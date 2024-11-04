vivo V40 Serisi Satışta!

vivo ve ZEISS iş birliği ile geliştirilen ve sunduğu portre fotoğrafçılığı özellikleri ile kullanıcıların hikâyelerini çarpıcı kalitede anlatan çekimler yapmalarını sağlayan yeni V40 5G ve AI Star Işığı Portresi ile V40 Lite, Türkiye’de online ve fiziksel mağazalarda satışa sunuldu.

vivo, kullanıcıların mobil portre fotoğrafçılığı deneyimini zenginleştirmek için tasarladığı en yeni akıllı telefonları V40 ve V40 Lite‘ı içeren yeni V40 Serisini Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturdu. Ülkemizdeki online ve fiziksel mağazalarda satışa sunulan V40, vivo ve ZEISS iş birliği ile tasarlanan profesyonel düzeyde bir portre sistemine sahip olması ile dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcıların hikâyelerini çarpıcı kalitede anlatan portreler ve videolar çekmelerini sağlan V40 aynı zamanda 5500 mAh pil kapasitesi ile de uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.

Portre fotoğrafçılığı için titizlikle tasarlandı

vivo ile ZEISS tarafından ortaklaşa belirlenen kalite ve görüntüleme performansı standartlarına ulaşan V40, ZEISS Optics’in olağanüstü görüntü kalitesini sağlıyor. Kullanıcılar 50 MP ZEISS OIS Ana Kamera ile her ayrıntıyı yakalayabiliyor. V40 ayrıca f/2.0 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama takibine sahip 50 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kameraya sahip. Ultra geniş 119° açısı ve güçlü otomatik odaklama özelliği ile çarpıcı manzaralar veya grup portreleri çekmek için ideal olan bu cihaz herkesin fotoğrafa sığmasını sağlıyor. Ön tarafta, 50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası, kullanıcıların ayrıntılı ve renkli selfie’ler çekmesine yardımcı olan akıllı otomatik odaklama ile donatıldı. Ön kamera görüntü kalitesi, çıkıntılı veya büyütülmüş yüz hatları gibi yaygın yüz bozulma sorunlarını etkili bir şekilde azaltarak daha doğal görünümlü portreler elde edilmesini sağlayan AI Yüz Şekillendirme Teknolojisi sayesinde daha da iyileştirildi.

Çeşitli senaryolara göre uyarlanmış profesyonel portre şablonları

V40 yaratıcılığı güçlendiren yenilikçi özelliklerle sıradanlığın ötesine geçiyor. ZEISS Çok Odaklı Portre ile kullanıcılar, profesyonel portre odak uzunluklarını mobil fotoğrafçılıklarına entegre edebilirler. Yeni vivo V40 5G, çeşitli senaryolara göre uyarlanmış usta düzeyinde profesyonel portre şablonları da sunuyor. Her odak uzaklığı optimize edilmiş renk tonları sağlıyor ve çeşitli güçlü portre efektleri sunan bir ZEISS Stili Bokeh ile eşleştiriliyor.

Video çekimlerine klasik film estetiği katan özellikler

V40 serisi, 4K’da sinematik videolar çekme seçenekleriyle film benzeri video içerikleri için de optimize edildi. V40, benzersiz bir oval bokeh ve 2:39:1 en boy oranı oluşturarak her türlü video oluşturmaya klasik bir film estetiği katan ZEISS Sinematik Bokeh Video özelliğini de bulunduruyor. Bu özellik sayesinde odak yumuşak bir şekilde değişiyor ve ana karakteri baktığı yöne göre otomatik olarak takip ediyor. Videodaki ana karakter öne çıkmaya devam ederek film benzeri bir atmosfer oluşturuluyor.

Daha akıllı Star Işığı ile stüdyo kalitesinde aydınlatma

V40 serisi, yükseltilmiş AI Star Işığı Portre özelliği ile portre aydınlatmasını yeniden tanımlıyor. V40 derinlik ve boyutluluğu artıran stüdyo kalitesinde profesyonel dolgu ışığına sahip. Yeni AI 3D Stüdyo Işığı, zorlu aydınlatma koşulları için hassas ve doğal dolgu ışığı ekleyerek görüntü kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. AI 3D Stüdyo Işığı, 3D yüz ışığı tanıma analizi için gelişmiş AI algoritmalarını kullanıyor ve düşük ışıkta veya gece çekilen portreleri geliştirmek için ek bir 3D dolgu ışığı katmanı da sunuyor. Star Işığı özellikleri, iç mekân arkadan aydınlatmalı senaryoları içerecek ve tüm odak uzunluklarını destekleyecek şekilde genişletildi. Kullanıcılar artık, özenle kalibre edilmiş renklerle festival hissini artıran iki farklı Festival Portresi stiliyle aile ve arkadaşlarının çarpıcı görüntülerini çekebilirler. Ayrıca, yeni Dinamik Işık özelliği, telefonun arkasındaki Star Işığı’nın mesaj bildirim flaşı ve fotoğraf geri sayım flaşı gibi çeşitli senaryolarda kullanılmasına olanak tanıyor.

Uzun ömürlü güçlü batarya ile sorunsuz performans ve eğlence

V40 5G, kullanıcıların aktif yaşam tarzına ayak uydurmak için tasarlandığından büyük 5500 mAh BlueVolt pil ile geliyor. Bu pil kullanıcıların 63 saate kadar müzik dinlemesini sağlıyor. V40 Lite’da bulununan 5000 mAh pil ve 80W FlashCharge sayesinde ise yaklaşık yarım saatte %80 seviyesine şarj edilebiliyor. Pil azaldığında, kullanıcılar cihazlarını hızlı bir şekilde şarj etmek ve bağlantıda kalmak için 80W FlashCharge Teknolojisine ve Hızlı şarj Moduna güvenebilirler.

Çoklu görevlerinizi zahmetsizce yönetin

V40 serisi, iş ve eğlence için kusursuz bir kullanıcı deneyimi de sunuyor. V40, 12GB + 12GB’a kadar Genişletilmiş RAM’i destekleyerek daha geniş bellek alanı ve uygulamalar arasında sorunsuz geçiş sağlıyor. Kullanıcılar arka planda çalışan 40’tan fazla uygulama ile zahmetsizce çoklu görev yapabiliyor. V40 Lite ise 8GB + 8GB Genişletilmiş RAM ile 16GB’lık bir performans sağlıyor.

Göz sağlığınız için ideal seçim

Sürükleyici bir eğlence deneyimi için yeni vivo V40 5G1.5K Ultra Net Güneş Işığı Ekranı (AMOLED) ve 3D kavisli ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı pürüzsüz görseller sağlarken en yüksek parlaklık önceki nesle göre yüzde 60,7 daha yüksek olan 4500 nit’e ulaşarak parlak güneş ışığı altında bile net ve canlı bir görüntü sağlıyor. V40 serisi, düşük mavi ışık, düşük titreşim ve düşük hareket bulanıklığı için üçlü SGS sertifikasına da sahip olduğundan göz sağlığını destekliyor ve çeşitli aydınlatma koşullarında rahat izleme imkânı sunuyor. V40 serisi, V serisinde ilk kez dengeli ve zengin baslara sahip 3D stereo ses sunan bir Çift Stereo Hoparlör sistemi de bulunduruyor.