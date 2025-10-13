DJI Mini 5 Pro

DJI’ın yeni mini drone’u Mini 5 Pro, dünyanın ilk 1 inç sensörlü mini drone kamerası olarak öne çıkıyor. Avuç içi kadar küçük ve hafif olmasına rağmen profesyonel bir kameranın sunduğu performansı kullanıcıların ellerine taşıyor. 50MP çözünürlüklü 1 inç sensörü, gün batımı ve gece manzaraları gibi zorlu ışık koşullarında bile detayları canlı biçimde koruyor. Geliştirilmiş orta telefoto modu nesneleri daha belirgin kılarken, portre optimizasyon teknolojisi cilt tonlarını doğal ve canlı bir şekilde işleyerek kullanıcıların sosyal medyada paylaşmaya hazır kareler elde etmesini sağlıyor. Mini 5 Pro, ultra hafif yapısı ve avuç içi boyutunda katlanabilir tasarımıyla sırt çantasına veya cebe kolayca sığabiliyor.

Sinema Kalitesinde Nefes Kesici Çekimler

Mini 5 Pro yalnızca fotoğraf performansıyla değil, video özellikleriyle de fark yaratıyor. 4K çözünürlükte 60 kare/saniyelik HDR video kaydının yanı sıra, 14 stop dinamik aralık sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde sinematik görüntüler elde edilebiliyor. Yaratıcılığını sınırların ötesine taşımak isteyenler için 4K/120fps yavaş çekim seçeneği de mevcut. Gün batımı ve gece manzaraları gibi düşük ışık koşullarında en küçük ayrıntıları bile koruyor ve nefes kesici çekimlere imza atıyor. 48 mm Orta Tele modu ile nesneler daha belirgin bir şekilde öne çıkarken, portre optimizasyon algoritmaları her görüntüyü olağanüstü netlikle yakalıyor. 2x zoom ile yeni 48 mm Orta Tele modu, önceki DJI Mini Pro serisindeki dijital zoom’dan daha yüksek görüntü çözünürlüğü sunuyor. Gerçekçi renk canlılığı ile nesneler daha da öne çıkıyor ve çekimlere derinlik katıyor. Drone ayrıca 36 dakikaya kadar uçuş süresiyle uzun çekim imkanı sağlarken, 42 GB dahili depolama alanı ile çekimler doğrudan kaydediliyor. Kamera kullanımında özgürlüğü artıran 225° roll rotasyonu, QuickShot Rotate ve Waypoint Flight gibi akıllı modlarla birleşerek dinamik ve yaratıcı çekimlere olanak tanıyor. Gerçek dikey çekim özelliği ise gökdelenlerden şelalelere kadar dikey kompozisyonların kırpmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal medya için hazır hale gelmesini sağlıyor. Böylece Mini 5 Pro, profesyonel sinema kalitesini herkesin günlük hayatına taşıyor.

Gece Uçuşlarında Üstün Güvenlik Deneyimi

Mini 5 Pro, nightscape çok yönlü engel algılama ile ileri görüşlü LiDAR ve çoklu görsel sensörlere sahip. Bu da eve dönüşü daha güvenli hale getiriyor. Şehirde gece çekimlerinde, endişesiz gece uçuşu için uçuş ve dönüş yolları üzerindeki engelleri aktif olarak algılıyor ve bunlardan kaçınıyor. Düşük ışık koşullarında bile yüksek binalar gibi engelleri algılıyor ve akıllıca yukarıya doğru manevra yaparak, daha güvenli bir uçuş gerçekleştiriyor. Yeterli ışık olduğunda uçuş rotalarını ezberliyor ve uydu sinyali olmasa bile güvenli kalkış ve dönüşe olanak tanıyor.

Gerçek Dikey Çekim ve 225° Esnek Gimbal Dönüşü

Mini 5 Pro, geniş açılı yatay dönüşü ve gerçek dikey çekimi destekleyerek kamera hareketlerine daha fazla özgürlük getiriyor. 225° yatay dönüşe sahip gimbal, hem manuel kontrol hem de akıllı modlarda daha yaratıcı kompozisyonlar, kamera açıları ve uçuş rotalarında daha fazla esneklik sağlıyor. Artık yüksek binalar için yukarıya doğru zorlu çekimler yapmak, yeni bakış açıları yakalamak ve hayal gücünü zorlamak daha mümkün…