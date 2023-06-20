ASUS ExpertCenter PN53

2023 Red Dot ödüllü ve EPEAT Silver dereceli bu mini PC, akıllı özellikleri ve güçlü performansıyla kurumsal alanda geniş bir yelpazede kullanılmaya hazır.

ASUS, AMD Radeon 600M serisi grafikli en yeni AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle donatılan ExpertCenter PN53 mini PC modelini duyurdu. ExpertCenter PN53 birçok farklı depolama kombinasyonu kurma imkanı veren üçlü depolama tasarımına sahip. İki adet PCIe 4.0 M.2 SSD ve DDR5 bellek ile hızlı açılış ve uygulama yükleme süreleri elde ediliyor. ExpertCenter PN53 ayrıca akıllıca tasarlanmış soğutma sistemi, gelişmiş iletişim için yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi ve bir adet 8K veya dört adet 4K ekran desteği gibi özellikler içeriyor.

ExpertCenter PN53, önceki PN51 modeline göre %34’e kadar daha yüksek tek iş parçacığı performansı ve %29’a kadar daha yüksek çok iş parçacığı performansı sunuyor. PCMark10 Essentials grup testlerinde ExpertCenter PN53; internette dolaşma, video konferans ve uygulama başlatma sürelerinde %10 performans artışı sergiliyor. ExpertCenter PN53 ayrıca, sistem performansını tablolar ve yaz yazma işleri gibi günlük ofis uygulamalarını kullanarak ölçen üretkenlik test grubunda PN51’e göre %10 daha yüksek performans gösteriyor.

Toza karşı kendi kendini temizleyen sistem

Üründe kullanılan özel tasarım özellikleri, soğutma bloklarını temiz tutuyor, toz ve diğer parçacıkları etkili bir şekilde dışarı atarak ExpertCenter PN53’ün ömrünü uzatıyor. Bu sayede fan asla gereğinden fazla çalışmıyor, böylece cihaz daha az gürültü yapıyor.

Üstün soğutma

Küçük boyutlu bu makineden kesintisiz şekilde yüksek performans almak için, ExpertCenter PN53’teki soğutma sistemi her açıdan özenle tasarlandı. Kendi kendini temizleyebilen fan modülündeki düz ısı boruları ve onlara bağlı soğutma blokları ile fan çıkışları ısıyı uzaklaştırarak işlemcinin en uygun sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor.

Dört adede kadar 4K veya bir adet 8K UHD ekran desteği

ExpertCenter PN53 sahip olduğu iki adet HDMI bağlantı noktası, DisplayPort (USB4 üzerinden) ve bir de ekstra yapılandırılabilir giriş ile dört adet 4K ekrana destek verebiliyor. PN53 böylece mağazalarda, restoranlarda, otellerde veya halka açık alanlarda çok ekranlı sistemler veya video duvarları için mükemmel çözüm sunuyor. Dört ekran desteği ayrıca ofisler için de avantaj sunuyor, çalışma alanını kolayca genişletme imkanı sağlıyor. Buna alternatif olarak, ExpertCenter PN53 ayrıca yapılandırılabilir giriş seçeneğindeki HDMI 2.1 üzerinden bir adet 8K monitöre destek verebiliyor. İki USB4 bağlantı noktasını birlikte kullanıp Display Stream Compression (DSC) monitöre bağlamak da mümkün.

İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme

ExpertCenter PN53’teki entegre yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi kristal netliğinde iletişim için hem girişte hem de çıkışta gürültüyü engelliyor. Bu özellik öğrenciler, ofis çalışanları ve evden çalışanlar için ideal.

Akıllı fan denetimi

ExpertCenter PN53’teki özel akıllı fan denetim teknolojisi sayesinde kullanıcılar fan modlarını kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor. Sessiz mod gürültü düzeyini düşürürken Standart mod ise veri işlerken sürekli en yüksek performans alınmasını sağlıyor.

Askeri sınıf dayanıklılık

ASUS ExpertCenter PN53 kullanım süresi boyunca belirli çevresel etkilere dayanabildiğini göstermek için zorlu MIL-STD-810H* ABD askeri dayanıklılık standartlarına göre test edildi. PN53 yüksek sıcaklık, irtifa ve nem seviyelerinde test edildi, defalarca düşürüldü ve titreşime tabi tutuldu. Testlerin sonucunda PN53’ün en zorlu koşullarda bile iyi performans göstereceği doğrulandı.

Doğayla dost tasarım

ASUS ürünleri ve hizmetleriyle çevreye olumlu etki etmeye çalışıyor. ASUS ExpertCenter PN53, EPEAT Silver çevre koruma derecesinin yanı sıra tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten üretilen kasasıyla ENERGY STAR sertifikasına da sahip.

ASUS Control Center

ASUS Control Center, ASUS’un kurumsal ürünleri için birinci sınıf IT yönetimi ve kontrol imkanı sunan yeni bir merkezi IT yönetim yazılımı. Bu yazılım sunucuları, iş istasyonlarını, dizüstü bilgisayarları, all-in-one bilgisayarları, ince istemcileri ve dijital tabelaları verimli ve etkili bir şekilde izleyip yönetmek için tasarlandı.

ASUS farklı sektörlerdeki KOBİ’lere, kurumsal şirketlere ve veri merkezlerine güvenli, uygun maliyetli ve kullanışlı çözümler sunuyor. ASUS Control Center yardımıyla kurumlar günümüzün modern IT ortamlarının en zorlu taleplerini rahatça karşılamaya hazır hale geliyor. ASUS Corporate Stable Model (CSM) ürünlerinden satın alan müşteriler ASUS Control Center yazılımının 60 ABD doları değerindeki CSM sürümünü ücretsiz alabiliyor. ASUS CSM ürünlerinde ayrıca, müşterilerin malzeme tedarik açıklarından veya süresi uzatılmış tedarikten etkilenmemesini sağlayan bir yol haritası ve 36 aylık tedarik garantisi bulunuyor.