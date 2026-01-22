İnceleme: Apple AirPods Pro 3

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda bir süredir kullandığım Apple AirPods Pro 3 kablosuz kulaklıktan bahsedeceğim sizlere… Öncelikle bugüne kadar herhangi bir Airpods kulaklık modelini kullanmadığımı belirtmem gerekiyor. Birkaç farklı markanın pek çok kablosuz kulaklığını denedim. Hatta bunlardan bazılarının inceleme videolarını da yaptım. Youtube kanalımda onları da bulabilirsiniz. İlk kez bir Airpods modeli kullandığımı neden söylüyorum? Çünkü önceki modellerle bir kullanıcı kıyaslaması yapamam. O yüzden günlük hayatımda ve seyahatlerimde kulaklık kullanan biri olarak kişisel görüşlerimi biraz aktarmak istiyorum.

Bu fiyatı hak ediyor mu?

Belki en sonda söylemem gerekeni ilk başta söyleyeyim sizlere… Bu modelin fiyatı yaklaşık olarak 14 bin TL. Evet, ucuz bir fiyatı yok. Peki, bu fiyatı hak ediyor mu? Eğer iPhone’un üst modellerinden birisini kullanıyorsanız ve bütçeniz varsa neden olmasın. Ancak piyasada 4-5 bin TL civarında da gayet kullanışlı modeller bulabilirsiniz. Karar tamamen duygusal yani… Gelin şimdi fiyat konuşmayı bir kenara bırakıp, yeni Airpods Pro 3’un öne çıkan özelliklerini ve getirdiği yenilikleri biraz konuşalım.

5 farklı kulak ucu çıkıyor

Airpods Pro modelleri kulak içi kablosuz kulaklık olarak adlandırılıyor. Önceki modelle neredeyse aynı görünüyor. Ancak detaylarda pek çok fark var tabi… Kasa çok az küçülmüş, kulaklık gövdesi daha kompakt hale gelmiş ve değişmiş. Bu modelde yeni bir akustik hava kanalı mimarisi kullanılmış. Kulaklıklar kulak kanalına gayet iyi oturuyor. Kutudan 5 farklı kulak ucu çıkıyor. Bunlardan Medium olanı kulaklığa takılı olarak geliyor. Yaptığım testlerde üzerindeki kulak ucu bana uygun oldu.

Yürüyüşlerde, metro, vapur gibi toplu taşıma araçlarına inip binerken, hatta koşu esnasında da kulağımdan çıkma ya da düşme yaşamadım. Bazen terden biraz gevşeme oldu sadece… Ondan da arada bir düzeltmek gerekti.

Ortalama 1-2 saatlik kullanımdan sonra kulaklıkları çıkarıp bazen dinlenmek istiyorum. Bu tamamen kişisel bir ihtiyaç. Marka ve modelden bağımsız söylüyorum bunu… Öyle akşama kadar kulağımda kulaklıkla gezemiyorum açıkçası… Biraz yorgunluk yapabiliyor bu tür kulak içi kulaklıklar. Size önerim, kulak yapınıza en uygun kulak ucunu seçip kulaklığı öyle kullanmaya başlayın. Yeni kulak uçları silikon ve köpük bir malzemeden yapılmış. Oldukça elastik ve yumuşak. Kulak yapınızı tam olarak kapatabiliyor. Bu sayede aktif gürültü engelleme özelliği çok daha iyi bir performans sunabiliyor. Bence bu modelin en iddialı yönlerinden birisi de bu zaten.

Aktif gürültü engelleme modunun önceki nesil AirPods Pro ile karşılaştırıldığında 2 kata kadar daha başarılı olduğu söyleniyor. İlk başta söylediğim gibi bunu deneme şansım olmadı tabi… Ancak hemen şunu söylemeliyim ki AirPods Pro 3 şaşırtıcı bir Aktif Gürültü Engelleme deneyimi sunuyor. Ultra düşük gürültülü mikrofonlar, üst düzey ses teknolojisi ve daha iyi bir pasif gürültü izolasyonu sunan yeni köpük dolgulu kulaklık uçları bu deneyimi mümkün kılıyor.

Üst düzey Aktif Gürültü Engelleme

AirPods Pro 3, kullanıcılara yolculuk yaparken, ofiste çalışırken veya evde dinlenirken çok daha etkileyici bir dinleme deneyimi yaşatıyor. Ancak bu modelin üstünlüğü metro, tren, vapur, uçak gibi gürültülü ortamlarda çok daha iyi anlaşılıyor. Kendimce bu tarz bir kulaklık incelediğimde yaptığım bir test var. Kadıköy Acıbadem arasındaki 2 metro durağında inanılmaz bir gürültü var. Aktif gürültü engelleme modlarını işte bu güzergahta deniyorum. AirPods Pro 3 bugüne kadar denediğim kulak içi modellerin en iyi aktif gürültü engelleme performansını verdi. Başka gürültülü ortamlarda da deneyimledim ve bu konuda benden geçer not aldığını söylemeliyim.

