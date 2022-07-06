İnceleme: Omix MixBuds ANC Pro

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Teknoloji alanında sunduğu kullanıcı dostu ürünlerle adından söz ettiren Singapur merkezli bir firma olan Omix’in yeni kablosuz kulak içi kulaklığı MixBuds ANC Pro modelini inceledik.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına sunduğu yeni akıllı telefon modelleriyle de dikkat çeken Omix, kulak içi kulaklığı MixBuds ANC Pro ile gürültü engelleme, yüksek ses kalitesi, dayanıklı ve şık bir tasarım sunuyor. Müzik, video, oyun deneyimlerinden sesli görüşmelere kadar birçok aktivite için kullanılabilecek olan bu yeni kullaklığı biz de farklı alanlarda sizler için deneyimledik.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan MixBuds ANC Pro, ergonomik kulak içi tasarımı ve hafifliği ile çoğu zaman kulağınızda olduğunu unutabileceğiniz bir kulaklık. Otobüste, metroda ya da daha gürültülü bir ortamda Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini açarak izlediğiniz ya da seyrettiğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlıyor. ANC özelliği görevini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ancak bu konuda sosyal hayat içerisinde dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Örneğin, bisiklet ya da benzeri araçları kullanırken etrafınızdaki sesleri ve uyarıları duymanız çok önemli. Hatta yürüyüş yaparken bile dış seslere dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanıcıların bazı dış sesleri duymasının öneminden yola çıkan Omix, MixBuds ANC Pro’nun gürültü engelleme türünü yönetmeyi mümkün hale getirmiş. Dokunmatik olarak yönetilen MixBuds ANC Pro’yu, tek dokunuşla dış sesleri de duyacak biçimde kullanmak mümkün. Kullanıcılar tamamen kendi dünyasına dönmek istediğinde ise yine dokunmatik özelliği ile ANC özelliği tam olarak devreye giriyor ve 40dB’ye kadar harici sesleri engelliyor.

Dokunmatik algılama özelliği

MixBuds ANC Pro’nun başarılı olduğu bir konu da dokunmatik özelliği… Kullanıcı dokunuşunu daha doğru algılaması için, her iki kulaklıkta da sezgisel dokunmatik kontrol sağlayan yerleşik kapasitif sensörler yer alıyor. Bu sayede birkaç basit hareketle müzik çalmak, arama yapmak veya gürültüyü azaltmak mümkün oluyor.

Ayrıca yerleşik kapasitif sensörler sayesinde MixBuds ANC Pro, kulağa takıldığını algılayabiliyor ve kulaktan çıkarıldığında çalan medyayı otomatik olarak duraklatıyor.

Kulaklığın kutusu Type-C destekli şarj girişine sahip. Şarj kutusunun 400mAh kapasiteli bataryası 18 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Tam şarjla 6 saate kadar aralıksız kullanılabiliyor. Tabi bu süreler kullanım şartlarına, hava sıcaklığına ve diğer bazı etkenlere göre oldukça değişiklik gösterebiliyor.

Hafif, rahat ve suya dayanıklı

MixBuds ANC Pro, üç boyutlu silikon uçlarıyla denge ve rahatlık sağlıyor. IPX4 sertifikalı yapısı da çok yönlü su sıçramasına karşı kulaklığı dayanıklı hale getiriyor. Ayrıca terden de etkilenmiyor. Kulaklığı spor salonunda ve koşarken de deneyimledik. Kulak yapısına oturan ergonomik tasarımı ve hafifliği ile aktif spor yaparken sorunsuzca kullanılabilir.

Kulaklıkların ağırlığı 5 gram, şarj kutusu ise 40 gram. Kulaklıkların içerisindeki pil 37 mAh, şarj kutusu ise 400 mAh pil kapasitesine sahip. Tam şarj olma süresi ise 2 saatten az.

Pürüzsüz ses iletimi…

İletişim kurma konforunu artırması için kulaklığa eklenen gürültü önleyici altı adet mikrofon, kulak içinde doğru ve saf ses sağlamak için dengeli çalışıyor. Sesli iletişim sağlarken, gürültülü bir ortamda bulunsa bile kullanıcıya sesini net biçimde karşı tarafa iletmesini sağlıyor.

Ses kalitesi ve akıllı asistan uyumu

Boyutundan beklenmeyecek güçte bir performans sergileyen MixBuds ANC Pro, 10 mm dinamik bobin hoparlörleri ve genişletilmiş bas özelliğiyle doyurucu bir dinleme deneyimi sunuyor. Bluetooth üzerinden telefonla çok hızlı eşleşen kulaklık, Akıllı EQ ayarı sayesinde, farklı cihazlardaki frekans seviyelerini otomatik olarak ayarlamak için bir algoritma kullanıyor. Akıllı sesli asistanlarla da uyumlu çalışan MixBuds ANC Pro’yu müzik oynatmak, hava durumunu öğrenmek, haberleri almak, akıllı ev eşyalarını yönetmek ve daha fazlası için kullanmak da mümkün.

Sonuç olarak MixBuds ANC Pro, hafif, şık ve ergonomik tasarımı, gürültü engelleme özelliği, dokunmatik kontrolleri, uzun süreli kullanım ömrü ile dikkat çeken kaliteli bir kablosuz kulaklık. Bu kulaklık ile gerek seyahatlerde, gerek ofis ortamında ya da spor yaparken müzik dinleyebilir, sesli görüşmelerinizi rahatça yapabilirsiniz.