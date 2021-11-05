İnceleme: DJI Mini SE

Giriş seviyesi bir model olan DJI Mini SE, kolay kullanımlı, hafif, uzun pil ömrüne sahip uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Drone pazarında tüm dünyada ilk akla gelen markalardan biri olan DJI, yeni kompakt katlanır modeli Mini SE’yi geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sundu.

Türkiye Distribütörü Karfo Karacasulu tarafından satışa sunulan bu yeni model, 249 gram ağırlığa sahip. Kompakt boyutu ve hafifliği ile kolay taşınabilir hale gelen Mini SE birçok ülkede belirli düzenlemelerden muaf tutulabilecek en düşük ve en güvenli drone ağırlık sınıfına sahip. Ülkemizde de 249 gram ağırlığa sahip drone’u kayıt ettirmenize gerek kalmıyor. Tabi diğer güvenlik önlemlerini ve izinleri göz ardı etmemenizde fayda var.

Kolay kullanımlı, hafif bir drone

Giriş seviyesi bir model olan DJI Mini SE, kolay kullanımlı, hafif, uzun pil ömrüne sahip uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu drone modeli esasında Mini 2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Bazı özellikleri Mini 2’nin altında olduğu için de fiyatı biraz daha uygun. Öncelikle boyut, ağırlık ve sensör yapısı olarak Mini 2 ile aynı olduğunu söylemeliyiz. En temel farklarının ise özetle uçuş mesafesi ve video kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Mini SE uçuş mesafesi 4km iken Mini 2’de bu mesafe 10km’ye çıkıyor. İki drone’nun ortak özelliği, 2.4/5.8GHz Çift Frekans sistemini kullanmalarıdır. Bu sistem, iletimin iki frekans arasında otomatik olarak geçiş yapması, paraziti kesmesi ve size güvenilir bir sinyali garanti etmesi anlamına gelir. Uygun aralıkta uçtuğunuz sürece, drone’nuzun güvenliğini ve uçuşunuzun kalitesini tehlikeye atan parazit veya sinyal zayıflaması konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

Maksimum video çekim kalitesi Mini SE’de 2.7K/30fps iken, Mini 2’de 4K/30fps. Mini SE modelinin Mini 2’den bir diğer önemli farkı ise kumandası… Belki de avantajı desek daha uygun olabilir. Mini SE ile gelen kumandanın çıkarılabilir kontrol çubukları ve katlanır antenleri bu kontrol cihazını çok daha kompakt hale getiriyor. Mini SE’nin Combo Paketi’ni satın aldığınızda aksesuarlar, yedek pervaneler, 3 adet pil, üçlü şarj cihazı, kablolar ve çok güzel bir çantaya sahip oluyorsunuz. Bu son derece kullanışlı ve küçük çantanın içerisine drone, şarj cihazı ve kumanda sığabiliyor. Yaptığımız çekimlerin çoğunda sadece bu çantayı yanımıza aldık. Orta boy bir sırt çantanız varsa bu küçük drone çantasını içerisine kolayca sığdırmanız da mümkün. Kısaca Mini SE kolay taşıma ve hafiflik konusunda gerçekten ideal bir model. Drone’nun katlı boyutu 138x81x58mm. Hatta fotoğraf çantanızdaki objektif gözüne sığdırıp, ayrı bir çanta ile uğraşmak istemeyebilirsiniz de…

DJI Mini SE, ilk kez bir drone sahibi olarak bu işi öğrenmek ya da her zaman yanında taşıyabileceği hafif bir drone isteyenler için uygun olacaktır. Bu drone’nun profesyonel bir model olmadığı söylememiz gerekiyor. Amacınız ticari işlerde kullanacağınız bir drone satın almaksa diğer modellere bakmanız gerekiyor. Giriş seviyesi bir cihaz olmasına rağmen DJI Mini SE’nin güçlü olduğu yönleri de var tabi…

