İnceleme: Kioxia Exceria Plus 1TB Harici SSD

Günümüzde özellikle hareket halindeki içerik üreticileri için gündelik hayatta kullanabilecekleri yüksek performanslı bir taşınabilir SSD olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Esasında birkaç yıl geriye gittiğimizde taşınabilir harici SSD’lerin hem kapasiteleri hem de fiyat aralıkları pek de uygun sayılmazdı. Ancak aradan geçen zamanda üretici firmalar sektörün ihtiyaçlarına tam uyum sağlayabilecek birçok ürün piyasaya sundular. Bu markalardan biri de Kioxia oldu. Kioxia’nın ülkemizde de satılan farklı sistemler için ürettiği birçok SSD modeli bulunuyor. Biz de Kioxia’nın içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz Exceria Plus serisinden 1TB’lık harici SSD modelini inceledik.

Ekstra depolama kapasitelerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bunun sonucunda da ister istemez farklı ürün ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. Yüksek kapasiteli ve yedekleme için kullanılabilecek sabit hard diskler, bilgisayarlarımız için dahili SSD’ler, taşınabilir ürünler vs vs… İncelediğimiz Kioxia Exceria Plus 1TB harici SSD ise, her zaman yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz yüksek hızlı bir depolama cihazı. Bu serinin 500GB, 1TB ve 2TB’lık kapasiteleri bulunuyor.

Ağırlığı yaklaşık 76 gram ve boyutları 105x45x14.7mm. Avuç içinize ya da cebinize rahatlıkla sığabilen ürün, sağlam alüminyum bir gövdeye sahip ve hareketli parçalar içermediği için düşme ve darbelerden de etkilenmiyor. Alüminyum gövde, uzun süreli kullanımlardaki ısınmaları da etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı oluyor.

Kioxia Exceria Plus 1TB harici SSD, yaklaşık 1050MB/sn okuma, 1000MB/sn yazma hızına sahip. Seyahatlerde çektiğiniz fotoğraf ve videolarınızı bu SSD’ye hızlıca kaydedebilir ve bilgisayarınızda hızlıca editleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bu harici SSD, USB 3.2 Gen2 arayüzüne sahip. Kutusundan USB type-C’de A’ya ve USB type-C’den C’ye iki farklı bağlantı kablosu çıkıyor. Bu ürünü hem PC hem de MAC bilgisayarlarınızda, iPadOS/Android tablet ve akıllı telefonlarınızda kullanabiliyorsunuz. Harici SSD’nin ayrıca PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S oyun konsollarıyla da uyumlu olduğunu hatırlatalım.

Kioxia Exceria Plus 1TB harici SSD’nin öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcılar için çok önemli faydalar sunan SSD Utility Yönetim Yazılımı. SSD Utility, kullanıcıların SSD’lerini korumalarını, tüm ayar, takip ve güncelleme işlemlerini tek bir yerden yapmalarını sağlıyor.

Detaylı bilgi için: https://europe.kioxia.com/tr-tr/personal/ssd/exceria-plus-portable.html