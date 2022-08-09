Tek Numara ile Çoklu Cihaz servisi Turkcell’de

Güçlü şebeke altyapısını en son teknolojilerle desteklemeye devam eden Turkcell, uygulamaya geçirdiği Tek Numara ve Çoklu Cihaz teknolojileriyle Türkiye’de ilk ve tek yeni nesil mobil ses servisini müşterilerinin kullanımına sundu.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleriyle birlikte müşterilerimize telefonlarından bağımsız bir iletişim altyapısı sunmayı hedefledik. Müşterilerimiz artık sahip oldukları tek numara ile telefonlarını evde bırakıp diğer akıllı cihazlarla da ses ve data iletişimlerini yapmaya devam edebilecekler” dedi.

Türkiye’de ilk kez Turkcell’in tamamlayıp uygulamaya sunduğu Tek Numara (One Number) ve Çoklu Cihaz (Multi Device) teknolojileri, cep telefonu dışındaki mobil cihazlar arasında entegrasyon imkanı sağlıyor. Turkcell müşterileri tarafından kullanılmaya başlanan bu teknoloji sayesinde, Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleri gündelik hayatı daha da kolaylaştırıyor. Böylece artık tek bir GSM hattı ile akıllı saatlerden tablete, masaüstü bilgisayarlardan araç ekranına kadar birçok kişisel cihazda entegrasyon kolaylığı sağlanabiliyor. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojileri de aynı ekosistem üzerinden hizmete sunmak mümkün olabilecek.

Güçlü şebeke altyapısı ve yenilikçi servisleriyle Turkcell, uzun zaman önce başladığı dijitalleşme yolculuğuna data, ses ve erişim şebekesinde yaptığı kritik teknolojik dönüşüm çalışmalarıyla devam ediyor. Geleceğin dijital dünyasına yönelik her alanda stratejik yatırımlar yapan Turkcell, hayata geçirdiği Tek Numara (One Number) servisi sayesinde ortak numara, ortak dakika ve ortak data imkanı ile mevcut telefon numaralarını, telefona ihtiyaç duymadan kullanabilme imkanı kazandırdı.

Dönüştürdüğü yeni şebeke ve uygulamaya koyduğu Çoklu Cihaz (Multi Device) servisi ise birden fazla cihazın tek bir hat üzerinden hizmet almasını sağladı. Mevcut IMS (IP Multimedia Subsystem-IP Çokluortam Altsistemi) ekipmanlarının yanı sıra temel şebekeye eklenen SES (Secure Entitlement Server-Güvenli Yetkilendirme Sunucusu) ekipmanı sayesinde e-SIM teknolojisini destekleyen giyilebilir akıllı cihazlar, otomobiller, tabletler, laptop ve masaüstü bilgisayarlar, artık Turkcell ses ve data hizmetlerini tek bir numara üzerinden alabilecek. Ayrıca kurulan bu altyapıyla birlikte e-SIM destekli akıllı cihazların abonelik süreçleri otomatik ve kesintisiz yapılabilecek. Bu son teknoloji servisleriyle Turkcell, dünyadaki sayılı operatörler arasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Gediz Sezgin: “Hayatı kolaylaştıracak yeni nesil servisler sunmaya devam ediyoruz”

Yeni mobil servis çalışmalarıyla sektöre geleceğe dönük farklı boyutlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleriyle birlikte müşterilerimize telefonlarından bağımsız bir iletişim altyapısı sunmayı hedefledik. Müşterilerimiz artık sahip oldukları tek numara ile telefonlarını evde bırakıp diğer akıllı cihazlarla da ses ve data iletişimlerini yapmaya devam edebilecekler. Her alanda dijitalleşme ihtiyaçlarının arttığı bu dönemde, sektörde birçok ulusal ve uluslararası firma da çözüm ortağımız oldu. Zaman içerisinde tabletten otomobillere birçok farklı cihazları da bu ekosisteme dahil ederek müşterilerimize daha zengin ve esnek bir iletişim deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.