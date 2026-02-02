Fujifilm instax mini Evo Cinema

Fujifilm, instax serisinin en yeni üyesi instax mini Evo Cinema hibrit anlık fotoğraf makinesini tanıttı. Fotoğraf, kısa video ve anlık baskıyı tek bir cihazda bir araya getiren mini Evo Cinema, kullanıcılara son derece kişiselleştirilmiş ve yaratıcı içerikler üretme imkânı sunuyor.

Fujifilm instax ürün ailesi genişlemeye devam ediyor. Ürün ailesinin yeni üyesi instax mini Evo Cinema, 3’ü 1 arada hibrit anlık fotoğraf makinesi, kullanıcılara instax markasının bugüne kadar sunduğu en dinamik yaratıcı deneyimlerden birini sunmak üzere tasarlandı. Şık siyah gövdesi, Fujifilm’in 1965 yılında piyasaya sürdüğü FUJICA Single-8 kamerasından ilham alan dikey tutma tasarımı ve analog detaylarıyla instax mini Evo Cinema, fotoğraf çekmenin yanı sıra 15 saniyeye kadar kısa videolar kaydedebiliyor. Çekilen videolar, bir QR kodu aracılığıyla instax mini baskılarla eşleştirilebiliyor. Kullanıcılar, videodan seçtikleri bir kareyi anında basarken, baskı üzerindeki QR kodu tarayarak videoyu diledikleri zaman izleyebiliyor. Bu özellik sayesinde dijital anılar, fiziksel bir forma dönüşüyor.

Eras Dial ile zamanda yolculuk

instax mini Evo Cinema, instax kameralar arasında bir ilk olan Eras Dial özelliğiyle dikkat çekiyor. 1930’lardan 2020’lere uzanan 10 farklı dönemden ilham alan efekt, her biri 10 ayarlanabilir seviye sunarak toplamda 100 farklı görsel stil oluşturulmasına olanak tanıyor. 8 mm film kameralarından esinlenen 1960’lar efekti, renkli CRT televizyon dokusunu yansıtan 1970’ler veya canlı tonlarıyla öne çıkan 1980’ler gibi seçeneklerle kullanıcılar, fotoğraf ve videolarına sinematik bir karakter kazandırabiliyor. Bazı Eras Dial efektleri yalnızca görüntüyü değil, sesi de işleyerek film makarası uğultusu gibi nostaljik ses detayları ekliyor ve daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Derece kontrol kadranı ve çerçeve değiştirme

Seçilen her dönem, objektif üzerindeki derece kontrol kadranı aracılığıyla ince ayar yapılmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar renk, kontrast ve gürültü yoğunluğunu hassas şekilde ayarlayarak her dönem için 10 farklı yaratıcı varyasyon oluşturabiliyor. Ayrıca her döneme özel, dönemin oynatma cihazlarına saygı duruşunda bulunan çerçeveler bulunuyor. Çerçeve Değiştirme özelliğiyle kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını çerçevelerle kişiselleştirmeye devam edebiliyor.

CINE ve STILL modları

Kullanıcılar, video veya fotoğraf çekimi için CINE ve STILL modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor.CINE modunda, toplamda 15 saniyeye kadar klipler çekilebiliyor ve kamera bu klipleri otomatik olarak tek bir akıcı videoda birleştiriyor. Ücretsiz instax mini Evo akıllı telefon uygulaması sayesinde Bluetooth bağlantısı ile klipler eklenebiliyor, yeniden sıralanabiliyor ve videolar 30 saniyeye kadar uzatılabiliyor.

Özel uygulama ile gelişmiş düzenleme ve baskı

Özel mobil uygulama sayesinde kullanıcılar: instax mini Evo Cinema ile çekilen fotoğraf ve videoları akıllı telefonlarında görüntüleyebiliyor. Birden fazla klibi birleştirerek sinematik açılış ve kapanış şablonları ekleyebiliyor ve “Poster Şablonu” özelliğiyle başlık ve metin ekleyerek film afişi görünümünde instax baskıları oluşturabiliyor. Ayrıca kullanıcılar akıllı telefondaki fotoğrafları Doğrudan Baskı özelliğiyle anında yazdırabiliyor. Bu özelliklerle mini Evo Cinema, yalnızca bir kamera değil; aynı zamanda akıllı telefon yazıcısı olarak da işlev görüyor.

Video baskısı ve galeri deneyimi

Kullanıcılar, QR kodlu instax mini baskılar üzerinden videolara erişebiliyor. Videolar standart olarak 600 × 800, 2020 Era seçeneğiyle ise 1080 × 1440 çözünürlükte kaydediliyor. Videolar anında izlenebiliyor; en sevilen sahneler QR kodlu instax baskıları olarak kolayca paylaşılabiliyor. instax mini Evo uygulamasındaki “Benim Galerim” bölümü, fotoğraf ve videoları; favoriler, basılanlar, video, fotoğraf ve projeler gibi kategoriler altında güvenli şekilde saklama imkânı sunuyor. Basılan görseller, ikonik instax™ mini çerçevesiyle birlikte akıllı telefon galerisine dijital olarak da kaydedilebiliyor.