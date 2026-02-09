Canon’dan iki yeni ultra geniş açı objektif

Canon’un yeni lensleri 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM RF ve RF 14mm F1.4L VCM; hızlı diyaframları, kompakt boyutları ve üstün optik kaliteleriyle sıradan geniş açı lenslerden tamamen farklı bir konumda yer alıyor.

Dünyanın ilk 190° balıkgözü zoom lensi

RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM, etkileyici biçimde farklı fotoğraf ve video görüntüleri için tasarlanmış benzersiz bir ultra geniş RF zum lens olmasıyla öne çıkıyor. Tam kare bir EOS R Sistemi fotoğraf makinesiyle eşleştirildiğinde 7mm’de ultra geniş 190° dairesel balıkgözü görüntü ve 14mm’de kadrajı dolduran 180° diyagonal balıkgözü görüntü sunan RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM, APS-C makinelerde ise maksimum geniş açı yaklaşık 8,7mm’ye ayarlanarak kadrajı dolduran 180° diyagonal balıkgözü görüntüler elde edilebiliyor.

Öncü EF 8-15mm f/4L Fisheye USM’nin başarısı üzerine inşa edilen RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM; kullanıcılara daha geniş, daha hızlı ve daha hafif bir tasarım sunuyor. Ayrıca kenardan kenara görüntü kalitesini geliştiren iyileştirmelerle gelen bu lens; yenilikçi içe takmalı (drop-in) filtre sistemi, opsiyonel dairesel polarize ve değişken ND filtrelerinde gerçek zamanlı ayar yapılmasına olanak tanıyarak kullanım kolaylığını artırıyor. Böylece fotoğrafçılar ve film yapımcıları her koşulda ışık üzerinde hassas kontrol sağlayabiliyor.

İşlerinin öne çıkmasını isteyen profesyoneller için tasarlanan RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM; aksiyon sporlarından astrofotoğrafçılığa, manzaradan etkileyici portrelere kadar pek çok türde çarpıcı bir görünüm üretebiliyor. 0,15 m’ye kadar yakın netleme yapabilen bu çok yönlü zum lens, yaratıcı distorsiyonu daha da abartarak kullanıcıların çalışmalarında farklılaşmasına imkân tanıyor.

Fotoğrafçılara yaratıcı ve cesur bir balıkgözü perspektifini yeni yollarla keşfetme özgürlüğü sunarken görüntü kalitesini de geliştirilmiş optik tasarımla titizlikle kontrol altında tutuyor. Bu tasarım; küresel sapmaları bastırmak için iki adet replica asferik elemanı, kromatik sapmaları azaltmak için beş adet UD elemanı ve gölgelenme ile parlamayı azaltmak için ASC kaplamaları içeriyor.

Sessiz vida mili tipi STM otomatik netleme ile odaklama sırasında nefes alma etkisini bastırma özelliğinin birleşimi, RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM’yi hem fotoğraf hem de yaratıcı video için yetkin bir lens hâline getiriyor. Uyumlu bir fotoğraf makinesiyle çekilen dairesel balıkgözü videolar, EOS VR Utility üzerinden 2D 180° VR dosyalarına dönüştürülebiliyor. Böylece VR başlıkla etkileyici bir izleme deneyimi sağlanıyor. Ayrıca eşit uzaklık projeksiyonu sayesinde RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM, görüntü detayını merkezden kenarlara kadar tutarlı biçimde koruyor. Bu sayede 2D VR için görüntü esnetildiğinde bile tüm görüntü boyunca yüksek çözünürlük sağlanıyor; her bir bakış net ve etkileyici kalıyor.

RF 7-14MM F2.8-3.5L FISHEYE STM lensin temel özellikleri:

190° görüş açısını kapsayan dünyanın ilk balıkgözü zum lensi

Tam kare makinede iki farklı görünüm: 7 mm dairesel ve 14 mm diyagonal balıkgözü

Resmî Canon uygulamasıyla 2D 180° VR’a kolay dönüştürme için eşit uzaklık projeksiyonlu dairesel balıkgözü

Kadraj genelinde yüksek görüntü kalitesi için asferik ve UD elemanlar

Aksiyon ve düşük ışık çekimleri için parlak f/2,8-3,5 diyafram

İçe takmalı (drop-in) filtre desteklenir.

