Canon Gençlik Programı Bir Kez Daha Objektife Yansıyor

2015’ten bu yana gençlerin yaratıcılığına rehberlik eden Canon, Gençlik Programı (Young People Programme) ile bu kez İstanbul’da genç yeteneklerin hayallerine ışık tutuyor. TOÇEV iş birliğiyle yürütülen proje, gençlerin objektifinden doğan yeni hikâyeleri gün yüzüne çıkarıyor.

Canon, 10. yılını kutlayan Gençlik Programı (Young People Programme) kapsamında Türkiye’de üçüncü kez gençlerle buluşuyor. Bu yıl İstanbul’da düzenlenecek program, bir kez daha TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Programda gençler, deneyimli spor fotoğrafçısı Mesut Şen’den fotoğrafçılığın temellerini öğrenirken kendi dünyalarını objektifleriyle anlatmayı deneyimleme fırsatı elde edecek.

Canon, 2015 yılından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yürüttüğü Gençlik Programı aracılığıyla gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve görsel hikâye anlatımı yoluyla dünyaya seslerini duyurmalarına destek oluyor. Program bugüne kadar 36 ülkede, 40’tan fazla sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde 10.000’den fazla gence ulaştı. Türkiye’de ise 2022 yılında TOÇEV ortaklığıyla başlayan program, ilk yılında Ankara’daki öğrencilerle, ikinci yılında ise Mardin’deki gençlerle buluşarak büyük ilgi gördü. Her yıl farklı şehirlerde düzenlenerek Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere fırsat eşitliği sunan proje, bu kez İstanbul’daki gençlerin hayal gücüyle büyümeye devam ediyor.

Bu yıl 14-17 yaş aralığındaki 16 TOÇEV öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilecek program, 5 günlük yoğun eğitim sürecini kapsayacak. Spor fotoğrafçısı Mesut Şen tarafından verilecek teorik ve pratik eğitimlerde öğrenciler kamera ve lens kullanımını öğrenecek, ışık, kompozisyon ve kadraj üzerine uygulamalar yaparak fotoğrafla hikâye anlatımı tekniklerini keşfedecekler. Eğitimlerin ardından öğrenciler, İstanbul’un kültürel zenginliklerini kendi bakış açılarıyla yansıtan fotoğraflar çekecek. Yüz yüze eğitim sürecinin ardından öğrenciler çevrimiçi olarak da eğitimlerine devam ederek katılım sertifikası almaya hak kazanacaklar. Böylece Canon ve TOÇEV bir kez daha fotoğrafın ilham veren gücüyle gençlerin hikâyelerine ortak olacak.

Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk,“Canon olarak yaratıcılığın sınır tanımadığına inanıyoruz. Canon Gençlik Programı da yalnızca fotoğrafçılığı öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda gençlere kendi hikâyelerini anlatabilecekleri bir ses kazandırıyor. TOÇEV ile üç yıldır sürdürdüğümüz bu değerli iş birliği sayesinde gençlerin dünyayı kendi gözlerinden yorumlamalarına alan açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl farklı bir şehirde onların yaratıcılığına şahit olmak, Canon’un ortak fayda için birlikte yaşamak anlamına gelen “Kyosei” felsefesinin en anlamlı yansımalarından biri” diyerek projeyle ilgili duygularını paylaştı.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise “Fotoğraf, gençlerin dünyayı kendi bakış açılarıyla ifade etmelerini sağlayan çok güçlü bir araç. Canon Gençlik Programı sayesinde çocuklarımız hem yeni bir beceri kazanıyor hem de kendilerini özgürce ifade etme imkânı buluyor. Önce Ankara’da, ardından Mardin’de yaşadığımız heyecan bu yıl İstanbul’da yepyeni hikâyelerle büyüyor. Her fotoğraf bir hayalin yansıması ve biz bu hayalleri desteklemekten gurur duyuyoruz” diyerek Canon ile süregelen iş birliklerinin önemine değindi.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Canon Gençlik Programı, Northampton Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Etki Enstitüsü tarafından yapılan araştırmayla gençlerin özgüvenini, yaratıcılığını ve toplumsal farkındalığını güçlendiren etkili bir model olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçları, programa katılan gençlerin fotoğrafçılık ve eleştirel düşünme becerileri kazandıklarını, yerel sosyal ve çevresel sorunlara daha duyarlı hale geldiklerini ve yaratıcı endüstrilerde yeni kariyer yolları keşfettiklerini ortaya koyuyor. Canon’un dünya genelinde gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri için sunduğu fırsatlar, bu yönüyle kalıcı sosyal fayda yaratan bir ekosistem oluşturuyor.

Proje Türkiye’de de Canon ve TOÇEV’in ortak vizyonuyla gençleri yaratıcılık, ifade özgürlüğü ve toplumsal sorumluluk ekseninde bir araya getirmek üzerine kuruluyor. Canon önümüzdeki dönemde de Gençlik Programı aracılığıyla daha fazla gence ulaşmayı, onları fotoğrafın dönüştürücü gücüyle tanıştırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni hikâyelere ilham olmayı sürdürecek.