Katlanabilir telefon Tecno Phantom V Fold

Amiral gemisi segmentindeki 120Hz çift ekranı, güçlü fotoğraf sistemi ve 5000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO PHANTOM V Fold satışa sunuldu.

TECNO, premium segmentindeki serisi PHANTOM’un yeni teknoloji amiral gemisi katlanabilir telefonu PHANTOM V Fold’u 39.999 KDV dahil fiyatıyla satışa sundu. Telefon, yüksek görüntü kalitesi için en uygun şekilde optimize edilmiş boyuttaki amiral gemisi çift ekranı ve olağanüstü netlik sağlayan 5 lensli fotoğraf sistemi aracılığıyla sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Geniş kapasiteli bataryaya (5000 mAh) sahip olan akıllı cihaz, daha üst düzey özellikler barındırmasına rağmen amiral gemisi kategorisindeki telefonlarla benzer fiyata sahip. TECNO PHANTOM V Fold, 45 W ultra hızlı şarj cihazı, şarj kablosu ve aramid fiber stant özellikli kılıfının da içinde yer aldığı şık bir kutuyla geliyor.

TECNO, son teknolojiye sahip akıllı telefonlarıyla yine büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. TECNO’nun en son yeniliği olan PHANTOM V Fold, amiral gemisi özelliklerini katlanabilir telefonun zarif tasarımıyla bir araya getirerek kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.