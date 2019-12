İnceleme: Apple iPhone 11 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Apple’ın yeni üçlü kamera sistemine sahip iPhone 11 Pro modelini inceledik. Bir süre önce ülkemizde de satışına başlanan iPhone 11 ailesi içerisinde yer alan iPhone 11 Pro, gelişmiş pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Yeni Super Retina XDR ekran, bugüne kadar bir iPhone’da bulunan en parlak ekran olma özelliğine sahip. Apple tasarımı güçlü A13 Bionic çip, zorlu görevleri performans düşüşü olmadan tamamlarken pil ömründe de, gün boyu kolayca dayanması için bir artış sağlıyor.

Tabi fotoğraf severler için en dikkat çeken özellik ise, yeni üçlü kamera sistemi. İlk defa iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde üç kamera kullanan Apple, loş ışık şartlarında yapılan çekimler için de müthiş iyileştirmeler getiriyor. Yeni üçlü kamera sistemi; Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla profesyonel düzeyde bir deneyim sunuyor.

Yeni Üçlü Kamera Sistemi

Dilerseniz şimdi biraz bu kameraları kısaca inceleyelim. Profesyonel düzeyde bir kamera deneyimi sunan bu yeni modelde ortada yer alan kamera Ultra Geniş Açı. Bu kamera 120 derece görüş açısı ile 13mm’e denk odak uzaklığı sunuyor. Diyafram değeri ise f/2.4. 5 bileşenli bir lens sistemi ile tasarlanan kameranın sensörü 12 MP.

En üstte yer alan kamera Geniş Açı ve 26mm odak uzaklığı ile f/1.8 diyafram açıklığı sunuyor. 6 bileşenli gelişmiş bir lens sistemi ile %100 Focus Pixels ve optik görüntü stabilizasyonu sağlıyor. Bu kamera da 12MP’lik çözünürlük değerine sahip.

En altta yer alan kamera ise Telefoto ve 52mm odak uzaklığına sahip. Diyafram açıklığı ise f/2.0. Telefoto kamerada 6 bileşenli bir optik sistem, optik görüntü stabilizasyonu ve 12MP’lik çözünürlük değeri sunuyor.

Böylece Ultra Geniş Açıdan Telefoto’ya geçildiğinde 4x optik zoom yapılmış oluyor. Geniş Açıdan Telefoto’ya geçildiğinde de 2x optik zoom kullanılabiliyor.

Akıcı Kamera Geçişleri

Her zamanki alışılagelen sade bir kamera ara yüzüne sahip olan iPhone 11 Pro’da kameraların ara değerlerinde de çok akıcı bir şekilde geçiş yaparak çekim yapmak mümkün. Apple bu sefer gerçekten oldukça profesyonel bir kamera sistemi tasarlamak için yola çıkmış ve bu üç kameranın da tek bir kamera hassasiyetinde çalışmasını hedeflemiş. Burada karşılaşılan en büyük sorun ise, üç sensörde de aynı renk sisteminin kullanılmasına rağmen farklı kamera modüllerinin renk ve hassasiyet açısından farklı sonuçlar vermesiymiş. Bu durumda Apple mühendisleri her bir kamerayı beyaz dengesi ve pozlama ayarları gibi konularda titizlikle tek tek kalibre etmişler. Ardından süreci bir adım daha ileriye götürerek üç kamerayı birbirleriyle eşleştirip modüller arasında tutarlılık sağlayacak şekilde tekrar kalibrasyon işleminden geçirmişler. Tabi tüm bu kalibrasyonlar çektiğiniz her görüntüye gerçek zamanlı olarak uygulanıyor. Bu süreci, üç farklı kamerayla ham görüntüler çekip onları işleyerek tutarlı bir görünüm ve renk elde etmek gibi düşünebilirsiniz. Bunu da saliseler içinde, inanılmaz bir hızla yapmak pek kolay olmasa gerek. iPhone 11 Pro’da kullanılan A13 bionic çipin gücünü de burada tekrar vurgulamakta fayda var.

10x dijital zoom yapmanıza da izin veren yeni modelin kamera ara yüzünde 1:1, 4:3 veya 16:9 çekim oranlarını da kolay ayarlayabiliyorsunuz.

Yüksek Kaliteli Videolar

iPhone modelleri şimdiye kadar diğer markalara göre video çekme konusunda her zaman bir adım önde olmuştu. Bu yeni modelde ise video konusundaki gelişmeler gerçekten bizleri de şaşırttı. Öncelikle video çekerken gerçek renkler elde etme konusunda iPhone 11 Pro çok başarılı bir model. Bugüne kadar bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi ile video çekiminde yeni bir standart belirliyor. Üçlü kamera sistemindeki her kamera, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile yüksek kalitede 4K videolar kaydedebiliyor. Daha geniş görüş alanı ve büyük odak düzlemiyle Ultra Geniş kamera, aksiyon videoları çekmek için de harika… Kullanıcılar bu üç kamera arasında video çekerken kolaylıkla geçiş yapabiliyor. iOS 13 sayesinde videolarınızda da başka bir yazılıma gerek kalmadan kırpma, döndürme, iyileştirme ve filtre ekleme gibi düzenleme araçlarını hızlıca kullanabiliyorsunuz.

