Huawei Giyilebilir Cihazlarda Yeni Dönem Başlıyor!

Huawei, Barselona’da gerçekleştirdiği etkinliğinde, teknoloji ve moda arasındaki entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyan “Fashion Forward” konsepti ile giyilebilir ürünler sektöründeki bir sonraki adımını açıkladı.

Huawei bu konsept dahilinde en son teknolojiyi, modaya uygun tasarımı ve kullanıcı merkezli sağlık özelliklerini kusursuz bir şekilde bir araya getirerek, giyilebilir cihazlar endüstrisinde yeni standartlar belirleme alanındaki isteğini de ortaya koyuyor.

Huawei, popüler akıllı saat serisinin en yeni üyesi HUAWEI WATCH GT 4 Serisi akıllı saatleri, HUAWEI FreeBuds Pro 3 tam kablosuz kulaklık, HUAWEI Eyewear II akıllı gözlükler, Huawei’in ilk altın akıllı saati üst düzey HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition ve PaperMatte yükseltmelerine sahip yepyeni HUAWEI MatePad Tabletler de dahil olmak üzere birçok yeni ürününü duyurdu.

Huawei’in tasarım, sağlık ve spor deneyimini ileri taşıma azmi devam ediyor

Huawei, kullanıcıların stillerinden ödün vermeden sağlık ve spor yolculuklarını kişiselleştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç aynı zamanda geleceğin üç önemli rekabet alanında da yönelik bir hamle. Donanım algılama teknolojisi, yükseltilmiş yazılım algoritması platformu ve daha kapsamlı dijital sağlık hizmetleri, yeni dönemde rekabetin daha çok yaşanacağı alanlar olarak görülüyor.

Huawei, yenilikçi teknoloji, estetik ve birinci sınıf işçilik alanındaki on yıllık uzmanlığıyla, sektörde yeni ölçütler belirliyor. Huawei’in giyilebilir cihazlar pazarındaki uluslararası varlığı, stratejik yatırımlarını da güçlendiriyor ve dünya çapındaki tüketicilere kişiselleştirilmiş spor ve sağlıklı yaşam tarzı deneyimleri sunmak için küresel ekosistem ortaklıkları kuruyor. Huawei, 10 yıl önce giyilebilir cihazlar sektörüne girdiğinden bu yana, pil ömrü, ölçüm hassasiyeti ve konfor segmentlerinde sektöre getirdiği yeniliklerle birçok kategoride öncülük etmeyi sürdürüyor.

Huawei’in tasarım konusundaki vizyonu ise yenilikçi ögeler ve farklı kişiselleştirme seçenekleriyle, her giyilebilir ürününün, kullanıcının tarzını tamamlayan birer ifade unsuru haline getirmek. Özellikle son dönemde akıllı saat ve bileklik kategorilerinde Huawei’in bu vizyonunu net bir şekilde gözlemlemek mümkün.

Huawei, sağlık segmentindeki yeniliklerine de hız kesmeden devam ediyor. Şirket, farklı uzmanlıklara dayalı iş birlikleriyle mümkün olan en kapsamlı sağlık yönetimi özelliklerini sunma vizyonunu devam ettiriyor. Bu çabalar, kullanıcıların elde ettiği sağlık verilerinin yalnızca doğru değil, aynı zamanda eyleme geçirilebilir olmasını da sağlıyor.

Huawei, spor performansı ölçümünde de birçok lider uygulamaya imza atıyor. Huawei’in giyilebilir cihazları, profesyonel sporculardan, aktif yaşama meyilli bireylere kadar tüm kullanıcı grupları için birçok farklı değer teklifi sunuyor. Bilimsel verilerle sürekli güncellenen HUAWEI TruSport gibi farklı özelliklere sahip Huawei’in akıllı cihazları, kişisel spor koçunuz olarak en iyi performansı sunmaya devam ediyor.

Yeni nesil giyilebilir cihazlar ve tabletler vitrinde

Huawei’in stratejik dönüşümünün son ürünleri; yeni amiral gemisi HUAWEI WATCH GT 4 Serisi, HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition ve yeni nesil TWS kulaklık ailesinin en güncel ürünü HUAWEI FreeBuds Pro 3 olarak açıklandı.

HUAWEI WATCH GT 4 Serisi’nde, artan sağlık ve fitness işlevleri ile yenilikçi tasarım ön plana çıkıyor. 46 mm ve 41 mm boyutlarında piyasaya sunulan yeni amiral gemisi, klasik GT Serisi tasarımlarından farklılaşarak daha modern bir görünümle, yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Fitness deneyimini artırılarak geliştirilen ‘Aktivite Halkaları’, yepyeni ‘Stay Fit’ uygulamasının ilk sürümü ve yükseltilmiş GNSS takibi serinin öne çıkan özellikleri arasında. Tüm bunlara ek olarak sağlık ölçümüne yapay zeka desteği sağlayan yeni TruSeen™ 5.5+ özelliği de bu benzersiz deneyimi bir adım daha ileri taşıyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition, Huawei’in ilk altın akıllı saati olarak sunuluyor. Elmas kesim gravür işlemiyle oyulmuş 3D trapez desenler, altın çerçeve, altın taçla, kelebek tokalı altın PVD titanyum kayış bu benzersiz ürünün temel tasarım ögelerini oluşturuyor.

HUAWEI FreeBuds Pro 3, tasarım estetiğini sınıfının lider ses teknolojisi ile bir araya getirerek ses deneyimini geliştiriyor. Tek parça ve pürüzsüz bir tasarıma sahip işlenmiş nano cam malzeme, daha berrak sesler için geliştirilen çift sürücüyle birleştirildi. Otantik ses kalitesini artıran üçlü adaptif ekolayzır da ürünün öne çıkan bir diğer özelliği.

Etkinlikte ayrıca, sınıfının lideri ses teknolojisi ile dengeli tasarım estetiği sunan yepyeni HUAWEI Eyewear II’nin yanı sıra, dokunsal ve kağıt benzeri ekran deneyimi sunan HUAWEI PaperMatte tabletler de tanıtıldı.