İnceleme: Huawei MatePad Paper

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei, e-mürekkep ekran teknolojisine sahip ilk tablet modeli MatePad Paper’ı geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Biz de bu ilginç tableti farklı ortamlarda ve yaptığımız çalışmalarda inceleme fırsatı bulduk.

Huawei MatePad ailesi içerisinde yer alan MatePad Paper, e-mürekkep teknolojisine sahip çok yeni bir model. Bu yeni model, “kağıttan okuma ve kağıda yazma” deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir ürün. MatePad Paper, uzun süreli okuma ve hızlı not alma işlevlerini güncel teknolojiler ile birleştiren hibrit bir tablet modeli olarak özetlenebilir. Hemen yazımızın başında söyleyelim, bu modeli renkli ekranlı normal bir tablet ile karşılaştırmaya çalışmak hiçbir şekilde doğru olmaz.

Tasarım ve Teknik Özellikler

Yeni tablet çok şık ince bir tasarıma, elde tutuşu kolaylaştıran, kaymayı önleyen deri hissi veren özel bir kaplamaya sahip. 6.65mm kalınlığı, 10.3” ekran boyutu olan bu modelin ekran-gövde oranı %86.3, ağırlığı ise pil dahil sadece 360 gram. Çözünürlük değeri 1872×1404 piksel (227ppi) olan MatePad Paper’ın işlemcisi Huawei Kirin 820E, 4GB RAM, 64GB depolama alanı sunan cihaz, HarmonyOS2 işletim sistemi ile geliyor. Tabletin kutusundan taşıma kılıfı ve ikinci nesil M-Pencil çıkıyor. Taşıma kılıfı tabletin yan ve arka yüzeyinde kullanılan malzemeden yapılmış. Manyetik bir tutuşa sahip bu kılıfı açtığınızda tabletiniz de anında açılıyor.

Tablette 3625 mAh gücünde bir pil kullanılmış ve kutudan çıkan 22.5 W’lık hızlı şarj adaptörü ile yaklaşık 1.5 saatte şarj olabiliyor. Normal koşullarda tablet 6 güne kadar kullanım süresi ve dört haftaya kadar sıra dışı bir bekleme süresi sunuyor. Tabi bu süreler özellikle Wi-Fi/Bluetooth kullanımı, diğer alışkanlıklar, ekran aydınlatması gibi seçeneklere göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak unutulmaması gereken bir şey bu tabletin alışık olduğumuz LCD/OLED ekranlı olmadığı… Kullanılan e-mürekkep teknolojisi göz konforuna uygun ideal bir okuma/yazma deneyimi ve yüksek pil süreleri sunuyor.

Göz konforu ön planda

MatePad Paper, göz konforunu öne çıkaran bir okuma deneyimi için, “TÜV Rheinland Paper Like Display” sertifikasına sahip, dünyanın ilk e-mürekkepli cihazı olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra, Huawei ikinci nesil M-Pencil’ın desteği ile kağıt üzerine yazma deneyimi de sunan ürün, gelişmiş teknik özellikleriyle verimli bir çalışma asistanı olarak ideal…

Farklı uygulamalar indirilebiliyor

MatePad Paper hakkında bu yazıyı yazmadan önce farklı özelliklerini deneyimleyerek uzun bir süre kullanma imkanı bulduk. Bu tablet siyah beyaz, e-mürekkep adı verilen bir ekran teknolojisi kullanıyor. Bu sayede gözünüzü yormadan hem ışıklı hem de karanlık ortamlarda saatlerce kitaplarınızı veya PDF dosyalarınızı okumanız mümkün. Tabletin ana ekranında Takvim, Notlar, E-posta, Huawei Kitap, Kitaplık ve Uygulama kısmı bulunuyor. Uygulama kısmında yer alan AppGallery içerisinde sayıları fazla olmasa da genel kullanımlarda ihtiyaç duyacağınız yazılımlar var. Bunların sayısı mutlaka artacaktır. Popüler bir uygulama olan Storytel de tablete indirilebiliyor ve hem e-kitap hem de sesli kitap olarak sorunsuz kullanılabiliyor. Tablette 2 adet hoparlör yer alıyor ve ses netliği optimize edilerek kaliteli bir çıkış sağlanıyor. Dinlediğimiz sesli kitaplarda da bunu yakından test ettik ve ses kalitesini gayet yeterli bulduk.

Uygulamalar arasında ses kaydedici, hesap makinesi ve internet tarayıcısı da yer alıyor. İnternet tarayıcısı ile web sitelerine de girilebiliyor. Ancak bu konuda iyi bir performans ve akıcılık beklemeyin. Belki zorunlu haller için iş görür demek yeterli olacaktır.

Kullanıcıların bu ürünü aldıklarında onları nelerin beklediğini ve neleri yapabileceklerini iyi anlamaları gerekiyor. O yüzden MatePad Paper’ın farklı bir tablet olduğunu, en önemli özelliğinin kağıttan okuma ve yazma deneyimi sunduğunu tekrar hatırlatmamızda fayda var. Sıkça not alıyor, notlarınızda çizimler kullanıyor, yazı ve çizimlerinizi anında dijital ortama aktarmak istiyorsanız ince bir not defteri şeklindeki bu tablet çok hoşunuza gidebilir. Tatilde ya da herhangi bir yerde yanınızda binlerce kitabın olması da keyifli olacaktır.

