serisine başlıyor.

VP color pro egitim V4 - ViewSonic ColorPro Eğitimleri Başlıyor

VP Serisi Hakkında Kısa Bilgiler:

Zamanlama: Her ay düzenli olarak  gerçekleştirilecek.

Platform: Google Meet

Eğitim Süresi: 3 saat

Kimler Katılabilir? VP Serisi Monitör sahibi herkes faturasını sisteme yükleyerek eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

  • ViewSonic Monitör Ailesi
  • ViewSonic Monitör Kullanımı – Pivot, Vdisplay Manager, Menüler, ince ayarlar
  • Monitör Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?
  • Renk Nedir?
  • Davinci ve Adobe Premiere Kurgu Programlarında Renk Ayarları

Detaylı bilgi için: https://viewsonicclub.com/colorpro-egitim/

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