Advertorial

ASUS, ProArt Display 8K PA32KCX modelini duyurdu. PA32KCX; 4032 bölge yerel karartma, 1200 nit maksimum parlaklık ve kısmi yama sınırlaması olmadan 1000 nite kadar sürekli parlaklık sunan dünyanın ilk 8K HDR mini LED profesyonel monitörü. İçerik oluşturucuları, video editörleri ve fotoğrafçılar için ideal olan bu monitör, endüstri lideri Delta E<1 renk farkına göre fabrikada önceden kalibre edildi ve profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlamak için yerleşik motorlu renkölçerle birlikte geliyor. PA32KCX ayrıca ASUS Otomatik Kalibrasyon ve ASUS Kendi Kendine Kalibrasyon özelliklerine sahip. Profesyonel düzeyde renk doğruluğu için ASUS ProArt Kalibrasyon yazılımının yanı sıra Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel donanım kalibrasyon yazılımlarını da destekliyor. Buna ek olarak, PA32KCX, verimli ve kesintisiz yaratıcı iş akışları için iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve diğer bağlantı seçenekleriyle donatıldı.

Eşsiz 8K görseller

PA32KCX’in 8K HDR (7680×4320) paneli, inç başına 275 piksel ile 32 inçlik bir 4K ekranın iki katından fazla ve benzer boyutlardaki 4K UHD ekranlara kıyasla %300’e kadar daha fazla ekran alanı sunuyor. Daha yüksek piksel yoğunluğu, daha keskin metinler ve daha iyi okunabilirlik sağlayan bu monitör ayrıca ayrıntılı tasarım projeleri üzerinde çalışan profesyonellere ideal gelişmiş görsel netlik sunuyor. Buna ek olarak, en yeni mini LED teknolojisi, arka ışığı daha doğrudan ve hassas bir şekilde odaklayan yeni bir LED ışık profili kullanır ve böylece görsel bozulmaları ve halo etkisini önemli ölçüde azaltıyor.

PA32KCX’te, geçişler sırasında ekrandaki titremeyi etkili bir şekilde en aza indirgemek ve yüksek düzeyde sürekli parlaklık sağlamak için arka ışık bölgelerini bağımsız olarak yöneten çok sayıda entegre kontrol yongası (IC) bulunuyor. ProArt Display PA32KCX modelindeki 1200 nit maksimum parlaklık ve sektörde lider 1000 nit tam ekran sürekli parlaklık sayesinde en koyu siyahlar ile en parlak beyazlar arasında mükemmel kontrast yakalanıyor.

Gerçekçi renkler

PA32KCX sunduğu %95 Adobe RGB, %97 DCI-P3, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamıyla post prodüksiyon için ideal bir model. 1,07 milyar renk verebilen gerçek 10 bit IPS panel, içerik üreticilere çalışabilecekleri geniş bir tayf sunuyor.

Her bir ProArt monitör, sektör lideri renk doğruluğu sunmak için üç ölçekli yeni bir yöntem kullanılarak fabrikada önceden kalibre ediliyor. Bu monitör ardından ASUS’un gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi kullanılarak sıkı testlerden geçiriliyor. Bu sayede, çok daha akıcı renk geçişleri, daha yüksek homojenlik ve delta E (△E) < 1 seviyesinde renk farkı elde ediliyor.

Kullanışlı ve esnek kalibrasyon seçenekleri

Profesyonel düzeyde renk doğruluğunu uzun vadede korumak amacıyla PA32KCX’te katlanabilir motorlu yerleşik renkölçer bulunuyor. Kullanıcılar gerektiği zaman, bu renkölçerle ekranı kolayca kalibre edebiliyor. Renkölçer, herhangi bir işletim sistemiyle uyumlu ve ek kalibrasyon yazılımı gerektirmeyen bağımsız bir otomatik kalibrasyon özelliğine sahip. Kullanıcılar ekran menüsü üzerinden kalibrasyon işlemini istedikleri zaman çalıştırabiliyor veya çalışma saatlerinin dışında kalibrasyon programlayabiliyor.

Yerleşik ASUS ProArt Kalibrasyon teknolojisi, tüm renk parametre profillerini doğrudan monitörün dahili ölçekleme devresine kaydediyor. Monitörü kalibre etmek ve taramalı tabloyu sonra yeniden yazmak mümkündür. Böylece kullanıcılar ayarları değiştirmek zorunda kalmadan monitörü farklı işletim sistemlerine veya uygulamalara bağlayabilir. Kullanıcılar ayrıca belirli aralıklarla kalibrasyon ayarlamak için de ProArt Kalibrasyon teknolojisinden yararlanabiliyor.