10,3 inç büyüklüğünde…

MatePad Paper, 10,3 inç büyüklüğündeki FullView ekranı ve manuel olarak da ayarlanabilen ekran yenileme hızıyla, kişiselleştirilebilir bir kullanım seçeneği sunuyor. Akıllı yenileme desteği ise uygun ışık koşullarına göre, cihazın ekran parlaklığını otomatik olarak optimize edebilmesini sağlıyor. Işık modu ayarında, kapalı, gündüz, gece ve özel modları yer alıyor. Ekranı sağ taraftan yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda kontrol paneli ortaya çıkıyor. Burada wi-fi, bluetooth, ses, Huawei Share, uçak modu, ekran görüntüsü, kablosuz projeksiyon, rahatsız etmeyin, gezinti bölmesi, yenileme ve ışık modu ayarları yapılabiliyor. Ayarlar simgesine tıkladığınızda ise çok daha detaylı ayarları yapabilmeniz mümkün. Süper cihaz, yazıcı, VPN, başlangıç ekranı, bildirimler, konum, güvenlik, şifreler gibi… MatePad Paper ayrıca, kullanıcıların veri güvenliğini ve gizliliğini koruyan parmak izi kilidi özelliğine de sahip.

MatePad Paper ile M-Pencil kullanımı…

MatePad Paper’ın ikinci nesil M-Pencil ile birlikte geldiğini söylemiştik. M-Pencil, sorunsuz bir yazma deneyimi için 4096 basınç seviyesine ve 26ms düşük gecikme süresine sahip. Kalem ve tablet buluştuğunda kağıda yazı yazma hissi yaşatan ses efekti, ürüne katkı sunan bir diğer özellik olarak öne çıkıyor. Otomatik Bluetooth bağlantısı, çift tıklama, manyetik şarj gibi teknik özelliklerinin sıra, belgeye açıklama ekleme, el yazısını dijital metne dönüştürme ve bölünmüş ekran notu gibi özellikleri de elektronik mürekkep deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler arasında.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Ardan Ergüven ve yazarlarımızdan Uğurhan Betin ile M-Pencil’ın bu yeni tablet üzerindeki yazı yazma ve çizim yapabilme performansını kısaca değerlendirmeye çalıştık. Öncelikle iki dostumuz da bu yeni ürünün ikonik ve minimalist tasarımını, malzeme kalitesini, hafifliğini ve inceliğini çok beğendi. M-Pencil ile notlar aldılar, çizimler yaptılar… Kolay ve akıcı not alabilme imkanını oldukça faydalı buldular. Göz yormayan ekran teknolojisi sayesinde uzun saatler kitap okuma konusunun da oldukça önemli olduğunun altını çizdiler.

Esasında bu tablet çizim konusunda uzman bir cihaz değil. Zaten böyle bir iddiası da yok. MatePad Pro ve geniş uygulama seçenekleri ile yapabileceğiniz eşsiz çizimleri bu tablette yapabilmeniz pek mümkün değil. Notlar kısmında boş bir sayfa açarak dolma kalem, tükenmez kalem, kurşun kalem ve işaret kalemi seçenekleri ile hem çizim hem de el yazısı ile notlar tutmanız mümkün. Bu notları anında el yazısından metne çevirebilir, Huawei Share veya mail atarak paylaşabilirsiniz. Tek bir tuşa basarak tanımlı olan yazıcınızdan baskı alabilirsiniz. Dilerseniz Notlar kısmında aldığınız notlara ya da çizimlere kilit ekleyerek güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Huawei ekosisteminde önemli avantajlar sağlıyor

MatePad Paper, akıllı ofis ve Harmony OS’in “Süper Cihaz” özellikleriyle cihazlar arasında da önemli bir geçiş avantajı sağlıyor. Huawei cihazları arasında kesintisiz ara bağlantı sağlayan “Süper Cihaz” özelliği, kullanıcıların PC veya akıllı telefonda bir süre sonra yaşayabilecekleri göz yorgunluğundan kurtulmak için, içeriklerini sorunsuz bir şekilde Huawei MatePad Paper’a aktarmalarını ve işlerine burada devam edebilmelerini de sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca MatePad Paper’ı ikinci bir bilgisayar gibi de kullanabiliyor. MatePad Paper, e-posta veya herhangi bir ek uygulama desteğine ihtiyaç duymadan dosyaların iki cihaz arasında doğrudan sürüklenip bırakılmasına olanak sağlıyor. Güçlü işbirliği işlevleri, cihazlar arasındaki engelleri ortadan kaldırırken, yüksek iş verimliliği de sağlıyor.

Yeni Huawei MatePad Paper, pek çok kullanıcıyı meraklandıran ilginç bir ürün. Not alma yetenekleri, gelişmiş paylaşım imkanları, gözü yormayan ekran teknolojisi, şık tasarımı, M-Pencil kullanımı gibi özellikleri onu sınıfının dikkat çeken bir modeli haline getiriyor. Huawei, bu ürünün ülkemizdeki fiyatını yurt dışındaki satış fiyatından daha düşük olacak şekilde açıkladı. Huawei MatePad Paper, Huawei online mağazada, 7.999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Huawei MatePad Paper hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-paper/