ViewSonic 16” Taşınabilir Monitör TD1655

ViewSonic’in kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştiren, yenilikçi işlevler ve özelliklerle ürettiği çözümlerden biri olan dokunmatik özelliğe sahip TD1655 taşınabilir 16 inç Full HD monitör, tek bir kablo ile telefon, tablet veya dizüstü bilgisayara bağlanarak daha geniş bir görüntü elde etmeyi sağlıyor. Hafifliği ve inceliği sayesinde rahatlıkla taşınabilen monitör, özellikle ofis dışında çalışanlara her an her yerde toplantı, sunum, tanıtım yapma kolaylığı sunuyor.

Esnek ekran kurulumuyla her açıdan çalışma imkânı

Günümüzde hayatın her alanını iş ortamına çeviren, sunum ya da ürün tanıtımı yaparken küçük ekranların sınırlayıcılığını aşan, yaratıcı işlerde içeriği daha geniş bir ortamda izlemeyi sağlayan ve dokunmatik özelliği sayesinde ekran hakimiyetini üst boyutlara çıkaran TD1655 16 inç Full HD monitör, 1 kilogramdan daha hafif olması ve 6 mm kalınlığındaki tasarımıyla her yere kolaylıkla taşınabiliyor. Monitör, ayarlanabilir dahili arka standı sayesinde kullanıcısına dikey ya da yatay konumda çalışma olanağı sağlıyor. Kaymaz kılıfı, paslanmaz kasası, alüminyum standı ve 6H sertliğindeki ekranı ile dayanıklılık, tasarımın her noktasında hissediliyor.

Tek kabloyla görüntü ve ses aktarımı

Dokunmatik monitör, iki adet evrensel USB Type-C bağlantısı sayesinde ses, görüntü ve dokunmatik sinyal aktarımı için tek kablolu güç iletimi sağlıyor. 60W’a kadar iki yönlü güç sağlayabilen kablo çözümü sayesinde taşınabilir monitör kullanılırken bağlı cihazların şarj edilebilmesine de olanak tanıyor.

Windows, Android, Chrome ve Mac OS dahil olmak üzere farklı işletim sistemlerini destekleyebilen TD1655 taşınabilir 16 inç Full HD monitör, bu sayede dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve video oyun konsolları ile rahatlıkla kullanılabiliyor.