Bunlara ek olarak ürün, ProArt Color Center tarafından destekleniyor. Bu sayede kullanıcıların tek bir noktadan önemli görevleri yerine getirmelerini sağlayan uzaktan kontrol ve kalibrasyon araçlarından yararlanılabiliyor. Kalibrasyon programları ve özel renk parametreleri tutarlı kalabiliyor ve profesyonel seviyede hassaslık elde edilebiliyor. Yerleşik renkölçer ayrıca Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel donanım tabanlı kalibrasyon yazılımlarıyla da kullanılabiliyor.

Canlı HDR görüntülerle içerik üretin

PA32KCX, ASUS Smart HDR Teknolojisi ile Dolby Vision, HLG ve HDR10 gibi birden fazla HDR biçimine destek veriyor. Dolby Vision benzersiz parlaklık, kontrast ve renk düzeyleriyle izleme deneyiminde dönüşüm gerçekleştiriyor. HLG ile kullanıcılar BBC iPlayer, Japan NHK TV ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV platformlarını izleyip bunlar için içerik üretebiliyor. HDR10 desteği ile mevcut video yayın servisleri ve sayısı giderek artan HDR özellikli oyunlara uyum sağlanıyor.

Sorunsuz ve verimli iş akışları

PA32KCX’deki ortam ışığı sensörü ekranın parlaklığını çevre aydınlatmasına göre otomatik olarak ayarlıyor. Yakınlık sensörü ise monitörün önünde kimse olmadığı zaman ekranın parlaklığını otomatik olarak kapatıyor.

Çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası, DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla günümüzün ve geleceğin ekranları ve çevre birimleri ile uyumluluk sağlanıyor. Thunderbolt 4 bağlantı noktalarından biri 96 W’a kadar güç dağıtımı yapabiliyor ve bu sayede cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. Ayrıca bu tek bağlantı noktası üzerinden bir yuvaya veya anahtara gerek kalmadan papatya dizilimi şeklinde birden fazla ekran bağlanabiliyor. Yerleşik otomatik KVM, tek bir klavye ve fare ile bağlı iki dizüstü bilgisayar veya PC arasında zahmetsiz geçiş yapmanızı sağlıyor.

PA32KCX, Yan Yana Resim (PbP) ve Resim içinde Resim (PiP) özelliklerini de destekliyor. Yan Yana Resim özelliği sayesinde kullanıcılar aynı anda dört kaynaktan içeriği görüntüleyebiliyor. Bu panellerin ikisinde de renk motorları sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 veya BT.2020 olarak yapılandırılabiliyor. Kullanıcı tarafından ayarlanan üç mod da bulunuyor. Resim içinde resim modu ikinci bir kaynaktan gelen içeriği ekranın herhangi bir köşesine yerleştirilebilen daha küçük bir pencerede görüntülüyor.

Kullanıcı dostu tasarım

PA32KCX’in ergonomik monitör standı mükemmel pozisyonu ayarlamak için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme ve yükseklik ayarı olanakları sunuyor. Ekran saat yönüne ve tersine 90 derece döndürülebiliyor. Bu özellik sayesinde posterler, afişler ve başka büyük formatlı projeler üzerinde çalışmak daha rahat bir hale geliyor. Hızla çıkarılabilen monitörü VESA montaj aparatı sayesinde duvara monte edip masanın üzerinde alandan tasarruf etmek de mümkün.

PA32KCX ile birlikte gelen siperlik, etraftaki ışıklardan kaynaklanan yansımaların azaltılmasına yardımcı oluyor, kullanıcıların her konumda rahatça çalışmasını sağlıyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak yaratıcı süreçleri desteklemek için Adobe Creative Cloud® uygulama ve hizmet paketini kullanıcılara sunuyor. Belirli bölgelerde, uygun ASUS ürünlerini satın alan müşteriler, üç aylık veya bir aylık Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D ve Adobe Acrobat aboneliğini ücretsiz olarak edinebilecek. Bu abonelik yeni veya mevcut bir hesaba uygulanabiliyor ve kayıt sitesi üzerinden kullanılabiliyor. Ayrıntılar için: https://tr.asus.click/txj9n1

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresine sahiptir. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display 8K PA32KCX hakkında detaylı bilgiyi web sitesinden alabilirsiniz: https://tr.asus.click/g7m8h3