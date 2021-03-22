ViewSonic ColorPro Eğitimleri Başlıyor

İçerik üreticilerinin yakından tanıdığı ViewSonic yeni bir eğitim serisine başlıyor.
İçerik üreticilerinin yakından tanıdığı ViewSonic yeni bir eğitim serisine başlıyor.
VP Serisi Hakkında Kısa Bilgiler:
Zamanlama: Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.
Platform: Google Meet
Eğitim Süresi: 3 saat
Kimler Katılabilir? VP Serisi Monitör sahibi herkes faturasını sisteme yükleyerek eğitime katılabilir.
Eğitimin İçeriği:
- ViewSonic Monitör Ailesi
- ViewSonic Monitör Kullanımı – Pivot, Vdisplay Manager, Menüler, ince ayarlar
- Monitör Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?
- Renk Nedir?
- Davinci ve Adobe Premiere Kurgu Programlarında Renk Ayarları
Detaylı bilgi için: https://viewsonicclub.com/colorpro-egitim/
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