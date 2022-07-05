Viewsonic’ten iş dünyasına özel monitör serisi: WorkPro

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcılarından ViewSonic, iş dünyasının yeni çalışma koşullarının yarattığı ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirdiği yeni monitör serisi WorkPro’yu kullanıcıyla buluşturdu. ViewSonic’in 35 yıllık deneyimi ile desteklenen WorkPro Serisi; hem ev ve ofiste hem de hareket halindeyken verimliliği üst düzeye çıkarıyor.

WorkPro monitör ailesi; 21:9 ultra geniş, taşınabilir ve dokunmatik ekranlardan entegre video konferans monitörlerine kadar tüm modern iş ihtiyaçlarını karşılayan ekran çözümleri yelpazesi sunuyor. Gelişmiş ergonomik tasarımıyla dikkat çeken WorkPro Serisi, aynı zamanda sahip olduğu özel göz koruma teknolojisi ile uzun süre ekran başında çalışanlar için büyük bir konfor yaratıyor.

WorkPro Serisi’nde yer alan vDisplay Manager da kurulum sürelerini azaltmak, görüntü ayarlarını optimize etmek ve çoklu görev yeteneklerini artırmak için geliştirilmiş özelleştirilebilir görüntü özellikleri sağlıyor. WorkPro Serisi, her ölçekteki işletme için tüm süreçlerde gizli sahip olma maliyetlerini de düşürüyor.

Kablo karmaşası son buluyor

Hibrit çalışma modeliyle birlikte sabit masaların da yavaş yavaş ortadan kalktığı iş hayatında her masada çalışabilmeyi mümkün kılan kolay kurulum özelliği WorkPro VG56 Serisi’ni bir adım öne çıkarıyor. Serinin özelliklerinden bir diğeri de yerleşik bir dock istasyonunu USB-C bağlantısıyla birleştirerek tak ve çalıştır erişimi sağlayan gerçek bir tek kablolu çözüm sunması. Böylece masada kablo karmaşasına son veriliyor. VG56 Serisi’nde, tek kablo ile laptop hem şarj edilebiliyor hem de ses, görüntü ve veri aktarımı yapılabiliyor. Seride yer alan VG55 modelleri ise birden fazla iş istasyonuyla çalışmak durumunda olan kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. 3 kenarı çerçevesiz, şık ve zarif bir tasarıma sahip VG55, verimliliği artıran çift monitör kurulumlarında kullanıcıya kusursuz görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

Tek ekran sınırlaması yok

Serinin bir diğer üyesi olan dokunmatik ve taşınabilir TD1655 de hareket halindeyken bile kullanıcıya rahatlık ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. Serinin diğer modellerindeki tak-çalıştır özelliğinin yanı sıra Full HD 1920×1080 çözünürlüğe sahip TD1655, tek ekran sınırlamalarını da ortadan kalkıyor.

WorkPro VG40V ise yerleşik Full HD konferans kamerası, mikrofonu ve hoparlörleriyle eksiksiz bir video konferans çözümü olarak tasarlandı. Dikey 10 derecelik kamera açısı ayarı, kullanılmadığında tam güvenlik için manuel sürgülü kapağıyla sunulurken, toplantı sırasında en iyi açıyı sağlamak için kameranın göz hizasında konumlandırılmasına yardımcı oluyor.

Üst düzey ergonomiye sahip

Tüm ViewSonic ergonomik monitörleri arasında en yüksek düzeyde esneklik sunan WorkPro VG48 Serisi de; gelişmiş ergonomik ayak, zahmetsizce 40° eğme, 60° eksen etrafında döndürme, 90° döndürme ve 130 mm’ye kadar yükseklik ayarlama özelliğiyle öne çıkıyor.

Her görev için özelleştirilmiş ekran konumlandırma özelliklerine sahip olan WorkPro VG39/40 Serisi, maliyetleri düşürmek ve ürün ömrünü uzatmak için yerleşik enerji tasarrufu yazılımının yanı sıra çeşitli kullanım durumlarına anında ve kolayca uyum sağlamak için çok yönlü ekran esnekliği sunuyor.

Ayrıntı odaklı ofis işleri için bir başka büyük değer seçeneği olan WorkPro VG19 Serisi, özelleştirilebilir ekran konumlandırma ve göz sağlığına yönelik teknolojiyle desteklenen kaliteli bir görüntüleme deneyimi, daha fazla konfor ve rahatlık sunuyor.