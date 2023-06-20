İnceleme: SanDisk Professional G-Drive 18TB

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bizler için kullandığımız fotoğraf makineleri, objektifler, tripodlar, ışıklar, aksesuarlar, monitörler ve tabi bilgisayarlarımız çok önemlidir. Hele ki profesyonel düzeyde bir içerik üretimi ile uğraşıyorsanız, örneğin objektiflerdeki az da olsa bir keskinlik farkı için bazen yüzlerce dolar fazla para ödeyebiliriz.

Günümüzde profesyonel düzeyde içerik üretimi için kullanılan ekipmanlar maalesef hiç de ucuz değil. Buna rağmen içerik hazırlayanların sizlere daha kaliteli görüntüler sunabilmek için en yeni ve güncel ekipmanları kullanma çabalarını da yakından izliyorum. Ancak bir ürün grubunun epeyce ihmal edildiğini ya da önemsenmediğini görüyorum. Bu bahsettiğim ürün grubu, depolama cihazları… Binbir emekle çektiğimiz ve çoğu zaman tekrarı mümkün olmayan fotoğraf ve videoları saklayacağımız güvenilir depolama ürünlerine maalesef pek önem vermiyoruz.

Güvenilir bir arşiv için yedekleme şart!

Yıllardır depolama ürünleriyle ilgili pek çok içerik, inceleme, eğitim ve sunum hazırlıyorum. Uzun yıllar Türkiye’nin değişik şehirlerinde “Fotoğrafçılar için Depolama Çözümleri” isimli bir sunum yaptım. Bu sunumlarda güncel depolama ürünlerini ve fotoğraflarımızın gelecek nesillere güvenle kalması için önerilerimi aktardım.

Gördüm ki fotoğrafçılar fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlara ciddi bir bütçe ayırırken, belki de en önemli ürünlerden biri olan güvenilir bir hard disk ve yedekleme için çok az bir rakam ayırmak istiyor. Herhangi bir teknoloji marketinden en ucuz hard disk alınıp kullanılıyor ve bu hard diskin kapasitesi dolunca yine gidip en ucuz ürün satın alınıyor. Yedekleme işi ihmal ediliyor. Tabi bu arada sık kullanılan hard diskler zaman zaman arızalanıp fotoğrafçılar için ciddi sıkıntılara da yol açabiliyor.

Kısa bir giriş yapayım diye konuya başladım, ama henüz anlatacağım ürüne gelemedik. Esasında kısaca şunu söylemek istiyorum. Günümüzde fotoğrafçılar için çektikleri fotoğrafları güvenle saklayabilecekleri pek çok profesyonel depolama cihazı bulunuyor. Evet, haklısınız bu ürünlerin fiyatları çok da ucuz değil. Ancak uzun yıllar sorunsuz saklanacak iyi bir arşiv için güvenebileceğiniz bir depolama cihazı şart, bunu unutmayın lütfen.

SanDisk Professional G-Drive

Bu sayımızda incelediğim ürün, SanDisk Professional’ın G-Drive kurumsal sınıf hard diskini içeren harici bir depolama cihazı. Western Digital, 2021 yılında içerik oluşturucular ve profesyoneller için birinci sınıf depolama çözümleri sunacak olan SanDisk Professional markasını duyurmuştu. İncelediğim bu ürün de işte bu seri içerisinde yer alıyor.

USB-C arayüzü ile üst segment şık bir tasarımla gelen hard disk 18TB’lık yüksek bir kapasite sunuyor. Benim incelediğim 18TB’lık ürünün farklı kapasitelerde olanı da var. En yüksek kapasite ise 22 TB olarak satışa sunulmuş.

Son birkaç yıla kadar daha çok fotoğraf çektiğim için bu kadar yüksek kapasiteli bir depolama cihazına ihtiyacım olmadı. Ancak Youtube kanalım için videolar çekmeye başladıktan sonra işin renginin değiştiğini fark ettim. Kullandığım hard diskler hızla dolduğu için şöyle bir karar verdim. Fotoğraflarımı ayrı bir hard diskte tutup, sadece videolar için bu hard diski kullanmak istiyorum.

Dayanıklı kurumsal sınıf hard disk

Western Digital’in SanDisk Professional markasıyla satışa sunulan bu harici hard diski, 3.5 inç boyutunda. İçerisinde 7200 RPM’lik Ultrastar bir sabit disk bulunuyor. Bu hard disk, kurumsal sınıf bir ürün olduğu için titizlikle üretilmiş ve gelişmiş güvenilirliğe sahip. Yani bu hard disk en yoğun çalışma şartlarında bile size sorun çıkarmayacak bir depolama cihazı.

Tabi bu hard disk 3.5 inçlik olduğu için AC adaptörle birlikte kullanılıyor. O yüzden bu ürünü masa üstü bir depolama cihazı olarak konumlandırmanız gerekiyor. Kutunun içerisindeki hard disk 7200 RPM dedik. Bu depolama cihazını fotoğraf, video, müzik ve tüm değerli verileriniz için kullanabilirsiniz. Cihazın yazma ve okuma hızları tabi ki bir SSD gibi değil. 18TB’lık benim incelediğim üründe yaklaşık 270 MB/saniyelik okuma ve yazma hızı sunuluyor.

SanDisk Professional markasıyla satışa sunulan bu ürün oldukça sağlam alüminyum bir kasaya sahip. Cihazda montaj plakasına veya prodüksiyon gereksinimlerinize yönelik başka ekipmanlara takmak için tutturma noktaları bulunuyor.

Bu masaüstü sabit disk ayrıca, üç mod arasından seçebileceğiniz LED ışığı parlaklığı özelleştirmesi sunuyor. Kapalı, varsayılan ve parlak olarak ayarlanabiliyor. Ürün her zaman yatay olarak kullanılabiliyor. Ürün tasarımı bu şekilde yapılmış. Bunun bazı artıları ve eksileri de olabilir tabi… Ancak kasa tasarımı oldukça şık. Arka tarafında bir de açma kapama düğmesi bulunuyor.

Hem MAC hem PC için…

Bu sabit disk Mac için hazır olarak geliyor. Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda kullanacaksanız basit bir formatlama işlemi yapıyorsunuz. Bu işlemin nasıl yapılacağı web sitesindeki bilgi dokümanında da açıklanmış. Üründe 3 yıllık sınırlı bir garanti bulunduğunu da belirtelim.

Sonuç olarak piyasada pek çok markanın yüksek kapasitelerdeki harici hard disklerini bulabilirsiniz. Hatta bazen aynı kapasitede farklı hard disklerin arasındaki fiyat farkları kafanızı karıştırmış olabilir. Ürünlerin fiyat farkları dış kutu tasarımları, kullanılan malzemeler ve en önemlisi de hard disklerin sınıfları ile ilgili olarak ortaya çıkıyor. Harici bir hard disk alırken kutunun içerisinde yer alan hard disk sınıfını da mutlaka incelemenizi öneririm. En önemlisi de ne tür bir ürün kullanırsanız kullanın mutlaka yedeğinin olmasına özen gösterin.

SanDisk Professional G-Drive 18TB incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: