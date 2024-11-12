İnceleme: Huawei MatePad 12 X

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Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei kısa bir süre önce yeni MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12 X modellerini ülkemizde de satışa sundu. MatePad Pro 12.2 PaperMatte modelini geçtiğimiz günlerde incelemiş, yazısını ve videosunu sizlerle paylaşmıştım.

Bugün ise yeni tabletlerden MatePad 12 X modelini sizlere biraz anlatmak istiyorum. Günümüzde izleme ve içerik oluşturma deneyimleri kullanıcı alışkanlıklarını da farklı yönlere çekiyor. Kullandığımız cihazların teknolojileri geliştikçe üretkenlik konusunda da esneklik kazanılıyor. Yeni MatePad 12 X, yaratıcılık ve üretkenlik ihtiyaçlarını karşılarken günlük gereksinimler ve tabi eğlence amaçlı da kullanılabilecek bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin daha genç ve dinamik yaşam tarzına uyum sağlayan kullanıcılar için önerebileceğimiz MatePad 12 X’in öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

MatePad 12 X’in iki farklı ekran seçeneği bulunuyor. Bu tableti PaperMatte veya normal ekran olarak satın alabiliyorsunuz. Daha önce incelediğimiz MatePad Pro 12.2 PaperMatte ekranlı olduğu için bu tabletin normal ekranlı modelini ele alıyoruz bu yazımızda. Eğer PaperMatte ekranın farkını ve avantajlarını merak ediyorsanız o modelin incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

MatePad 12 X, 12 inçlik 2800×1840 piksel, 2.8K LCD bir ekrana sahip. En yüksek parlaklık değeri 1000nit. 16.7 milyon renk gösterebilen ekran, P3 geniş renk gamını destekliyor. 30 ile 144Hz arasında değişken yenileme hızı sunabiliyor. Ekran oranı 3:2 ve böylece özellikle fotoğraflar için gayet uygun bir görüntüleme deneyimi sunmuş oluyor. Ekran gövde oranı ise %88.

Ekran özellikleri ve renk doğruluğu bu yeni tableti hem fotoğraf ve video izleme hem de bu içerikleri düzenleme açısından kullanışlı hale getiriyor. Fotoğraf düzenleme uygulamalarından en çok kullandığım Snapseed ve Photoshop Express, video editleme uygulamalarından da Capcut’ı bu yeni tablette epeyce kullandım. Çektiğim fotoğrafları type-C girişi sayesinde harici bir SSD depolama cihazıyla tablete kolayca aktarabildim. Hatta bu tablete SD kart okuyucu da takabilirsiniz. Böylece yine çektiğiniz fotoğraflara çok daha hızlı erişebilir ve üzerlerinde gerekli düzenlemeleri de yapabilirsiniz. Bu tabletin ekran boyutu ve gelişmiş özellikleri, seyahatlerinizde de kolayca yanınızda taşıyabilmenize ve işinize adapte etmenize imkan veriyor.

Tabletin ağırlığı 555 gram ve kalınlığı ise 5.9mm. Böylece pek çok fotoğraf ve sırt çantasına kolayca girebiliyor. Her zaman anlattığım bir şey var. Özellikle seyahatlerde yanımıza aldığımız eşyaların boyutları ve tabi ağırlıklarına çok dikkat ediyoruz. Bu yüzden uzun yürüyüşler yapılacak ya da kompakt bir çanta ile gidilmesi gereken yerlerde bu tableti sorunsuzca kullanıp hem günlük işlerinizi hem de üretkenlikle ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

Üretkenlik demişken tabi birkaç konuyu açmamız gerekiyor. Birincisi bu tablette de NearLink destekli akıllı klavye ve 3.nesil kalem kullanılabiliyor. Kutudan tabletle birlikte yeni manyetik klavye de çıkıyor. Klavyenin ağırlığı 308 gram. Yeni manyetik akıllı klavyenin dış düzeyi kirlendiğinde kolayca temizlenebilen dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Yani bu beyaz klavye çok kolay kirlenir diye düşünüyorsanız temizlemesi de inanın bir o kadar kolay. Klavyenin tuş aralıkları ve yazı yazarken genel baskı hissi gayet düzgün. Buradaki görsellerde gördüğünüz klavye test ürünü olduğu için Türkçe klavye değil. Ancak sizin satın alacağınız kutudan Türkçe klavyeli manyetik akıllı klavye çıkıyor.

Şu anki kampanyalarda tableti satın aldığınızda yanında 3.nesil M-Pencil hediye ediliyor ki bu sayede daha verimli bir kullanım sağlanmış oluyor. Hem yeni akıllı klavye hem de M-Pencil ile Huawei Notlar ve tabi efsane GoPaint uygulaması tüm günlük ve yaratıcı işleriniz için sizleri bekliyor.

Huawei Notlar uygulaması esasında kağıt kalem ya da birçok farklı uygulama ile yapabileceğiniz işleri tek bir uygulama sayesinde daha kolay yapmanızı sağlıyor. Önceden ayarlanmış şablonlar, bölünmüş ekran deneyimi, ses kaydı, el yazısı tanıma, not alma kolaylığı, birden fazla notu açarak çalışabilme, görsel ekleme, düzenleme ve çok daha fazlasını bu uygulama ile yapabilmek mümkün. Özellikle öğrenciler ve sürekli not alıp, düzenleme yapmak zorunda olanlar için kolay ve kullanışlı bir asistan diyebilirim bu uygulama için.