30 dakika uçuş süresi

Mini SE’nin rüzgara karşı olan direnci (Seviye 5) bu kadar küçük bir drone için hayli iddialı. Deniz seviyesinden en fazla 3000 metre kadar yükselebilen drone’nun rüzgara karşı dirençli ve dayanıklı olması çok önemli. Mini SE modelinin bizim en sevdiğimiz özelliklerinden bir diğeri de 30 dakikaya varan uçuş süresi oldu. Eğer Combo Paketi satın alırsanız yanınızda 3 pil ile çekime gidebilir ve dilediğiniz konuyu daha rahat çekebilirsiniz. Bu yüzden Mini SE ile rahat bir uçuş süresine sahipsiniz ve bu da uçuş keyfinizi artıracaktır. Mini SE’nin deniz seviyesine yakın, rüzgarsız bir ortamda en fazla uçuş hızı 13m/s’dir. Uçuş hızı Mini 2’de ise 16m/s’dir.

12MP fotoğraf çözünürlüğü

DJI Mini SE, 1/2.3” boyutunda CMOS bir sensör ile 12MP çözünürlük değerinde fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Mini SE’nin kamerası 24mm’e denk gelen f/2.8 objektife sahip. Fotoğraf görüntü formatınız 4:3 iken 4000×3000 piksel, 16:9 iken 4000×2250 piksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. ISO aralığı fotoğraf ve videoda 100-3200 (manuel/otomatik) arasında değişiyor. Enstantane hızı ise 4-1/8000sn. Bu drone modelinde fotoğraflarınızı sadece JPEG formatında çekebilirsiniz. Mini 2’de ise hem JPEG hem de RAW formatını kullanabilirsiniz.

2.7K video çözünürlüğü

Mini SE modeli 2.7K (2750×1530 24/25/30p) ve Full HD (1920×1080 24/25/30/48/50/60p) video çözünürlüğü sunuyor. Amacınız sadece sosyal medya uygulamaları ve anılarınız için video kaydı yapmaksa bu video çözünürlük değerleri size fazlaca yeterli olacaktır. Video kayıt formatı ise MP4 (H.264/MPEG-4 AVC).

3 eksenli kamera gimbal

Bulunduğunuz ortama göre değişse de fabrika verilerine göre en fazla 4 km mesafede uçurulabilen Mini SE, 3 eksenli kamera sabitleme sistemi ile stabil görüntüler veriyor. Kamera gimbal sistemi oldukça iyi. Videolarda kamera kararlılığı sağlıyor ve pürüzsüz çekimler yapılabiliyor.

CineSmooth modu, hassasiyet ve daha kolay kontrol için uçuş hızını ve hareketlerini yavaşlatıyor. Bu mod hem sinematik geçişleri kolaylaştırıyor hem de dar ve karmaşık alanlarda uçarken size yardımcı oluyor.

DJI Mini SE’nin Dronie, Circle, Helix ve Rocket’ı içeren QuickShot modları da bulunuyor. Bu modlarla kolayca profesyonel film setinden çıkmış gibi video kayıtları yapılabiliyor.

DJI Fly uygulaması

DJI Fly uygulaması, yalnızca birkaç dokunuşla sinematik çekimler oluşturmanıza olanak tanıyan basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca, DJI Mini SE ile hızlı ve güvenli bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak bir özellik olan Flight Tutorial’ı da içeriyor.

Yeni başlayanlar için gerekli bir özellik tabi Mini SE’de de bulunuyor. Akıllı Eve Dönüş (RTH) drone’u istediğiniz zaman başlangıç ​​noktasına geri çağırmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir güvenlik özelliği. Tek yapmanız gereken, uzaktan kumandadaki RTH düğmesine veya DJI Fly uygulamasına dokunmak ve drone’un kalkış noktasına geri dönüşünü izlemek.

DJI Mini SE – Teknik Özellikler:

* 2,7K/30p – FHD/60p video kaydı

* 12 MP fotoğraf çözünürlüğü

* 3 eksenli kamera gimbal

* 249 gr ağırlık

* 30dk uçuş süresi

* QuickShot modları: Dronie, Rocket, Circle ve Helix

* CineSmooth modu

* Uçuş hızı 13m/s

* Gelişmiş sensörler

* DJI Fly uygulaması

* 256 GB’a kadar microSD kart desteği