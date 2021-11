Pandemiyle Birlikte Değişen Seyahat Trendleri

Hilton, seyahat alışkanlıklarındaki değişimi analiz etti. Pandemi nedeniyle sağlıklı yaşamın ön plana çıkması insanların spor, beslenme gibi konulara ilgisini artırdı. Araştırmaya göre, pandemiyle birlikte artan dijital çözümler, gezginlerin temassız check-in, dijital anahtar gibi uygulamalara talebini artıracak.

Pandemi sürecinde seyahat alışkanlıklarının dünya genelindeki değişimini analiz eden Hilton tarafından gerçekleştirilen “2022 Gezgini: Yükselen Trendler ve Yeniden Şekillenen Gezgin Tanımı” adlı araştırma, geçtiğimiz yıldan bu yana seyahat alışkanlıklarında köklü değişimler olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, sadakat programlarından yemek tercihlerine, sürdürülebilirlik çözümlerinden tasarıma; pandemi, insanların seyahat beklentilerinde büyük farklılıklara neden oldu.

Evcil hayvanla birlikte seyahat etmeye ilgi arttı

Araştırmaya göre, sağlıklı yaşamın ön plana çıkmasıyla birlikte insanların spor ve egzersiz alışkanlıkları değişti. Sağlık hizmetlerine artan ilgi ise spa ve holistik tatil deneyimine talebi de beraberinde getirdi. Herkesin evinde ekşi mayalı ekmek gibi farklı lezzetler pişirmeye yöneldiği karantina dönemi, gastronomi seyahatlerine olan ilgiyi de etkiledi. Bunun yanı sıra, salgınla birlikte evcil hayvan sahiplenme oranındaki artış, evcil hayvanla birlikte seyahate olan ilgiyi artırdığı için oteller köpek parkları gibi hayvanların vakit geçireceği alanlar yaratmaya başladı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana popülerliği artan bir diğer kavram ise sürdürülebilirlik oldu. İnsanlar, gezegenin sürdürülebilirliğine daha fazla önem vererek güneş enerjisiyle çalışan fırınlara ve elektrikli scooter’lara yönelmeye başladı. Kendin Yap (Do It Yourself – DIY) akımı, bitki yetiştirmeye olan eğilim ve uzaktan çalışabilecek alan arayışı insanların otel mimarisine yönelik algısını değiştirirken, sadakat programlarının yükselişiyle müşteriler için artan kişiselleştirilmiş imkanlar ve avantajlar ise daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Her trend, değişimi yönlendiren belirli içgörüleri ve verileri gözler önüne sererken; pandemiyle birlikte yeniden şekillenen gezgin tanımını dört maddede özetliyor:

Kaos üretkenliği beraberinde getirdi. Sağlanan kolaylıklar seyahatlerde de aranacak: İnsanlar hayatlarının birçok alanında inovatif çözümleri benimsedi. Bu nedenle tatillerde temassız check-in ve check-out işlemi, dijital anahtar gibi çözümlere talebin artması öngörülüyor.

Sağlığa verilen önem spor salonlarının ötesine geçecek: Yeni çalışma düzeniyle birlikte değişen rutin ve alışkanlıklar, gezginlerin seyahatleri sırasında spora daha fazla zaman ayıracağını gösteriyor.

Yeni ilgi alanları edinen gezginler daha rafine zevklere ve tercihlere sahip olacak: Yeni ve tazelenmiş hobiler, 2022 yılında gezginleri daha bilgili ve sofistike olmaya yönlendiriyor. İnsanların hobileriyle entegre seyahatler planlamaya yönelmesinin spor ve gastronomi seyahatlerine olan talebi artıracağı düşünülüyor.

İnsanlar çevresine daha ilgili olmaya başlayacak: Pandemi sürecinde aile ve arkadaşlardan ayrı kalınmasının 2022’de geniş ailelerin bir araya geldiği kalabalık seyahatleri artıracağı öngörülüyor. Ayrıca, insanarın seyahatlerini planlarken çevresel ve toplumsal konulara daha duyarlı markalara yönelmeleri bekleniyor.

Seyahati, mental sağlığın hayati bir parçası olarak gören Klinik Psikolog Dr. Kate Cummins, “Pandemi seyahat endüstrisini etkiledi. Ancak bununla birlikte, pandeminin gezginler üzerinde de önemli psikolojik etkileri oldu. Gezginlerin alışkanlıkları değişse de, seyahat etmenin psikolojiye olumlu etkileri aynı kalmaya devam ediyor. Zorlu geçen iki yılın ardından yapılan seyahatlerin insanları psikolojik açıdan olumlu etkileri olacağı yadsınamaz bir gerçek” dedi.