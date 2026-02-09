HONOR Magic8 Pro Türkiye’de…

HONOR’un 200 MP Ultra Gece Telefoto kamerası, yapay zekâ destekli görüntüleme teknolojileri ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden aldığı güçle öne çıkan amiral gemisi Magic8 Pro, Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor. HONOR Magic8 Pro, akıllı telefon segmentinde profesyonel mobil fotoğrafçılığı Türkiye’de yeni bir seviyeye çıkarıyor.

Düşük ışık koşullarında bile detay, netlik ve renk doğruluğunu koruyabilen kamera sistemiyle dikkat çeken HONOR Magic8 Pro; güçlü donanımı, gelişmiş yapay zekâ yetenekleri ve çoklu cihaz ekosistemiyle yalnızca bir akıllı telefon değil, bütüncül bir dijital deneyim sunmayı hedefliyor.

Yapay zekâ destekli gece fotoğrafçılığında yeni standart

HONOR Magic8 Pro’nun kamera mimarisinin merkezinde, 200 MP Ultra Gece Telefoto kamera yer alıyor. Yapay zekâ destekli gece fotoğrafçılığı algoritmaları sayesinde düşük ışıkta çekilen kareler; daha yüksek kontrast, dengeli pozlama ve artırılmış detay seviyesiyle işleniyor.

Magic8 Pro’da bulunan CIPA 5.5 seviyesinde görüntü sabitleme sistemi, elde çekim sırasında oluşabilecek titreşimleri ileri seviyede dengeleyerek özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve keskin kareler elde edilmesini sağlıyor. Gece çekimleri ve uzun odaklı telefoto kullanımlarında görüntü kaybını minimuma indiren bu sistem, şehir manzaraları, konserler ve sokak fotoğrafçılığı gibi zorlu çekim senaryolarında profesyonel sonuçlar sunuyor.

Yapay zekâ destekli amiral gemisi performansı

HONOR Magic8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun sunduğu gelişmiş CPU çekirdek yapısı, yüksek performanslı GPU mimarisi ve yapay zekâ işlemlerine özel NPU birimi ile amiral gemisi sınıfında konumlanıyor. GPU mimarisi, grafik işleme süreçlerini daha verimli hâle getirirken; mobil oyunlardan yüksek çözünürlüklü video çekimlerine, yapay zekâ destekli kamera işlemlerinden yoğun çoklu görev kullanımına kadar uzanan senaryolarda sistem kaynaklarını dengeli biçimde yöneterek uzun süreli kullanımda stabil ve sürdürülebilir bir performans sunuyor.

7100 mAh silikon-karbon batarya ve üst düzey dayanıklılık

7100 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıyla HONOR Magic8 Pro, 5G bağlantı ve oyun odaklı kullanımlarda gün boyu kesintisiz performans sunuyor. Uzun video çekimleri, canlı yayınlar ve yoğun sosyal medya kullanımı gibi yüksek enerji tüketen senaryolar, güçlü batarya kapasitesi ile destekleniyor.

IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sunan Magic8 Pro, zorlu çevresel koşullarda da güvenli bir kullanım deneyimi vadediyor.

Çoklu cihaz ve platformlar arası ekosistem

HONOR Magic8 Pro, HONOR Connect MagicRing teknolojisiyle telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazları tek bir merkezde buluşturan bütüncül bir ekosistem deneyimi sunuyor. Aynı HONOR hesabına bağlı cihazlar HONOR Connect arayüzü üzerinden otomatik olarak algılanırken, uygulama, dosya, ekran ve bağlantı servisleri cihazlar arasında kesintisiz şekilde aktarılabiliyor.

MagicRing sayesinde kullanıcılar; ekran paylaşımı, uygulama aktarımı ve cihazlar arası etkileşimi tek bir kontrol noktası üzerinden yönetebilirken, bu yapı farklı platformlar arasında dahi akıcı ve sezgisel bir kullanım deneyimi sağlıyor. HONOR Magic8 Pro, ekosistem yaklaşımıyla yalnızca güçlü bir akıllı telefon değil, tüm dijital yaşamı birbirine bağlayan akıllı bir merkez olarak konumlanıyor.