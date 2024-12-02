Monster, ilk masaüstü bilgisayarı Tulpar TD3 V1 serisini tanıttı

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, monitörleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Monster, masaüstü oyun bilgisayarı sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Monsters Reloaded 2024 turnuvasında, 30 Kasım’da gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan Tulpar TD3 V1 ailesi, 5 farklı varyasyonu ve özelleştirme seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına tam uyum sağlayarak oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Monster’ın masaüstü oyun bilgisayarları, her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yüksek performanslı ekran kartları ve işlemcilerle donatılan bu sistemler, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı odaklı tasarımıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Monster’dan tam sistem garantisi

Monster, kullanıcılarına tam sistem garantisi sunarak masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında garanti altına alıyor. Kullanıcılar, bu bütünleşik garanti sayesinde gönül rahatlığıyla bir oyun deneyimi yaşayabiliyorlar ve desteğe ihtiyaç duyduklarında, Monster yanlarında oluyor. Ayrıca, kullanıcıların sistem bileşenlerini değiştirmesi durumunda, değiştirilen parçaların dışındaki tüm Monster bileşenleri, ürüne kullanıcı kaynaklı bir zarar verilmediği müddetçe garanti kapsamında kalmaya devam ediyor. Sektörde benzeri bulunmayan bu kapsamlı garanti hizmeti, Monster’ın kullanıcı dostu yaklaşımını bir kez daha gösteriyor.

Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ile kesintisiz performans

Bunların yanı sıra Monster, masaüstü oyun bilgisayarlarının uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım garantisi sağlıyor. Monster teknik servis uzmanları tarafından sunulan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, cihazlarını performanslı bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorlar. Üstelik bu ayrıcalık, garanti süresi sona erdikten sonra da ücretsiz olarak sağlanıyor.

Masaüstü oyunculuğa Monster imzası

Monster, Tulpar TD3 V1 ailesiyle oyun severlere hem optimize edilmiş hazır sistemler hem de özelleştirme imkânı sunuyor. 1080p (Full HD), 2K (QHD) ve 4K (Ultra HD) çözünürlüklerde en iyi performansı vermek üzere optimize edilen bu bilgisayarlar, her oyuncunun ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde, sistem bileşenlerini değiştirerek kendi oyun bilgisayarlarını oluşturabiliyor. Siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle satışa sunulan bilgisayarlar, şıklığı ve performansı bir araya getiriyor. Tüm modellerde standart olarak kullanılan Monster Semruk Z790 anakart, 1 TB M.2 NVMe Gen4 SSD ve akvaryum formundaki estetik kasalar, üst seviye bir deneyimi garanti ediyor.Tulpar TD3 V1’in, üst düzey 4K grafikler için optimize edilmiş birinci varyasyonu TD3 V1.6.6; Intel Core i9 14900K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB ekran kartı, 2×16 GB DDR5 5600 MHz RGB RAM, 360 mm ARGB sıvı soğutucu ve 850W güç kaynağı ile geliyor. Siyah renk kasa ile satılan cihazın fiyatı, 110.999 TL olarak listeleniyor.

Benzersiz oyun deneyimi

Serinin ikinci cihazı TD3 V1.4.1, mükemmel 2K grafiklere odaklanmakla birlikte, 4K deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılara da tatmin edici performans sunuyor. 85.999 TL’lik fiyat ile listelenen bu masaüstü oyun bilgisayarında, Intel Core i7 14700F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super 16 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, 240 mm ARGB sıvı soğutucu, 750W güç kaynağı kullanılıyor ve beyaz renk kasa ile geliyor.

Çok yönlü oyun performansı

2K grafiklere öncelik veren oyuncular için göz doldurucu performans sergileyen üçüncü konfigürasyon TD3 V1.3.1’de; Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu, 750W güç kaynağı ve siyah / beyaz kasa seçenekleri bulunuyor. Sistemin fiyatı ise 64.799 TL.

Tulpar TD3 V1 ailesinin dördüncü varyasyonu TD3 V1.2.1, 1080p grafikleri garanti altına alıp, 2K grafikleri keşfetmek isteyen oyuncuları hedefliyor. 55.999 TL’ye sunulan bu bilgisayarda kullanılan bileşenler arasında, Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4060Ti 16 GB ekran kartı, 1×16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu ve 750W güç kaynağı yer alıyor. Bu ürün de siyah ve beyaz kaza seçeneklerine sahip.

Herkes için erişilebilir performans

Beşinci konfigürasyon olarak öne çıkan TD3 V1.1.1 ise performanslı masaüstü oyunculuğunu her kullanıcı için erişilebilir kılıyor. Intel Core i5 14400F işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 5600 MHz RAM, ARGB hava soğutucu ve 750W güç kaynağı sistem bileşenlerini, siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle buluşturan bu masaüstü oyun bilgisayarı, 48.999 TL’lik fiyatı ile kullanıcılarla buluşuyor.

Tüm kullanıcılar için özelleştirilebilir masaüstü deneyimi

Monster, Tulpar TD3 V1 masaüstü bilgisayarlarını sunarken oyunculara yalnızca hazır sistemler değil, aynı zamanda özelleştirme imkânı da sağlıyor. Kullanıcılar, sistem bileşenlerinde RAM ve SSD’lerini diledikleri gibi özelleştirebiliyor ve daha güçlü performans seçeneklerine ulaşabiliyorlar. Bu sayede her oyunsever, isteğine en uygun bilgisayar sistemini yaratma fırsatına sahip oluyor. Monster, bu özelleştirilebilir sistemler ile her kullanıcıya hitap eden benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.