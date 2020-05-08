ASUS, ProArt PA ve PQ monitörlerin garanti süresini uzatıyor

ASUS, satın alınan ve daha önce kaydedilen ProArt PA ve PQ monitörlerin beş yıllık garanti kapsamına alındığını duyurdu.

ASUS, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satın alınan ve daha önce kaydedilen ProArt PA ve PQ monitörlerin beş yıllık garanti kapsamına alındığını duyurdu.

İş akışları için ekranlarına son derece bağımlı olan modern dijital tasarımcılar için ProArt monitör modellerinin üç yıl garanti süresi, bu temel aracın uzun süre yüksek performansla çalışacağını ifade ediyordu. Ancak ASUS bu desteği ProArt PA ve PQ serisi modellerinde bir adım daha ileriye taşıyor. 5 Mayıs 2020 tarihinden itibarıyla, EMEA bölgesinde bir ProArt PA veya PQ serisi monitör satın alan ve kaydedenler iki yıl ek garanti imkanına kavuşacak. Toplamda beş yıla çıkacak olan garanti süresi sayesinde kullanıcıların ekipmanlarına duydukları güven daha da artacak. 1 Ocak 2020’den sonra ProArt Display PA veya PQ modellerinden satın alan kullanıcılar ise kayıt yaptırarak iki yıllık garanti artışı avantajından faydalanabilecek. ProArt Display beş yıl garanti programının tüm ayrıntılarına https://www.asus.com/tr/events/infoM/activity_proart5years adresinden ulaşılabiliyor.

ProArt Display modelleri; film prodüksiyonu, 3D tasarım ve dijital fotoğrafçılık gibi çeşitli profesyonel ve uzmanlık gerektiren alanlarda çalışan yaratıcı kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Her bir ProArt Display modeli belirli taleplere göre özel olarak hazırlandı. En son ekran teknolojileriyle olağanüstü görsel deneyimler sunmaya odaklanan bu modeller, farklı yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla tasarlandı.

ASUS, ProArt Display ile yeni DisplayHDR 1.1 standardına öncülük ediyor. Sektörün ilk tamamen açık standardı olan DisplayHDR 1.1, HDR çıkış kalitesi için belirli bir tanım ortaya koyuyor. Video Electronics Standards Association (VESA) tarafından yeni tanımlanan DisplayHDR 1.1, ProArt Display kullanıcılarının parlaklık ve renk gamı gibi çok daha sıkı performans gereksinimlerini karşılayan bir cihaza sahip olduğunu gösteriyor.

ASUS, ProArt markasını tam da bu amaçla, yaratıcı profesyonellerin hayal güçlerine destek vermek için ortaya çıkardı. ProArt Display modelleri mini LED arka aydınlatma, OLED, ASUS Smart HDR teknolojisi, Dolby Vision, HDR-10, HLG HDR ve daha fazlasıyla donatıldı. ASUS ProArt Display modelleri üst düzey renk doğruluğu ile mükemmel görüntüler sunarak tasarımcıların ve içerik üreticilerin hedeflerine odaklanmasını sağlıyor.