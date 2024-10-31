İnceleme: Honor 200 Pro

İddialı kamera özellikleri ile bir hayli konuşulan akıllı telefon Honor 200 Pro konuklarımızdan biri oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Honor’un son haftalarda bir hayli konuşulan akıllı telefonu Honor 200 Pro konuklarımızdan biri oldu. Bu akıllı telefonun incelemesini “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

Bu model bizlere amiral gemisi seviyesinde bir performans sunarken, özellikle portre fotoğrafçılığında çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Bildiğiniz gibi artık akıllı telefon üreticileri tüketicilerin dikkatini çekebilmek için neredeyse tüm modellerinde dikkat çekecek bir fotoğraf/video özelliği sunmaya çalışıyor. Honor 200 Pro modelinde de portre modu özelinde yine dikkat çekici bir işbirliği yapılmış.

Studio Harcourt işbirliği

Neredeyse 100 yıllık bir geçmişi olan Studio Harcourt’un portre fotoğrafçılığındaki tecrübesi yapay zeka teknolojisiyle Honor 200 Pro modelinde kullanılmış. Portre modunda üç farklı Harcourt çekim modu seçebiliyorsunuz. Canlı, renkli ve klasik olan bu modlar az önce de söylediğim gibi yapay zeka destekli bir öğrenme modeliyle hazırlanmış. Çektiğiniz portre fotoğraflarına farklı bir atmosfer hazırlamaya yardımcı oluyor.

Studio Harcourt 1934 yılında Paris’te kurulmuş. O zamanlarda bile bu konuda iddialı pek çok fotoğraf stüdyosu olmasına rağmen Cosette Harcourt, uyguladığı farklı ışık seçimleri ve poz teknikleri ile öne çıkmaya başlamış. O yıllardan sonra sinema, sanat ve farklı disiplinlerden tanınmış kişiler bu stüdyonun yolunu tutmuş. Sonrasında da tahmin edebileceğiniz gibi ünü şehir ve ülke sınırlarının dışına çıkmış.

Tanınmış kişileri fotoğraflamak bu stüdyonun duyulmasında önemli rol oynasa da bu kadar uzun süre ayakta kalabilmesi, kendine has bir üslubun, gölge ve farklı ışık kullanımının halen beğeni topladığını bize gösteriyor. 200 Pro modelinde de işte bu uzmanlık ve deneyim AI Portre modunda bizlere ulaştırılıyor. Birlikte gerçekleştirilen proje süreci, 20’den fazla görüntüleme uzmanı tarafından 400 gün boyunca süren kapsamlı bir araştırmayı içeriyor.

Üçlü 50MP Portre Kamerası, parlak alanlarda pozlamayı yönetirken daha karanlık aydınlatma senaryolarında karmaşık ayrıntıları da koruyan iyi dengelenmiş portreler üretebilen iyi ayarlanmış bir RAW Alan Algoritması içeriyor. Honor 200 Pro modelinin gelin şimdi diğer kamera özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Güçlü kamera özellikleri

Arka taraftaki ana kamera modülü, ünlü mimar Gaudi’nin Casa Mila’da yaptığı iç avlu formundan esinlenerek tasarlanmış. Burada simetrik ve estetik bir dokunuşla üçlü kamera dizilimi kullanılmış. 50MP’lik ana kamera 1/1.3 inçlik H9000 görüntü sensörü kullanıyor. Optik görüntü sabitleyici olan bu lens 7 elemanlı ve diyafram değeri f/1.9.

50MP’lik telefoto kamera yine optik görüntü sabitleyiciye ve 2.5x optik zoom performansına sahip. Diyafram değeri ise f/2.4. 12MP’lik ultra geniş ve makro kamera 112 derecelik bir geniş açı aralığı sunuyor. Diyafram değeri de f/2.2. Ön kamerada da yine 50MP’lik oldukça iyi bir selfie kamerası yer alıyor. Video konusunda ise 4K 30fps kayıt yapılabiliyor bu modelle…

Honor 200 Pro’da açık havada gayet iyi pozlanmış dengeli fotoğraflar elde edilebiliyor. Düşük ışıkta ya da karmaşık aydınlatma şartlarında da yine düzgün kareler yakalamak mümkün. Tutarlı bir otofokus performansı konunuza doğru netlik yapabilmenizi sağlıyor. Ancak bazı konularda pozlamayı nereye yaptığınıza göre konunuzun genel poz değerleri değişebiliyor. Size önerim, tekrarı olmayacak önemli bir konunun fotoğrafını çekiyorsanız mutlaka farklı açılardan en az 3-5 tane fotoğraf çekin. Gerçi bu söylediğim, markası ya da modeli ne olursa olsun tüm cep telefonları için geçerli…

Fotoğrafımızı yani çektiğimiz konuyu ortaya çıkaracak en önemli şey ışık ve gölge ayrıntıları… Hem HDR hem de yapay zeka katkısı bu konuda oldukça ilerlemiş durumda. Işıklı alanlarda ve gölgelerde detay elde etmek artık hiç de zor değil. Bu noktada sadece sizin konuya olan bakışınıza karar vermeniz önemli.

