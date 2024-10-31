Canon RF-S 7.8mm F4 STM Dual

Canon; gerçekçi, yüksek kaliteli 3D fotoğraf ve videolar çekmeyi hiç olmadığı kadar erişilebilir hale getirmek için tasarladığı, RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lensini tanıttı.

RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, duygusal yoğunluk ve canlı gerçekçilik sağlayan ekstra bir boyutla kuşatıcı deneyimler yaratmak için insan görüşünü neredeyse bire bir yansıtan 63 derecelik doğal bir görüş alanı sunuyor. Şu an için yalnızca EOS R7 ile uyumlu çalışan RF-S 7.8mm F4 STM DUAL lens, içerik üreticilerinin sadece son teknolojili VR başlıklarında değil, aynı zamanda VR gözlükleri, karton başlıklar ve hatta basılı görüntüler için elde taşınan görüntüleme cihazları aracılığıyla akıllı telefonlarda deneyimlenecek üç boyutlu videolar çekmesine de olanak tanıyor.

Yalnızca 130 g ağırlığı ile olağanüstü bir kullanım pratikliği sunan bu yeni lens, kullanıcı dostu STM AF sistemiyle birleştiğinde fotoğraf ve video için 3D çekim olanaklarını çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Böylelikle herkesin üç boyutlu fotoğraf ve videolardaki kültürel performansları, üst düzey ürün tanıtımlarını veya emlak ve oteller için inceleme videolarını daha gerçekçi bir şekilde çekmesini sağlıyor.

Ayrıca kolay ve verimli bir iş akışı sunan EOS VR Utility uygulaması, Apple Vision Pro kulaklıklar için üç boyutlu video oluşturacak şekilde güncellenecek ve Canon EOS VR Sistemi ürünlerinde çekilen içeriğin, Apple Mac bilgisayar ile MV-HEVC codec dizisinde dışa aktarılmasını sağlayacak.