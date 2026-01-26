iPhone 17 Pro Max ile Lut Çölü’nde…

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz haftalarda ulaşımı oldukça zor ve uzun süren Lut Çölü’ne gittim. İran’ın Kerman kenti yakınlarında yer alan Lut Çölü, sadece dünyanın en sıcak noktalarından biri değil; aynı zamanda fotoğrafçılar için zamanın ve rüzgârın işlediği dev heykellerle dolu bir açık hava stüdyosu. Kalut formasyonlarının arasından yükselen bu sürreal manzaralar insanı hayran bırakıyor.

Bu zorlu ve ilginç coğrafya ekipman incelemeleri için de bulunmaz bir bölge… Bir süredir kullandığım iPhone 17 Pro Max modelinin sınırlarını ve yeteneklerini işte burada denemek istedim. Esasında çıktığı günden beri kullandığım bu modelle çokça fotoğraf çekmiştim. Ancak burada sizlerle paylaşmak için Lut Çölü gezisinde çektiğim fotoğrafları seçtim. Amacım, bu cihazın farklı çözünürlük değerleri, RAW yetenekleri ve yeni zoom aralığını gerçek saha koşullarında test etmekti.

Lut Çölü: Rüzgârın Yonttuğu Sonsuz Heykel Bahçesi

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Lut Çölü, yüzeyde 70°C’ye varan sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü ekstrem bir iklim bölgesi. Ancak Kalut bölgesi, sadece sıcaklık rekorlarıyla değil, binlerce yıllık erozyonun şekillendirdiği görkemli yapılara sahip olmasıyla da biliniyor. Bu doğal mimari, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ışıkla adeta yeniden tasarlanıyor; kontrastlar dramatik, renk geçişleri ise büyüleyici bir hâl alıyor. Bu inanılmaz coğrafyada ben de hem gün doğumunu hem de gün batımını fotoğraflayabilmek için zorlu bir yolculuk yaptım. Uzun süren yolculuktan sonra güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ortam aydınlanmaya ve her geçen dakika başka renk geçişlerini bize göstermeye başladı. Gün doğmadan önce 15-20 dakikalık tırmanışla bir tepenin üzerine çıktım. Burada gördüğünüz bazı kareler işte o tepeden çekildi.

iPhone 17 Pro Max ile Çekim: Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Eşik

Bu seyahatte iPhone 17 Pro Max’i hem günlük bir kamera hem de profesyonel bir prodüksiyon aracı gibi kullandım. Telefonun sunduğu üç temel fotoğraf gelişim alanı, çöl ortamında gerçek anlamda fark yarattı:

1- Farklı Çözünürlüklerde Çalışmak: 48 MP – 24 MP – 12 MP

Çöl gibi detay açısından zengin bir ortamda çözünürlük seçimi kritik oluyor. Kamera modunda normalde 24MP ve JPEG formatında çekimler yapıyorum. Ancak daha fazla detay elde edebilmek için 48MP yüksek çözünürlük modunu da kullandım. 48MP seçeneği Kalut’ların ince doku farklılıklarını mükemmele yakın bir keskinlikle aktardı. Gölge alanlardaki kum katmanları bile rahatça ayrıştı.

24MP çekim modu günlük kullanım ve dinamizmi yüksek çekimler için ideal dengede. Hem dosya boyutu kontrol altında hem de detay kaybı yok denecek kadar az. 12MP modunu kullanmıyorum. Ancak çokça ve arka arkaya yapılacak çekimlerde az yer kaplayacağı için kullanılabilir. Fotoğrafları sadece sosyal medyada paylaşmak için de tercih edilebilir. 8x zoom seçeneği kullanıldığında da çözünürlük değeri 12MP oluyor onu da belirtmiş olayım.

2- ProRAW: Çöl Işığının Tüm Tonlarını Yakalamak

Lut Çölü’nde ışık, bir fotoğrafçının hem en sadık dostu hem de zalim bir düşmanı olabilir. Özellikle sabahın ilk ışıklarındaki değişim çok hızlı oluyor. Bu yüzden ProRAW formatı, profesyonel çekimlerin yıldızı olacak diye düşünüyorum. Fotoğrafçıların zaten bildiği ve çokça kullandığı RAW görüntü formatı, yeni iPhone modelinde de ProRAW olarak ifade ediliyor. Bu formatta fotoğraflar çekerek, dinamik aralığın belirgin şekilde genişlediğini gözlemledim. Kadrajın içerisinde aydınlık ve karanlık geçişlerde pozlama ile oynamak mümkün oldu. Renk derinliği özellikle turuncu, toprak ve altın tonlarında gayet iyi sonuçlar verdi. Kısaca ProRAW formatında çekim yaparak sonrasında istediğiniz gibi işlemek gerçekten çok keyifli…

3- Farklı Zoom Aralıkları ile Kalut’larda Kurgusal Perspektifler

iPhone 17 Pro Max’in yenilenmiş telefoto sistemi, çölün devasa ölçeklerini anlatmak için beklediğimden çok daha etkiliydi. 14mm ultra geniş açı Kalut’ların sanat eseri formundaki yapısını dramatik bir şekilde kadraja aldı. Tabi 24mm ana kamera en çok kullandığım aralık oldu. Zor ışık şartlarında bile en stabil performansı sundu, özellikle altın saatlerde…

48mm’lık 2x ve yine 4x’lik optik zoom özellikle detay çekimlerde çok işe yaradı. Yeni uzun telefoto zoom olan 8x değeri ise uzaktaki kaya oluşumlarını atmosferik sıkışmayla dramatik bir etkiye dönüştürdü. Tüm lens geçişleri ve kullanımı, elimde son derece etkili bir kamera olduğunu bana bir kez daha hatırlattı.

Mobil Fotoğrafçılığın Çölde Verdiği Sınav!

Lut Çölü, hem koşulları hem de görsel karmaşıklığıyla ekipman test etmek için en iyi doğal laboratuvarlardan biri bana kalırsa. iPhone 17 Pro Max ise bu sınavı fazlasıyla geçti. RAW formatı, gelişmiş telefoto, yüksek çözünürlüklü sensör ve Apple’ın örnek niteliğindeki renk işleme yaklaşımı; mobil fotoğrafçılığı yalnızca “pratik bir seçenek” olmaktan çıkarıp “profesyonel bir alternatif” seviyesine taşıyor. Kalut’ların rüzgârla şekillenmiş dev sahnesinde telefonun verdiği sonuçlar, bir fotoğrafçı olarak beni hem şaşırttı hem de memnun etti. Bir dahaki sefere yanımda daha az ekipman taşıyıp daha çok sahnenin tadını çıkaracağım kesin.

Lut Çölü’nde çekim yapmanın birkaç zorluğu oldu. Uzaklık, uykusuzluk, toz, kum, yürüme zorluğu, bazı yerlerde tırmanma gerekmesi vs… Ama en sevmediğim, sürekli ayakkabıma giren kumlar oldu. Sanırım birazını İstanbul’a da getirdim. Ancak iPhone’un kamerasından çıkan sonuçları görünce, biraz kumdan zarar gelmez diye düşünüyorum.

“iPhone 17 Pro Max Saha Testinde!” Youtube videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.