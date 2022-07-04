Leica imzalı Xiaomi 12S Serisi Tanıtıldı

Xiaomi, “Leica ile birlikte geliştirilen” yeni Xiaomi 12S serisinin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi ve Leica arasındaki “Görüntüleme Teknolojilerinde Stratejik Ortaklık” girişiminin sonucu olan bu serinin tamamı, Xiaomi ve Leica tarafından ortaklaşa geliştirilen Leica Summicron lenslerini ve farklı görüntüleme sistemlerini içeriyor. Seri aynı zamanda, Leica görüntülerinin özgün tarzlarını korurken kullanıcıların yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanıyan Leica görüntüleme profillerini destekliyor.

Leica görüntüleme profilleri

Xiaomi ve Leica, yeni mobil fotoğrafçılık çağında akıllı telefon fotoğrafçılığına yönelik ortaklaşa bir standart oluşturdu. Leica’nın optik, görüntü işleme ve görüntü kalitesi konusundaki derinlemesine bilgisini ve Xiaomi’nin akıllı telefon fotoğrafçılığı alanındaki zengin deneyimini bir araya getiren Xiaomi 12S Serisi, “Leica ile birlikte tasarlanan” benzersiz akıllı telefon görüntü kalitesi, Leica’nın imzasını taşıyan görünüm ve hisse sıkı sıkıya bağlı renkler sunuyor.

Xiaomi ve Leica, görüntüleme teknolojisinin sınırlarını zorlayan gelişmiş optik lensler geliştirdi. En üst model olan Xiaomi 12S Ultra, yüksek optik kalite test standartlarına bağlı kalırken ve ultra yüksek çözünürlük, ultra yüksek ışık hassasiyeti, azaltılmış dağıtım ve daha düşük parlama sağlayan Xiaomi’nin bileşenleri küçültme konusundaki uzmanlığından faydalanıyor ve lens sisteminde Leica’nın birinci sınıf optik tasarım yeteneklerini kullanıyor.

Xiaomi 12S Ultra’nın ana kamerası, parlama, gölge veya renk sapması gibi fotoğrafçılık alanında sık karşılaşılan sorunları çözmek için 8P asferik lens kullanıyor. Xiaomi 12S Ultra’nın kamera modülü ayrıca parlama önleyici lens kaplaması, lens kenarı mürekkep kaplaması, döngüsel olefin kopolimer malzeme ve döngüsel kaplama teknolojisine sahip kızılötesi ışık filtresine sahip. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, lens genelinde daha tutarlı ve daha net genel görüntü kalitesi elde ediliyor.

“Leica ile birlikte geliştirilen” Xiaomi 12S Serisi, gelişmiş optik tasarıma ek olarak Leica’nın asırlık görüntü estetiğini devralan ve Leica’nın ton ve estetiğini en son algoritmaların yardımıyla yeniden üreten Leica görüntüleme profillerini de beraberinde getiriyor. Son kullanıcılar için bu, iki farklı fotoğraf tarzına erişim anlamına geliyor: Her ikisi de fotoğrafçılara ileri düzey yaratıcı özgürlük sunan “Leica Authentic Look” ve “Leica Vibrant Look”.

“Leica Authentic Look”, Leica’nın tanınmış doğal görüntüsünü sürdürüyor. Işık ve gölge kontrastını koruyarak, Leica’nın kendini kanıtlamış ışık ve gölge estetiğinin karakteristik mükemmelliği ile fotoğraflara üç boyutlu bir derinlik hissi katıyor.

“Leica Vibrant Look”, hem Xiaomi’nin hem de Leica’nın girdilerine sahip. Xiaomi’nin akıllı telefon fotoğrafçılığı alanındaki deneyimini Leica’nın önde gelen estetik özellikleriyle birleştiriyor ve fotoğrafçıların Leica’nın akıllı telefon fotoğrafçılığı alanındaki keşiflerini simgeleyen anın duygusunu yakalamalarına olanak tanıyor.

Büyük sensörlü geniş açılı kamera

Xiaomi 12S Ultra, her bir piksel boyutu 1,6μm’ye ulaşan Quad-Bayer piksel dizisi kullanılan bir Sony IMX989 1 inç sensörle donatıldı. Piksel gruplamasının ardından bu, 3,2μm’ye ulaşarak paraziti azaltıyor, dinamik aralığı genişletiyor, yakalanan ışığı artırıyor ve düşük ışık koşullarında genel olarak daha iyi görüntü elde edilmesini sağlıyor. Bu, akıllı telefon kameralarında yeni bir emsal teşkil ediyor ve donanım özellikleri açısından geleneksel kameralara yaklaşıyor.

Xiaomi 12S Ultra, Dolby Vision HDR video kaydını ve oynatmayı destekleyen ilk Android cihaz olarak öne çıkıyor. Dolby Vision, videoların canlı renkler, daha keskin kontrast oranı ve daha zengin ayrıntılarla geliştirerek canlı ve daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

Ultra kararlı performans için HyperOIS kullanan Xiaomi 12S Ultra, video kaydı sırasında hareketleri sürekli dengeliyor. HyperOIS, OIS motorunu orijinal konumuna sürmek için iki çerçeve arasındaki boşluğu kullanıyor ve her çerçeve etkili bir stabilizasyon aralığı sunuyor.

Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro, ana sensör olarak hem büyük sensör hem de büyük piksel içeren (1/1,28 inç ve piksel gruplama sonrasında 2,44μm) Sony IMx707’ye sahip. Xiaomi AI Image ve Xiaomi ProFocus desteği ile bu sensörler hızlı başlatma, yakalama ve sürekli yakalama sağlıyor. Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro, sektör lideri 30 FPS ultra hızlı seri çekim moduna ve düşük ışıkta olağanüstü fotoğrafçılık özelliklerine de sahip. Ayrıca kameralara uygulanan tüm sahnelerde anlık görüntü özelliği belirli anların yakalanmasını kolaylaştırıyor.

“Leica ile birlikte geliştirilen” Xiaomi 12S Serisi, aynı zamanda post prodüksiyon aşamasında da daha fotoğrafçı dostu olacak şekilde tasarlandı. Serinin tamamı, dosyalara yerleşik renk düzeltme meta verileriyle Adobe Labs tarafından kalibre edilen 10-bit RAW formatını destekliyor. Adobe Camera RAW yazılımı, Xiaomi 12S Serisi ile çekilen fotoğrafları açmak için Adobe Lightroom kullanıyor ve fotoğrafları meta verilere dayalı olarak otomatik olarak optimize ederek profesyonel fotoğrafçılara post prodüksiyon açısından iyi bir başlangıç noktası sağlıyor.

Tek Akıllı telefon, İki Surge Çipi

“Leica ile birlikte geliştirilen” Xiaomi 12S Ultra, iki özel Xiaomi Surge çipi, Xiaomi Surge P1 hızlı şarj çipseti ve Xiaomi Surge G1 pil yönetimi çipseti ile donatılan ilk amiral gemisi model olarak öne çıkarken pil yönetimi ve genel kullanıcı deneyiminde büyük iyileştirmeler sunuyor.

Xiaomi 12S Ultra, 67W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şar desteğine sahip. Xiaomi Surge Pil Yönetim Sisteminin merkezinde 4.860mAh tek hücreli silikon-oksijen anot pil ve ayrıca %96,8 dönüşüm verimliliği ile 16A’e kadar akımı destekleyen Xiaomi Surge P1 hızlı şarj çipseti bulunuyor. Xiaomi Surge G1 pil yönetim çipseti, pilin çalışma güvenliğini korumak ve cihazın mevcut pil ömrünü doğru bir şekilde tahmin etmek için deşarj yükünü izleyen Xiaomi tarafından geliştirilen bir dizi pil yönetim algoritmasını içeriyor. Xiaomi 12S Ultra, pilin aşırı şarj olmasını önlemek için uyarlanabilir şarjı da destekliyor. Bu, şarj döngüsü sayısını yaklaşık yüzde 25 oranında artırıyor.

Xiaomi 12S Pro, Xiaomi Surge P1 hızlı şarj çipseti, 120W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 4.600mAh tek hücreli pil içeriyor. Xiaomi 12S ise 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 4.500mAh pil içeriyor.

Amiral Gemisi Performans, Amiral Gemisi Ekran

Xiaomi’nin en son amiral gemisi olan ve “Leica ile birlikte geliştirilen” Xiaomi 12S Serisi, gücünü TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen tamamen yeni Snapdragon 8+ Gen Mobile Platform’dan alıyor. Snapdragon® 8 Gen 1 ile karşılaştırıldığında, Snapdragon 8+ Gen 1’in çekirdek alanı yüzde 21 daha küçük ve hem işlemcisi hem de GPU’su, performans açısından %10 ve enerji verimliliği açısından %30 iyileşme sağlıyor. Bu, Xiaomi 12S serisinin bekleme sırasındaki güç tüketimini önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek yoğunluklu bilgi işlem senaryolarında daha düşük ısı emisyonu ve güç tüketimi sağlıyor.

Xiaomi 12S Ultra, bir bitkinin yapraklarındaki suyu emmek için kullandığı biyolojik mekanizmaya benzer şekilde, tamamen yeni bir ısı dağıtım sistemiyle donatıldı. Bu üç boyutlu soğutma pompası, sıcak alanların karşı tarafında yoğunlaşan soğutma sıvısını aktif olarak pompalamak için kılcal ağ kullanan, verimliliği büyük ölçüde artıran ve tek bir ünitenin termal iletkenliğini geleneksel VC ısı dağıtım sistemleri ile karşılaştırıldığında %100 oranında artıran bir dizi kanalla ustaca tasarlandı.

Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 12S Pro, 1500 nit maksimum parlaklığa, 2K çözünürlüğe, P3 renk gamına ve 1-120Hz AdaptiveSync Pro özelliğine ek olarak profesyonel düzeyde ayrıntı, parlaklık ve renk performansı sunan yüksek parlaklıklı E5 malzemeyle üretilen 6,73 inç AMOLED renkli ekrana sahip. 6,3 inç boyutuyla daha kompakt olan Xiaomi 12S, P3 renk gamı, HDR10+ ve 120 Hz AdaptiveSync desteğine sahip.