GoPaint ise hem amatör hem de profesyonel çizerler, sanatçılar ve tasarımcılar için çok etkileyici bir uygulama. İşte burada yeni nesil M-Pencil’ın 10.000’den fazla basınç algılama seviyesi ve düşük gecikme süresinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak müthiş işler çıkarabilirsiniz. GoPaint uygulaması çok eski değil ancak kullanıcı deneyimi ve ortaya çıkan işler gün geçtikçe artıyor. Uygulama tablete yüklü olarak geliyor bu arada…

Sakın abarttığımı düşünmeyin ama çizmeye meraklı biriyseniz, kendinizi sadece bu uygulama ve biraz çalışmayla çok iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. GoPaint’te 150’den fazla ince ayarlı fırça, dokular, özel tuvaller, katmanlar ve daha pek çok kullanışlı özellik sunuluyor. Bu özelliklerin birçoğu basit eğitim videolarıyla da uygulama içerisinde size anlatılıyor.

Tabi bir tablet kullanırken doğal olarak sadece çizim yapmıyoruz. Günlük işlerde de bize yardımcı olmasını, daha doğrusu günlük işlerimizi yapabileceğimiz araçlar sunmasını bekliyoruz. MatePad 12 X, PC düzeyinde ofis uygulamaları için de güncel çözümler sunuyor. Bu uygulamalardan biri de yüklü olarak gelen WPS Office. Böylece yazı yazmak, tablolarla uğraşmak ya da sunum yapmak için tanıdık dizüstü bilgisayar arayüzü ve düzeni tablet ekranınıza geliyor.

Benim incelediğim model 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geliyor. 10.100mAh’lik pili sayesinde uzun saatler boyunca hem çalışma hem de eğlence amaçlı kullanılabiliyor. Özelliklerinde 14 saate kadar video oynatma süresi sunduğu yazılıyor. Tek seferde bu kadar uzun süre denemedim açıkçası. Ancak gün boyunca yapacağınız işler için fazlasıyla yeten bir pil ömrü sunduğunu söylemeliyim.

Esasında çok oyun oynayan biri sayılmam. Tableti denerken yüklediğim 2-3 oyunla zamanın nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu… Meşhur bir tank oyunu var. Onu epeyce sevdim. Oyun oynarken de hem ısınma hem de pil süresi konusunda yine sorun olmadığını belirtmeliyim. Kutusundan bir şarj adaptörü çıkmıyor bu modelin. Onu da unutmadan belirtmiş olalım. Kutuda sadece şarj kablosu veriliyor.

Tablette 2 adet mikrofon ve 6 adet hoparlör bulunuyor. Huawei Sound’un yüksek çözünürlüklü uzamsal model algoritması ile çalışan yüksek/düşük frekans bölümlü 6 hoparlör, film meraklıları ve müzikseverler için net ve kaliteli bir ses sağlıyor.

Bir Huawei tabletle çalışmanın en keyifli detaylarından biri de diğer Huawei marka cihazlarla kolay bağlantı ve ortak çalışma platformları… Bu modelde de SuperHub özelliği ile metin, görsel, video veya ses dosyalarını sağ üst kenardan açılan pencereye sürükleyip bırakarak bağlı cihazlar arasında kolayca transfer edebilirsiniz. Ayrıca bu derlediğiniz ve SuperHub’a yapıştırdığınız tüm öğeleri diğer uygulamalarda da kullanabilir ve rahatça düzenleyebilirsiniz.

Yine sık sık bahsettiğimiz Çoklu Ekran İşbirliği ve Huawei Paylaşım gibi ekosistem avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Özellikle bir Huawei cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bu cihazların birbirleriyle olan bağlantı kolaylıklarını ve size sunduğu esnekliği mutlaka denemenizi öneririm.

Huawei AppGallery dünyanın en büyük uygulama mağazalarından biri biliyorsunuz. Bu mağazada en çok kullanılan yüzlerce güncel uygulama bulmak mümkün. Ben özellikle fotoğraf ve video konusunda kullandığım hemen hemen tüm uygulamaları kolayca buldum. Özellikle yerel uygulamalar ve bankalar gibi diğer uygulamalarda da bir sorun yok. Google uygulamaları da AppGallery üzerinden kolayca yüklenebiliyor. Ayrıca, açık kaynak topluluğunun geliştirdiği MicroG ile, Huawei cihazlarda Google hizmetlerine daha entegre bir deneyim sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, Android ekosistemindeki popüler uygulamalara ve hizmetlere kesintisiz bir şekilde erişebiliyor. GBOX uygulamasıyla da Google Playstore’u indirebilir ve aradığınız uygulamaları yine kolayca bulabilirsiniz.

Yeni Huawei MatePad 12 X, yüksek teknolojisi ve uygun fiyat politikasıyla kullanıcıların ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Özetleyecek olursak, ince ve hafif yapısı, kutudan çıkan manyetik akıllı klavyesi, parlak ve canlı renkler sunan yüksek çözünürlüklü ekranı, uzun pil ömrü, kaliteli yüksek ses çıkışı, yeni GoPaint çizim uygulaması, 3.nesil M-Pencil uyumu, ofis işleri için üretkenliği artıracak çözümleri ve Huawei cihazlarla ekosistem avantajları ile MatePad 12 X farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tablet olmuş. Kampanyalar ve indirimler için Huawei web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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