Ayrıca AirPods Pro 3, Aktif Gürültü Engelleme açıkken sekiz saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Bu süre, önceki nesilden yüzde 33 daha fazla. Aktif gürültü engellemeyi kişiselleştirilmiş Şeffaf mod olarakta kullanabilirsiniz. Böylece yapılan anonslar ve konuşmalar daha doğal duyulabiliyor. Bu sayede hiçbir şey kaçırmadan çevrenizle bağlantıda kalabilirsiniz.

Yüksek ses gücü

Müzik dinleme kalitesi açısından da gayet iyi bir performans sunduğunu söylemem gerekiyor. Ses yüksekliği ve bas tepkisi oldukça yüksek. Vokaller net, baslar daha tok. Az önce söylediğim gibi bu kulaklıkları birkaç saatlik kullanımdan sonra bir süre çıkarıp dinlenmem gerekiyor. Yüksek ses ve baslar bir süre sonra beni yoruyor. Ancak buna alışık olanlar için sıkıntı olmayacaktır.

Kulaklık müzik, dizi, film gibi dinlemelerin yanında arama sırasında da canlı bir vokal netliği sunuyor. Karşı tarafı oldukça net duyuyorsunuz ve gürültü bir yerde bile sorunsuz iletişim kurulabiliyor. Adaptif EQ, artık kişisel dinleme alışkanlıklarını öğrenip sesi otomatik ayarlayabiliyor. Böylece size en uygun doğal ses karakteri oluşturulabiliyor.

Dayanıklılık artırılmış

AirPods Pro 3’te iyileştirilen bir diğer özellik dayanıklılık derecesi olmuş. Bu model IP57 toza, tere ve suya dayanıklılık konusunda geliştirilmiş. Böylece beklenmedik hava koşullarında bile endişe etmenize gerek kalmıyor.

Entegre kalp atış hızı sensörü geldi

Yeni kulaklıkta en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise kulaklığa entegre kalp atış hızı sensörü. Kulaklıklar kulağınızdan hassas bir şekilde kalp atış değerlerini toplayabiliyor. Bu yeni sensörler Fitness uygulamasıyla antrenmanlarda eşzamanlı olarak çalışabiliyor. Kulaklıklara eklenen sağlık odaklı bu özellik belki küçük bir detay olabilir. Ancak bu tür sağlık özelliklerinin kulaklıklarda daha fazla görüleceğinin bir işareti bana kalırsa…

Gün boyu sizinle…

Aktif gürültü engelleme açıkken 8 saate kadar, sensör açıkken yaklaşık 6,5 saat dinleme süresi alabiliyorsunuz bu kulaklıklarla… Şarj kutusu da yaklaşık 24 saatlik bir ek süre sunuyor. Bu süre önceki modelde 30 saatmiş. O biraz düşmüş gibi görünüyor. Ancak bunun dert edeceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum. Günlük kullanımlarda zaten fazlasıyla yeterli olduğunu kendi kullanımlarımda da test etmiş oldum.

Şu anda bizde çalışmayan bir diğer ilginç özellik canlı çeviri… Bir yabancıyla konuşurken, karşı tarafın sözlerini gerçek zamanlı çeviriyle duyabiliyorsunuz. Ancak şu anda belirli diller arasında beta sürümde kullanıma sunulmuş.

Bazı kullanıcıların aklında AirPods Pro 2’den bu yeni modele geçilir mi diye bir soru olduğunu biliyorum. Cevap kısa, bence gerek yok. Eğer hâlihazırda bir AirPods Pro 2 kullanıyorsanız, Pro 3’ün ses ve ANC farkı sizi çok etkilemeyebilir. Ancak daha eski bir kulaklık ya da başka bir markanın ucuz bir modelini kullanıyorsanız geçmeye değebilir tabi…

Sonuç olarak AirPods Pro 3, yüksek ses kalitesi, bas doygunluğu, kullanışlı ANC özellikleri, IP57 sertifikası, yeni kalp atış sensörü, kulağa iyi oturan yapısı, dokunmatik deneyimleri ve Apple ekosistem avantajları ile fark yaratıyor.

Apple AirPods Pro 3 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.