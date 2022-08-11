Canon’dan içerik üreticileri için üç farklı kit

Canon, içerik üreticilerinin fotoğraf ve video çekimlerini daha profesyonel hale getirmelerine yardımcı olmak için üç farklı vlogger kit hazırladı.

Canon, gelecek vaat eden yaratıcı hikâye anlatıcıları, influencer ve içerik üreticilerinin, video çekimi için profesyonel ekipman talebine kayıtsız kalmadı ve üç farklı vlogger kit hazırladı.

Canon, üç farklı vlogger kitini kullanıcıları ile buluşturuyor. Konu ister kısa vloglar ister uzun metrajlı filmler olsun her hikâye anlatıcısı, üreteceği içerik türüne göre seçeceği Canon kit ile yaratıcılığını ortaya çıkararak adını duyurabilecek. (#adınıduyur)

EOS M50 Mark II vlogger kit, popüler EOS M50’nin güçlü performans özelliklerini temel alırken özellikle içerik üreticileri için uygun olan geliştirmelerle donatıldı. Etkileyici 24,1 Megapiksel görüntü kalitesi, 4K video kalitesi, Dual Pixel otomatik odaklanma işlevi ve kablosuz bağlantı özelliği ile EOS M50 Mark II vlogger kit, kusursuz bir deneyim için bir tripod ve harici mikrofon da içeriyor.

Canon Powershot G7x MK III vlogger kit, hem göz alıcı videolar hem de unutulmaz fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. PowerShot G7 X Mark III fotoğraf makinesi, etkileyici 4,2x optik zumu ve f/1,8 – f/2,8 aralığındaki diyaframı ile net ve keskin videolardan yakın plan selfie çekimlerine kadar her ihtiyacı karşılıyor. Kit içerisinde yer alan tripod, daha iyi kontrol ile daha uzun süreli video çekmeyi kolaylaştırırken, çıkarılabilir kablosuz uzaktan kumanda, çekim mekanının her noktasından fotoğraf makinesinin kolaylıkla kumanda edilmesini sağlıyor.

EOS RP & RF 24-105mm lensli tam kare aynasız fotoğraf makinesi kiti; çok yönlü RF 24-105mm F4-7.1 IS STM ile şimdiye kadar sunulan en hafif ve en kompakt tam kare EOS fotoğraf makinesini içerisinde barındırıyor. Birçok farklı çekim koşulu için “tek lens çözümü” olarak bilinen bu lens, kullanışlı bir geniş açı-telefoto aralığında her şeyi kapsayarak hızlı ve doğru otomatik odaklama yapabiliyor. Ayrıca EOS RP fotoğraf makineleri ile düşük ışıkta bile olağanüstü sonuçlar sunuyor.