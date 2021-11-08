İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Harbiye’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları” başladı.

8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” adlı karma fotoğraf sergisi de yer alıyor. Fotoğraf sergisinin eş küratörlüğünü Özlem Ketenci Çolakoğlu ve Ömer Serkan Bakır yapıyor. Fotoğraf sergisinde Eyüp Coşkun, Faruk Akbaş, İzzet Keribar, Murat Gür, Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Özcan Yüksek, Tulga Ozan ve Uğurhan Betin’in fotoğrafları yer alıyor.

7 Kasım 2021 tarihinde yapılan açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanları, milletvekilleri ve ülke temsilcileri katıldı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen gösteri ve konuşmaların öncesinde Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” fotoğraf sergisini gezdi. Liderler, sergi ile ilgili Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır’dan bilgi aldılar. Daha sonra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan fotoğraflarının yer aldığı sergi ülke diplomatlarının da anlatımlarıyla gezildi.

Etkinlikte İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu da birer konuşma yaptılar. Etkinliğin son konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu gezdikleri fotoğraf sergisinden de örnekler vererek, sanat konusunun önemine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Türk dünyasının önemli bir sanata sahip olduğunu, sanatın değişik alanlarında önemli eserler gördüğü hepimiz biliyoruz. Sanatı 21. yüzyıldan itibaren yumuşak güç olarak tanımlıyoruz. Bir resim, bir sinema filmi bir öykü, bir roman, bir karikatür milyonları etkileyebiliyor. Ve dolayısıyla sanatın özellikle 21. yüzyılda iletişimin çok genişlediği bir çağda olağanüstü bir önemi var. Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk Dünyası olarak geliştirebilirsek daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının entelektüellerini zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek, son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz. Her alanda Türk dünyasını olağanüstü sanat eserleri var aslında. İzlerken gördük, bir camideki taş işçiliğini. Osmanlı döneminde de benzeri görüyorduk. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu eserleri, kendi Türk dünyamız olarak, kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız ve anlatmalıyız. Bu, bunun belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi; altı büyük Türk devleti bir araya gelip, gücünü ortaklaştırdığı zaman, emin olun dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı hep beraber atmış oluruz.”

Etkinlik, konuşmaların ardından sahnelenen Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Buluşma” adlı dans gösterisiyle sona erdi.

Etkinlik Takvimi

İBB ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlikleri, 8-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Her bir ülkenin gelenek ve kültürlerinin tanıtılacağı etkinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri, edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarla gerçekleşecek el sanatları sergileri, geleneksel çocuk oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler de Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer alacak. Topkapı’da her ülkeye özgü düzenlenecek etkinlikler, saat 12.00-17.00 arasında halka açık ve ücretsiz olacak. Etkinlikler kapsamında; 9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Kasım’da Özbekistan, 12 Kasım’da Kırgızistan, 13 Kasım’da Kazakistan ve 14 Kasım’da Türkmenistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kutlamaları gerçekleştirilecek.