Canon, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan sinema ve yayıncılık sektörü için profesyonel ürünler geliştirmeye devam ediyor. Canon, yenilikçi ve çok yönlü cihaz portföyüne, kısa bir süre önce, iyi yeni ürün daha eklediğini duyurdu. Canon, çoklu formatta kayıt yapabilen yeni nesil Cinema EOS sistemi fotoğraf makinesi EOS C300 Mark III ile 8K özellikli 25-250mm 10x güçlü zum CINE-SERVO lensi olan CN10X25 IAS S lensini sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Sinema ve yayıncılık sektörünün yıllardır yeni hikayeler yaratmasına yardımcı olan Canon, profesyonellere olan hizmetlerini de yaptığı güncellemeler ile her geçen gün iyileştiriyor ve geliştiriyor. Yeni ürün tanıtımlarıyla birlikte Canon, profesyonel görüntüleme monitörleri ve Cinema EOS Sistem fotoğraf makineleri için işlevselliği, uyumu ve iş akışını üst seviyelere taşıyan yeni aygıt yazılımı güncellemelerini de duyurdu.

Canon, EOS C300 Mark III ile sektörün tüm taleplerini karşılıyor

2015 yılında piyasaya çıkan ve büyük beğeni toplayan EOS C300 Mark II modeli temel alınarak geliştirilen EOS C300 Mark III, Canon’un hareketli görüntü yeniliğindeki mükemmelliğini bir kez daha kanıtlıyor. Haziran ayında satışa sunulacak çok yönlü çoklu kayıt formatına sahip EOS C300 Mark III’te 16 durak dinamik aralığı aşan HDR çıkışını geliştiren yeni bir DGO sensörü bulunuyor. Yapılandırılabilir tasarımı ve 4K Cinema RAW Light veya XF-AVCi‘de 120 kare/sn’ye kadar kayıt yapabilme özelliğiyle EOS C300 Mark III fotoğraf makinesi farklı prodüksiyonlar için çok yönlü bir kullanım imkanı sağlıyor.

Üstün özellikleri sayesinde EOS C300 Mark III belgeselden reklama, kurumsal videolardan gösteri çekimlerine kadar çok farklı prodüksiyonlarda kullanılabiliyor. Yeni CN10X25 IAS S lens ile birlikte geliştirilen EOS C300 Mark III bu sayede tüm alanlarda üst düzey içeriğe yönelik artan sektör taleplerini doğrudan karşılıyor.

DGO sensörüylü ilk model EOS C300 Mark III ile düşük ışıkta güçlü performans

Canon EOS C300 Mark III, içerisinde bulunan DGO sensörü sayesinde düşük ışıklı ortamlarda bile olağanüstü netlikte ve kalitede çekim imkanı sunuyor. DGO sensörünün kullanıldığı ilk model olma unvanını taşıyan EOS C300 Mark III, bu özelliğiyle kullanıcılarına daha önce hiç olmadığı kadar çarpıcı bir geniş dinamik aralık yakalama imkanı tanıyor. DGO sensörü, profesyonellerin yaratıcı özgürlüğüne daha fazla imkan tanıyan Dual Pixel CMOS AF ile uyumlu çalışıyor.

Ergonomik yapısı ile kullanıcı dostu

Ergonomik yapısı sayesinde Canon EOS C300 Mark III kullanıcılarına makine gövdesine ekstra bağlantı terminalleri eklemeye imkan veriyor. Bununla birlikte oldukça kullanıcı dostu tasarlanan Canon EOS C300 Mark III, makineyi Yetkili Servis Merkezine götürmeye gerek bırakmadan EF, PL ve EF Cinema Lock lens yuvaları arasında değişiklik yapabilme olanağı sağlıyor bu da çeşitli görünümlerde prodüksiyonlar üretmek isteyen profesyonellere büyük bir avantaj sunuyor.

Hibrit CN10X25 IAS S

CN10X25 IAS S CINE-SERVO lens, çok yönlü 4K ve 8K çekim kalitesi, güçlü optikleri ve kompakt tasarımıyla profesyonellerin tüm üretim ihtiyaçlarını karşılıyor. CN10X25 IAS S CINE-SERVO lens, geniş netleme mesafesi aralığı, yayıncılık ve sinema prodüksiyonları için yapılandırılabilme özelliği, Super 35 mm ve Tam Kareii sensörlü fotoğraf makineleriyle olan uyumluluğu sayesinde reklam, gösteri, spor etkinlikleri ve belgeseller gibi pek çok farklı alanda yüksek kalitede prodüksiyon imkanı sunuyor.

CN10X25 IAS S’nin ergonomik sürücü ünitesi kolaylıkla takıp çıkarılabilir özelliğe sahip. Bu sayede lens çok sayıda yayın ve sinema prodüksiyon ihtiyacını karşılayabiliyor.

Farklı çekim koşullarına uyum sağlama becerisi

Merkezden dış kenarlara kadar net, optik açından kusursuz, “sinematik” görüntüler üreten güçlü zum lensi, 25 mm geniş açıdan 250 mm telefotoya kadar çok çeşitli çekim koşullarına uyum sağlayabiliyor. Bu aralık, profesyonellerin uzak mesafelerdeki önemli anların yakın plan çekimlerini yüksek kalitede yakalamasına olanak tanıyor ve 1,5x optik genişletici ile 375 mm’ye aktarabilme imkanı sunuyor. Canon’un yeni lensi Temmuz ayında kullanıcılarıyla buluşacak.