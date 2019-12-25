Tokina atx-i 100mm f/2.8 FF Macro

Tokina’nın iyi bilinen, popüler serisi AT-X PRO, aynı tasarım, özellik ve performans olarak günümüzün yeni kameraları için atx-i ismi altında sunuluyor. Mevcut atx serisine eklenen ve “interaktif” anlamına gelen ”i” harfi; fotoğrafçı ile lens arasındaki karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir.

Ürüne Genel Bakış

Tokina atx-i 100mm f/2.8 FF Makro, full frame formattaki DSLR fotoğraf makineleri için kompakt bir orta tele makro lenstir. Hafif, kompakt, yüksek çözünürlüklü bu lens, hızlı diyafram açıklığı, düşük bozulma ve yumuşak bokeh etkisi sunar. Makro portreler, manzaralar, sokak sanatı, ticari ve genel amaçlı çekimler için son derece çekici bir araçtır.

Öne Çıkan Özellikler:

* Kompakt ve hafif tasarım

* 30 cm’de gerçek (1:1) görüntü

* Köşeden köşeye son derece yüksek çözünürlük ve neredeyse sıfır bozulma

* Portre çekimi için dairesel şekilli arka plana sahip güzel bokeh

* Etkili odaklama rutini için bir odak aralığı sınırlayıcı anahtar

* Nikon ve Canon lensleri ile aynı manuel odaklama halkası

* Eski Nikon film kameraları da dahil olmak üzere çok çeşitli kameralarla kullanmak için Ai AF Nikkor D-Tipi lenslerin standartlarına dayanan manuel diyafram halkası (yalnızca Nikon F mount)

* Otomatik odaklama ve manuel odaklama arasında kolay geçiş için tek dokunuşla odak mekanizması

Çevresel Portreler İçin

100mm odak uzaklığı, model ile kolay ve doğal iletişime izin verecek kadar kısadır, bu da rahatlık ve yaratıcılık hissi yaratır. Hızlı f/2.8 diyafram açıklığı ile birlikte objektif, hem iç hem de dış mekânlarda çok çeşitli çekim ayarlarında kullanılabilir.

9 yapraklı diyafram, uzunlamasına renk sapması etkin şekilde aşılmış, f/5.6’ya kadar neredeyse dairesel şekilli arka plan vurguları oluşturur.

Uzak Manzaralar İçin

Tokina atx-i 100mm f/2.8 FF Makro, sadece makro çekimler yapmak için tasarlanmamıştır. Ön plandaki ilginç nesneleri ve arka planda güzel sıkıştırılmış manzara manzaralarını yakalamak için 100mm odak uzaklığı kullanarak uzak manzara çekimleri yapabilirsiniz. Bu lens, etkileyici renk sunumu ve yüksek çözünürlük ayarları ile bu çekim türü için de tasarlanmıştır.

Makro Çekimler İçin

Tokina atx-i 100mm f/2.8 FF Makro gerekli tüm özellikleri içerir ve özel makro çekim yapan fotoğrafçılar için tüm ana avantajları sağlar. Lens, 30 cm’de gerçek görüntü (1:1) yeteneğine sahiptir. Bu, fotoğrafçıların nesneden biraz daha fazla uzak çalışma mesafesine sahip olmalarına ve etkileyici büyütmeler elde etmelerine izin verir. Örneğin böcekler gibi konuları çekerken çalışma mesafesine sahip olmak önemlidir. Full frame sensörler için tasarlanan bu lens, APS-C sensörlü bir DSLR’de odak uzaklığı Nikon fotoğraf makinesinde 150mm’ye ve Canon’da 160mm’ye eşdeğerdir ve full frame bir kameradan 1.5x-1.6x daha büyük büyütme ile makro çekim avantajı sağlar.