Toza ve neme karşı dayanıklı yapı ile dayanıklı L serisi tasarım

Yaklaşık 476 g ağırlığıyla son derece taşınabilir kullanım kolaylığı

RF 14mm F1.4L VCM: Yüksek hız, örnek keskinlik

RF 14mm F1.4L VCM, geniş açı mükemmelliği için yeni bir standart belirliyor. Ultra geniş, ultra hızlı ve ultra hafif olan bu yeni lens; büyük ölçekli fotoğraf ve video prodüksiyonlarına ilham veriyor.

Bununla birlikte 114° diyagonal görüş açısıyla RF 14mm F1.4L VCM; geniş manzaraları ve iç mekânları yakalamak için mükemmel bir seçenek oluyor. Olağanüstü parlak f/1,4 diyafram, düşük ışıkta çekim yaparken veya sığ alan derinliğiyle konuyu daha iyi ayrıştırmak için daha fazla esneklik sunuyor.

Ultra geniş tasarımına ve hızlı diyaframına rağmen RF 14mm F1.4L VCM hafif kalmayı da başarıyor. Bu da onu dış mekân ve seyahat fotoğrafçılığı için veya dron ile çalışırken son derece pratik bir seçenek hâline getiriyor. Yaklaşık 578 g ağırlığıyla hareket hâlinde çekim için üretilen bu lens, dayanıklı L serisi yapısı ise zorlu görevler için hazır bekliyor.

Ayrıca RF 14mm F1.4L VCM, f/1,4’te tamamen açık diyaframda bile merkezden köşelere kadar dikkat çekici bir görüntü kalitesi sunuyor. Bu kadar geniş ve hızlı bir tasarım için nadir görülen bu performans düzeyi, özel lens elemanları ve kaplamaların yoğun kullanımına dayanıklılık gösteriyor. Üç adet cam kalıplı (GMo) asferik eleman, yıldızlar gibi noktasal ışık kaynaklarının ince detaylarla işlenmesi için sagittal koma parlamasını bastırıyor; Florit, BR ve UD lensler ise kromatik sapmaları azaltıyor. Canon’un gelişmiş SWC ve ASC kaplamaları sayesinde gölgelenme ve parlamalar en aza indiriliyor.

f/1,4’te kenardan kenara üstün hassasiyet, RF 14mm F1.4L VCM’nin astrofotoğrafçılıkta öne çıkmasının nedenlerinden biri oluyor. Büyük maksimum diyafram, yıldız izlerini azaltmak için daha yüksek enstantane hızları kullanmanıza imkân verirken görüntü kalitesini yüksek, ISO seviyelerini ise yönetilebilir tutuyor. Ultra geniş görüş açısı sayesinde profesyonel manzara ve mimari fotoğrafçılık için veya dar iç mekân çekimleri için de ideal bir lens haline geliyor.

Bununla birlikte RF 14mm F1.4L VCM’nin hibrit tasarımı; akıcı ve hassas AF takibi, odaklama sırasında nefes alma etkisini bastırma, 11 yapraklı dairesel diyafram ve özel İris Halkası özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede video da çekmesi gereken fotoğrafçılar için de olağanüstü bir seçenek sunuyor.

RF 14MM F1.4L VCM lensin temel özellikleri:

* Yüksek kaliteli, doğrusal (rektilineer) ultra geniş hibrit sabit odaklı lens

* Sığ alan derinliği ve düşük ışıkta daha fazla özgürlük için hızlı f/1,4 maksimum diyafram

* Asferik, UD, BR ve Florit elemanlarla kadrajın tamamında üstün keskinlik ve görüntü kalitesi

* Odaklama sırasında nefes alma etkisini bastırma ile birlikte akıcı, sessiz ve hassas otomatik netleme için Voice Coil Motor

* Profesyonel fotoğrafçılara yönelik tasarım; geliştirilmiş video performansı için ek hibrit özellikler

* Sinematik bokeh ve 22 noktalı yıldız patlaması etkileri için 11 yapraklı dairesel diyafram

* Sezgisel manuel kontrol için akıcı İris Halkası, Kontrol Halkası ve Lens Kontrol düğmesi

* Toz/nem dayanımı ile L serisi yapı kalitesi

* 14 mm f/1,4 bir lens için kompakt ve hafif: yaklaşık 578 g