İnceleme: Zhiyun Smooth XS

Yazı: Volkan Yetilmezer

Eğer ömrü hayatınızda ilk defa bir telefon gimbalı kullanacaksanız ve cebinizdeki paranın kıymetini biliyorsanız, Zhiyun Smooth XS, ailenizin bir parçası olmaya hazır.

Daha önceki Zhiyun incelememde, Zhiyun’un hızına yetişemediğimi söylemiştim. Bu ürün, Aralık 2020’de piyasaya son çıkan ürün oldu. Firma 2021’de daha ne yenilikler çıkaracak bilmiyorum ama 2020 Zhiyun’un yılı oldu diyebilirim. Bu incelemede, firmanın piyasaya son çıkardığı cep telefonu gimbalı Smooth XS’i inceleyeceğiz.

İlk belirtmem gereken şey, bu telefon gimbalı iki açılı bir gimbal. Yani pan ve roll açısı mevcut. Diğer gimballarda bir de tilt açısı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Amatör kullanım için tasarlandığından, tilt açısının olmaması, kullanıcı için bir eksik teşkil etmiyor. Yani normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İlla ki eğim vermek isterseniz de bunu pan açısı üstünde yer alan mekanik kısımdan yapabiliyorsunuz.

Boyut olarak cebinize sığabilecek şekilde diyebilirim. Elbette katlı hali ile. Bir önceki model Smooth X’te, katlama işi biraz zordu. Smooth XS, bu yönden aşırı basit. Yukarı ittirdiğinizde açılıyor, aşağı indirdiğinizde kapanıyor. Normal kullanım dışında, üst gövde ile alt gövdeyi birbirinden uzaklaştırarak tıpkı bir selfi çubuğu gibi kullanabiliyorsunuz. Temelde bu ürün ne tam bir gimbal ne de basit bir selfi çubuğu. İkisinin arasında bir ürün.

Cihazı ilk açtığınızda aktif etmeniz gerekiyor. Bunu da, bu ürün için özel olarak tasarlanmış ZY Cami uygulaması ile yapıyorsunuz. Hem android hem de iso tarafında sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Son derece kapsamlı ve özel bir program. Bir örnek vermek gerekirse, elinizle kameraya 5 işareti yaparak video kaydına başlayabilir ve hatta obje takibini aktif hale getirebilirsiniz. Yine kameraya 2 işareti yaparak da fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz.

Cihaz gövdesine geri dönelim, sonra yazılımdan bahsetmeye kaldığımız yerden devam edelim. Toplamda 5 farklı rengi olsa da, ülkemizde şuan beyaz ve pembe renkleri satışta. Şubat ortası veya sonu gibiyse, siyah rengini raflarda görmeye başlayacağız. Paket içinden gimbal, bileklik, tripod ve bir taşıma kesesi çıkıyor. Yani kısaca ihtiyacınız için gereken her şey paket içerisinde mevcut.

3 farklı kullanım modu mevcut. Bununla beraber, en iyi özelliği, mod tuşuna iki kez bastığınızda, telefonun dik konuma geçmesi oluyor. Özellikle tiktok veya instagram gibi platformlarda telefonu dikey kullandığınız için, gimbalı kapat, telefonu dik çevir, tekrar gimbalı aç şeklinde uğraşmıyorsunuz. Tuşa iki kez basın ve dikey kullanımın keyfini çıkarın.

Kullanımı son derece basit. Telefonunuza kayıt başlatma veya fotoğraf çekme komutunu göndermek için ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, bluetooth ile eşleştirmek. Yan kısmında bir de zoom in out tuşu yer alıyor. Bu tuşun çalışması içinse, ZY Cami uygulamasını kullanmanız şart. ZY Cami, sadece bir arayüz gibi görünse de, kendi içerisinde üç ana gruba ayrılıyor. Çekim yaptığınız alan, akıllı sahneler ile çekim yapabileceğiniz SMART alanı ve videoları editleyebileceğiniz editleme alanı. SMART alanı, önceden tanımlı şablonlara, 3’er saniyelik klipler ekleyip bunları birleştiren ve size hazır bir video sunan bir alan. Buradaki şablonların sayısı her geçen gün artıyor. Böylece yepyeni videoları, birkaç saniyede oluşturabiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Edit alanında, daha önce çektiğiniz videoları kesip birleştirebilir, müzik ekleyebilir, yazılar veya efektler ekleyebiliyorsunuz. Kendi özel videolarınızı yaratmak için mükemmel bir alan diyebilirim. Bununla beraber timelapse, hyperlapse, panorama gibi pek çok yaratıcı çekimi de bu yazılım ile yapmanız mümkün.