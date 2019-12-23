Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Koleksiyon Paketi

Samsung Electronics, Star Wars: The Rise of Skywalker filminin yayınlanmasından önce, Galaxy Note10+ özel koleksiyon paketinin duyurusunu yaptı. Star Wars’tan esinlenen tasarım öğelerine ve dijital içeriğe sahip Galaxy Note 10+, özel tasarım ürünü bir deri kılıf, koleksiyonerlerin çok seveceği metal bir rozet, ışın kılıcını andıran kırmızı bir S Pen ve Galaxy Buds bulunan bir paketle sunulacak. Pakette ayrıca Star Wars temalı duvar kağıtları, animasyonlar, ikonlar ve oyunun tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak ses öğelerini kapsayan içerikler de bulunuyor.

Lucasfilm’in Ekim başında duyurduğu gibi Samsung, oyun tutkunu kullanıcılarına kaliteli cihazları ve Galaxy markası ile yepyeni ve heyecan dolu bir deneyim sunmak üzere Star Wars ile güçlerini birleştirmişti. Özel koleksiyon paketi Samsung ve Lucasfilm’in Star Wars: The Rise of Skywalker’ın görkemli açılışını kutlayan iş birliğine yeni bir boyut kazandırıyor.

Samsung, Galaxy Note10+ Star Wars özel koleksiyon paketini piyasaya sürerek dünyanın her yerindeki Star Wars tutkunlarına her anın keyfini çıkarmaları için ilham kaynağı olmayı umut ediyor. Özel koleksiyon paketi Türkiye’de KDV dahil 11.999TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile Star Wars hayranlarının beğenisine sunuluyor.