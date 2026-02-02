İnceleme: Logitech MX Master 4

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Yaratıcı profesyonellerin, fotoğrafçıların, tasarımcıların ve içerik üreticilerinin ellerinden düşmeyen efsanevi Logitech MX Master mouse serisinin yeni modeline yakından bakıyoruz. İncelediğim yeni model MX Master 4 adını taşıyor. Uzun yıllardır MX Master serisinden ilk model dahil, 2S, 3 ve 3S modellerini kullandım. Uzun süre kullanıldıkları için dış yüzeylerinde bazı deformasyonlar meydana gelse de halen ilk günkü gibi çalışıyorlar. Ancak önceki modellerde olduğu gibi yeni MX Master 4’te ucuz bir model değil. Gündelik işler veya basit ofis uygulamaları için bir mouse arıyorsanız çok daha uygun fiyatlı birçok model bulabilirsiniz. Kısaca bu model, gerçek profesyoneller için geliştirilmiş bir mouse onu ilk başta söylemeliyim. Hatta oyun oynamak için de çok uygun olmadığını belirtmeliyim.

Kimler için uygun?

MX Master 4, yaratıcı profesyoneller, fotoğrafçılar, video editörler, grafikerler, içerik üreticileri ve tasarımcılara yüksek kontrol ve verimlilik sunmak için tasarlanmış. MX Master 4 önceki 3S ve 3 modellerine genel hatlarıyla benzer bir yapıda… Elinizin tutuşunda ve genel kullanımda ciddi bir fark hissedeceğinizi düşünmüyorum. Genel tutuşu ve ergonomisi yine çok rahat… Sadece eski mouse’larda silikon benzeri yapı eliniz üzerindeyken sanki daha kaymayan bir his veriyordu. Bu yeni modelin dış yüzeyinde kullanılan materyal yapısı değiştirilmiş ve daha dayanıklı, kolay temizlenebilen plastik benzeri bir yapıda. MX Master 4 uzun süreler yapacağınız fotoğraf ve video düzenlemelerinde elinizi yormayacaktır. Bir de daha önce bu seriden bir mouse kullandıysanız, başka bir mouse’a geçmeniz ve bu rahatlığı bulmanız pek kolay olmayacaktır.

3S’ten 4’e geçilir mi?

Eğer 3S modelini kullanıyorsanız, yeni modele geçmeniz gerekmeyebilir. Ancak daha eski bir model kullanıyorsanız MX Master 4’e geçmek isteyebilirsiniz. MX Master 4’ün önceki modellere göre en büyük yeniliği, dokunsal geri bildirim özelliği olmuş. Kaydırma yaparken, komut seçerken veya kısayol tetiklerken hafif titreşimler alabiliyorsunuz. Buda görsel geri bildirime duyulan ihtiyacı azaltıyor ve iş akışınızı daha sezgisel hâle getiriyor. Tabi bu özelliği biraz kullandıkça daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Sezgisel kontrol, özellikle hızlı erişim gereken durumlarda fark yaratabilecek bir yenilik. Dokunsal geri bildirim, Logi Options+ yazılımı üzerinden yoğunluk ve etkinlik bazında kişiselleştirilebiliyor.

Aksiyon Halkası ile üretkenlik artıyor

MX Master 4 için göze çarpan yeniliklerden bir diğeri de Aksiyon Halkası. Buna üretkenlik merkezi de denilebilir. Başparmağınız ve yan tekerlek ile kontrol edilebilen bu özelliğe 8 adet kısayol atanabiliyor. Logi Options+ ile etkinleştirilen ve özelleştirilebilen bu alan, detaylı bir şekilde ayarlanabiliyor. Kısayollar kullandığınız bazı programlara göre özelleştirilebiliyor. Photoshop, Lightroom, Premier Pro, DaVinci, Final Cut Pro gibi farklı birçok programda farklı görevler atanabiliyor. Kısa bir alışma sürecinden sonra iş akışında hızlanma sağlayacağını düşünüyorum. Önceki modellerden farklı olarak yan tarafa bir düğme daha eklendiğini görüyoruz. İleri geri düğmelerinden biraz ileride olan bu tuşa hareket düğmesi denmiş. Bir kere bastığınızda farklı masaüstü pencereleri karşınıza gelirken basılı tutup yukarı-aşağı veya sağa-sola hareket ettirdiğinizde farklı görevler yapıyor. İleri-geri ve bu hareket tuşunu özelleştirmeniz mümkün tabi…

Hızlı ve Sessiz!