Günümüzde insanlar kullandıkları ekipmanların akıllanmasını çok seviyor. Üreticiler, basit bir dokunuşla hiçbir fikri ya da bilgisi olmayan kullanıcıların da iyi fotoğraflar çekebilmesi için birbirleri ile yarışıyor. Yapay zeka teknolojisi her alanda olduğu gibi fotoğrafçılık konusunda da kullanıcılara çeşitli faydalar sunuyor. İşte bu modelde de kısaca bahsettiğim yapay zeka katkısı fotoğraflarımıza olumlu bir katkı sunuyor.

Parlak ve doğru renkler veren ekran

Şimdi birazda 200 Pro’nun tasarım, ekran ve diğer özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle bu model gayet şık bir tasarıma sahip. Oldukça ince ve hafif. Elde tutuşu ve kullanımı güzel… Ağırlığı 199 gram ve 8.2mm inceliğe sahip. Kavisli ekran tasarımı 6.78 inç boyutunda. OLED FHD+ ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nite kadar parlaklık sunuyor.

Ekranın parlaklık ve renk dengesi çok iyi. Delta E değeri 1’in altında. Böylece fotoğrafını ya da videosunu çektiğiniz konuları telefon ekranında da gerçeğe yakın renklerde görebilirsiniz. Ayrıca Netflix ve Prime gibi platformlar için HDR sertifikası da sunuluyor. Bu da film izlerken ya da eğlence amaçlı kullanımlarınızda izleme keyfinizi yukarı taşıyor.

Şunu da belirtelim. Uzun süreler telefon ekranına baktığımız için göz sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu modelde titreşim azaltma ve mavi ışık koruma gibi yine pek çok sertifika ve ayar bulunuyor. Honor 200 Pro amiral gemisi performansına çok yakın güçlü bir model. Az önce bahsettiğim gibi ekran özellikleri oldukça üst seviyede… İşlemci olarak Snapdragon 8s Gen 3 Mobil Platformu kullanılıyor. Bu işlemci genel günlük kullanım için hayli hayli yeterli. Tabi oyun, film izleme, yapay zeka ve diğer uygulamalar içinde sorunsuz bir kullanım sağlıyor. MagicOS 8.0’a sahip olan 200 Pro, yapay zekâ destekli bir dizi akıllı işlevle zenginleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. MagicOS 8.0 kullanıcıların dijital etkileşimlerini kolaylaştıran Magic Portal, Magic Capsule ve Magic Ring gibi amiral gemisi özellikler de sunuyor. Ayrıca bir bilgisayara bağlayarak pek çok özelliğini burada da kullanmak mümkün.

Benim test ettiğim cihaz 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahipti. 200 Pro’nun güçlü olduğu noktalardan birisi de pili… Bu telefonda 5200 mAh’lik büyük bir pil kullanılmış. Bu pil çok abartmadığınız sürece gün içerisinde size yetecektir.

Kutudan çıkan 100W’lık hızlı şarj cihazı ile yaklaşık 45-50 dakikada tamamen şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarjda da 66W’lık desteği olduğunu belirtmeliyim. 200 Pro modeli IP65 toza ve suya karşıda koruma sağlıyor. Böylece farklı ortamlarda sorunsuz bir kullanım imkanı sunuyor.

Sonuç olarak Honor 200 Pro, amiral gemisi bir performans sunan orta üst segmentte yer alan bir akıllı telefon olmuş. Kullandığı yüksek çözünürlüklü sensörleri, gelişmiş yapay zeka destekli portre modu, yüksek RAM ve depolama alanı, şaşırtıcı ekran özellikleri, şık tasarımı ve sağlamlığı, kutudan çıkan 100W’lık hızlı şarj adaptörü ile 200 Pro yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz bir akıllı telefon diyebilirim.

Honor 200 Pro incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.