Xiaomi, Yeni REDMI Note 15 Serisi’ni Tanıttı

Xiaomi, yeni REDMI Note 15 Serisi ile dayanıklılık, kamera ve performans alanlarında önemli yenilikler sunuyor. REDMI Titan Dayanıklılığı, gelişmiş yapay zekâ destekli kamera sistemleri ve uzun ömürlü pil teknolojileriyle seri, günlük kullanımda üst düzey bir akıllı telefon deneyimi vadediyor.

Xiaomi, yeni REDMI Note 15 Serisi’ni kullanıcılarla buluşturdu. Seri; REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modellerinden oluşuyor. REDMI Titan Dayanıklılığı ile öne çıkan yeni seri, uzun ömürlü pil performansı, güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, geliştirilmiş toz ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca seride, yenilenmiş kamera yetenekleri, amiral gemisi seviyesinde performans ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Seriye ek olarak REDMI Buds 8 Lite kulaklık modelini de tanıtan Xiaomi, ekosistemini daha da genişletti.

REDMI Titan Dayanıklılığı

Tüm modellerde yer alan REDMI Titan Dayanıklılığı; uzun ömürlü pil deneyimi, güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, kapsamlı toz ve su korumasıyla REDMI Note Serisinde dayanıklılık standartlarını yeniden tanımlıyor. Serinin en gelişmiş dayanıklılık özellikleri REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G’de bulunurken, tüm modeller günlük kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde tasarlandı.

Bu yükseltmenin merkezinde ise geliştirilmiş bir pil deneyimi bulunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G, %10 SiC içeriğine sahip 6.500mAh Silikon-Karbon (SiC) pil ile geliyor ve 100W HyperCharge ile 22,5W ters şarj desteği sayesinde amiral gemisi düzeyinde dayanıklılık ve hızlı şarj olanağı sağlıyor. REDMI Note Serisi’nde ilk kez kullanılan SiC pil teknolojisi, kompakt bir yapıda daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Tüm Pro modellerde, SiC pil ve Xiaomi Surge pil yönetim sistemi birlikte çalışarak 1.600 şarj döngüsü sonrasında bile pil kapasitesinin %80’inden fazlasını koruyor. Bu, yaklaşık altı yıllık tipik kullanıma karşılık geliyor. Öte yandan REDMI Note 15, yükseltilmiş 6.000mAh pil ile geliyor. Serinin tüm modellerinde sunulan ters şarj desteği ise modele göre 22,5W veya 18W seçenekleriyle günlük kullanıma ekstra kolaylık ve esneklik katıyor.

Seri genelinde yapısal dayanıklılık güçlendirilirken, REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G, SGS Premium Performans Sertifikası alarak düşme, ezilme ve bükülmelere karşı dayanıklılığını kanıtladı. REDMI Titan Yapısı temelinde geliştirilen her iki model; yüksek mukavemetli anakart, güçlendirilmiş orta çerçeve ve çok katmanlı darbe emici tasarımı Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ile birleştiriyor. Tüm bu bileşenler sayesinde, cihazlar 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G’de ayrıca, ekstra ağırlık eklemeden darbe emilimini artıran ultra dayanıklı fiberglas arka panel bulunuyor. Serinin diğer modelleri ise SGS Kapsamlı Darbe ve Düşme Dayanıklılık testini başarıyla geçerek gerçek kullanımda güvenilir koruma sağlıyor.

REDMI Note 15 Serisi, kapsamlı günlük koruma sunmak için toz ve suya dayanıklılıkta yeni bir standart belirliyor. IP66 ve IP68 standartlarını karşılayan REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G, 2 metre derinlikte 24 saate kadar su altında kalabiliyor. TÜV SÜD Akıllı Telefon Su Geçirmezlik Dayanıklılık Sertifikası ile doğrulanan bu modellerde, uzun ömürlü güvenilirlik için 17 adet hassas mühendislikle geliştirilmiş suya dayanıklı bileşen bulunuyor. REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modelleri de sıçramalara, dökülmelere ve zorlu ortamlara karşı geliştirilmiş toz ve suya dayanıklılık sunuyor. Tüm seride bulunan Wet Touch 2.0 teknolojisi sayesinde, ekran veya parmak uçlarınız ıslakken bile ekran tepki vermeye devam ediyor ve günlük kullanımda sorunsuz bir deneyim sağlanıyor.

Gelişmiş Yapay Zekâ Destekli Üst Düzey Görüntüleme Sistemi

Her karede olağanüstü netlik sunmak için tasarlanan REDMI Note 15 Serisi, tüm modellerde kapsamlı bir kamera yükseltmesiyle geliyor. Bu yeni nesil deneyim; yüksek çözünürlüklü sensörler, çok yönlü odak uzunlukları ve segmentinde benzersiz yapay zekâ destekli fotoğrafçılık özellikleriyle sağlanıyor.

Bu yükseltmenin merkezinde yer alan REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G, dünyada ilk kez kullanılan 200MP HPE görüntü sensörüne sahip yeni bir 200MP ultra net bir kamera içeriyor. Geniş 1/1.4 inç sensör, 2× ve 4× optik seviyede sensör içi yakınlaştırma, üç odak uzaklıklı DAG HDR ve gelişmiş yapay zekâ işleme ile her ışık koşulunda detaylı ve gerçeğe yakın görüntüler sunuyor.

Pro modeller, tek bir lensle 23 mm’den 92 mm’ye kadar beş farklı odak uzaklığını destekleyerek manzara, sokak fotoğrafçılığı, portre ve yakın plan çekimler için esnek kadrajlama imkânı sağlıyor. REDMI Note 15 ise 108MP ultra net kamera sistemiyle geliyor ve geniş açıdan portre yakın planlarına kadar uzanan 3× optik seviyede telefoto deneyimi sunuyor.

Seri genelinde; ultra net portre algoritması, hareketli çekimler için Dynamic Shots 2.0 ve Instagram’a doğrudan paylaşım imkânı sunan kolay düzenleme gibi yaratıcı ve yapay zekâ destekli araçlarla fotoğraf deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. REDMI Note 15 Pro modellerinde AI Yaratıcılık Asistanı ile gelişmiş düzenleme olanakları sunulurken, REDMI Note 15 ise günlük yaratıcılığa yönelik bir dizi yapay zekâ tabanlı fotoğraf düzenleme aracı ile geliyor. Tüm seride yer alan AI Yansıma Kaldırma ve AI Güzelleştirme özellikleri ise, daha temiz fotoğraflar ve tek dokunuşla kolay iyileştirmeler sağlıyor.

Geniş Ekran ve Güçlü Ses ile Sürükleyici Deneyim

REDMI Note 15 Serisi, daha büyük ekran ve geliştirilmiş netlik ile sürükleyici bir görüntü deneyimi sunuyor. REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G modelleri 6,83 inç, REDMI Note 15 Pro ve REDMI Note 15 modelleri ise 6,77 inçlik ekranlarla geliyor ve neredeyse çerçevesiz, ferah bir izleme alanı sağlıyor. 3.200 nite kadar tepe parlaklığı, 3840Hz PWM karartma ve üçlü göz koruma sertifikasıyla, farklı aydınlatma koşullarında hem net görüntü hem de göz konforu garanti ediliyor.

Ekran deneyimini tamamlayacak şekilde, REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G modelleri yüzde 400’e varan ses yüksekliği artışı sunarken; serinin diğer modelleri ise yüzde 300’e varan ses artışı ile film, müzik ve oyunlarda daha güçlü ve net bir ses deneyimi yaşatıyor.