Gece Modu

iPhone 11 Pro’da öne çıkan bir diğer özellik ise gece modu. Loş ışık altında yapılan çekimlerde doğal renklere sahip ve daha az bozulmuş daha parlak görüntüler elde edilebiliyor. Eskiden beri ortam ışığı biraz azaldığında çekilen fotoğrafların kalitesi gözle görülür bir şekilde düşüyordu. Bu sorun, cep telefonu ile fotoğraf çekerken sürekli karşılaşılan zorluklardan biri. Doğal olarak az ışıkta perdenin daha uzun süre açık kalması gerekiyor ve bu durum görüntünün bulanık çıkmasına yol açabiliyor. Tabi karanlık alanlardaki detayları kaybetmemeye çalışırken aydınlık alanların aşırı pozlanmaması ve renklerin doğallığının da kaybolmaması gerekiyor. Yeni gece modu, geniş kamera sensörü, akıllı yazılım ve A13 Bionic çiple birlikte çalışıyor. Böylece iPhone’da daha önce mümkün olmayan bir şeyi yapmanıza olanak veriyor: en loş ışıklı ortamlarda bile ayrıntılarla dolu kaliteli kareler çekmek!

Fotoğraf çekerken ortam ışığına bağlı olarak gece modu otomatik olarak devreye giriyor. Deklanşöre dokunduğunuzda optik görüntü stabilizasyonu özelliği sayesinde lens sabit kalırken kamera birden fazla fotoğraf çekiyor. Sonra kamera yazılımı devreye giriyor. Görüntüleri hizalayarak hareketten kaynaklanan bozulmaları düzeltiyor. Çok bulanık olan bölümleri çıkarıp daha net olanları birleştiriyor, her şeyi dengelemek için kontrastı ayarlıyor ve renkleri en doğal hallerine getiriyor. Ardından görüntüdeki kirliliği azaltıp detayları zenginleştirerek size fotoğrafın son halini sunuyor. Yazarken bile yorulduğum tüm bu işlemleri ne kadar kısa sürede yaptığını tekrar söylememe gerek yok sanıyorum.

High-Key Işığı Mono Efekti

Daha önceki iPhone modellerinde de olan Portre Modu yeni iPhone 11 Pro’da biraz daha geliştirilmiş ve High-Key Işığı Mono efekti eklenmiş. Böylece nerede olursanız olun High‑Key Işığı Mono efektini kullanarak fotoğraflarınızı stüdyoda çekilmiş gibi görünen siyah beyaz portrelere dönüştürebilirsiniz.

Yeni Nesil Akıllı HDR

Yeni nesil Akıllı HDR özelliği, kadrajdaki objeleri tanımlamak, daha ayrıntılı ve doğal görünmeleri için akıllı bir şekilde yeniden aydınlatmak için gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanıyor. Yeni True Tone flaş, yüzde 30’un üzerinde daha fazla parlaklık sağlıyor. A13 Bionic çipteki Neural Engine sayesinde kullanılabilen yeni Deep Fusion görüntü işleme sistemi ise, gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanarak fotoğraflardaki her bir pikseli tek tek işleyerek fotoğrafın her bölümünde dokuları, ayrıntıları ve bozulmaları optimize ediyor.

Yeniden tasarlanan kamera arayüzü, kullanıcıların kadraj dışındaki bölgeyi de görüp yakalayabilmesi için üçlü kamera sistemi ve tam ekran tasarımı ile birlikte çalışarak yeni bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar ilk kez, QuickTake özelliği sayesinde Fotoğraf modundan çıkmadan kolayca video kaydedebiliyor. Kayda başlamak için deklanşör düğmesini basılı tutmak yeterli oluyor.

Yeni TrueDepth kamera, selfie çekmek için daha geniş görüş alanına ve daha doğal görünen fotoğraflar çekmeyi sağlayan yeni nesil Akıllı HDR özelliğine sahip yeni bir 12 MP kamera içeriyor. Saniyede 60 kareye kadar 4K video kaydı ve saniyede 120 kare yavaş çekim yapabilen TrueDepth kamera ile etkileyici selfie videoları çekmek mümkün.

Yeni Tasarım ve Ekran

Dokulu mat cam arka yüzeye ve parlak paslanmaz çelik şeride sahip olan iPhone 11 Pro dört farklı renkte satışa sunuldu. Bu en güçlü cihazlar aynı zamanda dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. IP68 derecesine sahip yeni modeller 30 dakika boyunca 4 metre derinliğe kadar suya dayanabiliyor, kahve ve soda gibi her gün dökülebilecek sıvılara karşı da korunuyor.

Özel tasarım bir OLED ekran olan yeni Super Retina XDR, 1200 nit değerine kadar parlaklıkla kullanıcılara filmler ve diğer yüksek çözünürlüklü videolarda etkileyici bir HDR deneyimi sunuyor. Super Retina XDR ekran, sistem genelinde renk yönetimi olanağı ile geniş renk desteği ve True Tone teknolojisi sayesinde daha doğal bir izleme deneyimi yaşatıyor. Gerçek siyahlar sunan 2.000.000:1 kontrast oranıyla profesyonel kullanıcılara daha canlı bir HDR video ve fotoğraf deneyimi sağlayan Super Retina XDR ekran, güç tüketimi konusunda da daha verimli.

Hızlı Performans ve Daha İyi Pil Ömrü

Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan A13 Bionic, A12’den yüzde 20’ye kadar daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Gerçek zamanlı fotoğraf ve video analizi için daha hızlı bir Neural Engine birimi ve CPU’nun saniyede 1 trilyondan fazla işlem yapmasını sağlayan yeni Yapay Öğrenme Hızlandırıcılarına sahip olan A13 Bionic çip, yapay öğrenme işini de çok ciddiye alıyor.