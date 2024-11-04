Sony’den iki yeni güç kaynağı: BC-ZD1 ve DC-C1

Sony, NP-FZ100 pil kullanan Alpha serisi ve Cinema Line kameralar için içerik oluşturucuların giderek artan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan iki yeni kamera güç kaynağı ürününü piyasaya sürüyor. Bu ürünlerden ilki olan BC-ZD1 pil şarj cihazı, iki pili aynı anda şarj edebilirken DC-C1 DC çoğaltıcı ise harici bir güç kaynağından doğrudan kamera gövdesine güç sağlayabiliyor.

Sony, orijinal pil ürünleri de dahil olmak üzere güç çözümleri yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Bu sayede daha uzun süreli fotoğraf ve video çekimine olanak sağlayarak, içerik oluşturucular için daha verimli bir iş akışına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BC-ZD1 pil şarj cihazı

Sony’nin yüksek kapasiteli NP-FZ100 pilleri için yüksek hızlı bir şarj cihazı olan BC-ZD1, 30W veya daha yüksek çıkışlı USB Power Delivery (PD) uyumlu bir güç kaynağına ve USB PD destekli (3A) veya daha yüksek akımlı bir USB kablosuna bağlandığında iki pili aynı anda yaklaşık 155 dakikada (tam şarj) şarj edebiliyor.

Temel Özellikleri:

USB PD uyumlu bir güç kaynağına bağlandığında iki NP-FZ100 pili aynı anda ve hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

İki NP-FZ100 pil yaklaşık 155 dakikada hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor (tam şarj)

5 aşamalı gösterge lambası sayesinde akünün şarj durumu kolaylıkla takip edilebiliyor.

Kolay taşınabilirlik için kompakt boyut: genişlik yaklaşık 84,5 mm x yükseklik yaklaşık 29,2 mm x derinlik yaklaşık 70,0 mm, ağırlık yaklaşık 149 g

İki NP-FZ100 pili aynı anda, hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek geniş ısı dağıtma önlemleri ve dahili ısı izleme ve kontrolüne sahip.

DC çoğaltıcı DC-C1

DC-C1 DC çoğaltıcı, USB PD (65 W veya daha fazla) uyumlu AC adaptörü ve USB PD destekli (5 A) USB kablosu gibi harici bir güç kaynağı kullanıyor. NP-FZ100 veya NP-FW50 şarj edilebilir pil paketleriyle uyumlu kameralara sürekli ve güvenilir güç sağlayarak uzun çekimler veya akış sırasında istikrarlı bir güç kaynağı sağlıyor.

Temel Özellikleri: