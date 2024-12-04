Epson, yeni projeksiyonlarını duyurdu

Epson, yeni projeksiyon ürün gamını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yeni EF21 & EF22 modellerinin duyurulduğu toplantıda, META-CW Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Suat Özsoy yeni bölgesel operasyon merkezinin misyonuna yönelik açıklamalarda bulunurken Epson Türkiye Pazarlama Müdürü İdil Turunç ise Epson ev eğlencesi ürünleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Yeni EF21, EF22 mini taşınabilir lazer projektörler ve LS650, LS800 ultra lazer TV projektörler, izleme deneyimini bir üst boyuta taşıyor. Epson EpiqVision Serisi, geniş bağlantı ve özelleştirilebilir görüntüleme seçenekleriyle kusursuz bir sinema ve görüntüleme deneyimi sunuyor.

İyi bir parlaklıkla yüksek görüntü kalitesini birleştiren EF21, EF22 mini taşınabilir 3-Chip 3LCD lazer projektörler, kullanıcılarını her ortamda sürükleyici bir görüntüleme deneyimine davet ediyor. Epson Mikrolazer projeksiyon teknolojisine sahip olan projektörler, sofistike tasarımlarının yanı sıra kullanım kolaylıkları ve uzun ömürlü 1.000 lümen renkli ve beyaz parlaklığındaki lazer ışık kaynaklarıyla öne çıkıyor. Otomatik engel önleme ve görüntü ayarlama özellikli, 360 derece döndürülebilen standlı taşınabilir seri; 150 inç’e kadar Full HD HDR kalitesinde, kusursuz bir izleme deneyimi sunuyor.

Epson EpiqSense ile hemen hemen her yüzeye yansıtabilmeyi sağlayan; 30 inç ile 100 inç arasındaki görüntülerde uygulanılabilen; gerçek zamanlı görüntü yeniden boyutlandırma, odaklama ve hizalama özelliğine sahip olan projektörler, her yöne yüksek kalitede görüntü yansıtabiliyor.

Dahili Google TV ve kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan seri; Netflix, Disney+ ve YouTube gibi uygulamalarda da dahil olmak üzere 10.000’den fazla yayın uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Etkileyici bir ses performansı için Dolby ses teknolojisine sahip yüksek kaliteli dahili hoparlör sistemiyle entegre olarak gelen ürünler, geleneksel izleme deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Kısa mesafede 4K projeksiyon deneyimi: Ultra kısa mesafe lazer projektörler

Ultra kısa mesafe lens teknolojisine sahip LS650 ve LS800 ultra lazer projektörler, görüntü yansıtma mesafesini önemli ölçüde azaltıyor. 4K PRO-UHD ve 10-Bit HDR Color kalitesinde 150 inç büyüklüğünde bir ekran deneyimi sunan ürünler; 3-Chip 3LCD lazer görüntüleme teknolojisiyle de olağanüstü bir oyun ve sinema deneyimi yaşatıyor. 4.000 lümen renkli ve beyaz parlaklığa sahip LS650 ve LS800, 2.1 kanal destekli Yamaha ses sistemi ve Android TV tabanlı işletim sistemiyle yüksek kalitedeki görüntüyü kusursuz sesle birleştiriyor.