MX Master 4, yüksek performanslı çip ve optimize edilmiş vericisi sayesinde önceki modellere kıyasla iki kat daha güçlü bağlantı sunuyor. Yeni USB-C alıcı, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler arasında hızlı ve güvenilir eşleşme sağlıyor. Önceki modellerde kutudan USB-A alıcı çıkarken artık yeni nesil cihazlarla daha uyumlu olması için kutudan USB-C mini bir alıcı çıkıyor. Gerçi bu alıcıyı kullanmadan da bluetooth üzerinden kolayca bağlanmak mümkün. Kutudan artık şarj kablosu çıkmıyor, bunu da unutmadan belirtmek isterim.

8.000 DPI sensör sayesinde mouse’u yine alışık olduğumuz gibi cam dahil her yüzeyde sorunsuz kullanabilirsiniz. Hassas işlemler yaparken dokulu bir zemin yerine kaliteli bir mouse pad kullanmanızı önermek isterim. Bu şekilde piksel hassasiyeti daha kontrollü yapılabilir. 3S sessiz tıklama yapan bir modeldi. MX Master 4, 3S modeline göre daha sessiz olmuş diyebilirim. Tıklama sesi fazla kişinin çalıştığı ve akustiği iyi olmayan bir ofiste çok rahatsız edici olabilir. O yüzden birçok kişi için bu sessiz tıklama özelliğinin çok önemli olduğunu biliyorum.

Hassas Kaydırma…

MX Master mouse’larda sevdiğim bir özellik, MagSpeed Scroll Tekerleği. İnanılmaz bir hızla saniyede 1000 satıra kadar kaydırma yapabiliyor ve istendiğinde kademeli moda geçebiliyor. Hatta piksel piksel hassas kaydırma yapmakta mümkün. MX Master 4, Logitech’in en hızlı, en sessiz ve en hassas kaydırma deneyimini sunan mouse’u olmuş. 4’te de aynı 3 ve 3S’te olduğu gibi alüminyum alaşımlı kaydırma tekerlekleri var. Önceki modellerde bu tekerleklerin üzerinde silikon benzeri bir malzeme vardı ve o kısımlarda aşınıyor, göze hoş görünmüyordu.

70 güne kadar kullanım imkanı

Şarj konusunda da hiç bir sıkıntı çıkarmayan bir ürün olmuş bu mouse. Tek şarjla yaklaşık 70 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Tabi bu süre tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcıdan kullanıcıya değişiklik gösterecektir. İlginç olan ise 1 dakikalık şarjla yaklaşık 3 saat çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Acil işlerde bu bile çok önemli esasında…

Bazı kullanıcılar mouse’un ağırlığını da merak edebilir. Bu model 150 gram ağırlığa sahip. Yani hafif bir mouse değil. Ancak kaydırma ve kullanım konusunda bunun bir sıkıntı yaratmadığını özellikle belirtmek isterim. MX Master 4, 3 cihaza kadar bağlanma ve geçiş yapabilme imkanına sahip. PC, MAC, tablet veya telefonlara kolayca bağlayabilirsiniz. Aksiyon Halkası, Easy-Switch butonları veya kendi uygulamasıyla tek tuşla cihazlar arası geçiş yapılabiliyor. Options+ uygulamasıyla cihazlar arasında dosya transferi de yapabilmek mümkün.

Sonuç olarak Logitech MX Master 4, eski MX kullanıcılarının hâlihazırda sevdiği temel özellikleri korurken üretkenliği ileri taşıyacak somut yenilikler sunuyor. Özellikle dokunsal geri bildirim ve Actions Ring, kreatif profesyoneller için gerçek bir fark yaratabilir. Bunların dışında daha güçlü bağlantı, hızlı kaydırma tekerleği, her yüzeyde hassas kullanım, sessiz tıklama, uzun pil ömrü, farklı cihazlarla kullanım, ergonomik tasarım ve daha dayanıklı yapı bu yeni modelin öne çıkan özellikleri arasında… MX Master 4, en zorlu iş akışları için kontrol, hassasiyet ve tepki hızında yeni bir standart getiriyor diyebilirim.

Logitech MX Master 4 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.