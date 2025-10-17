İnceleme: MSI DATAMAG 20Gbps 2TB SSD

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Tanınmış teknoloji markalarından MSI’ın, özellikle fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için tasarladığı küçük dev olan MSI DATAMAG manyetik taşınabilir SSD’yi inceliyoruz.

Küçük ama işlevsel bu manyetik taşınabilir SSD, veri aktarımı dediğinizde sunduğu yüksek hız ile dikkat çekiyor. Tabi bir diğer öne çıkan özelliği de yeni nesil iPhone modelleri ile uyumlu olması.

MSI’ın bu küçük taşınabilir SSD’si telefon, tablet, oyun konsolları, Windows ve MAC bilgisayarlarda kullanabileceğiniz bir depolama cihazı. Bu küçük SSD, alüminyum alaşımlı sağlam bir gövdeye sahip. Ağırlığı sadece 81 gram. Böylece her zaman yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

SSD’lerin içerisinde hareketli bir parça olmadığı için sarsıntı ya da darbelerden bir sorun yaşanmıyor. O yüzden bu tarz taşınabilir SSD’lerin dış yapıları biraz daha sağlam yapılıyor ki uzun süre kullanılabilsin. Bu ürünün bir diğer ilginç yanı ise arkasında güçlü bir mıknatıs olması. Mesela bu mıknatıs olayını normal bir hard diskte yapamazsınız. Çünkü orada kullanılan parçalar bu güçlü mıknatısın manyetik alanından da etkilenebilir. SSD’nin arka kısmındaki mıknatıs, çelik yüzeylere kolayca tutturulmasını sağlıyor. Kutudan iki adet güçlü yapışkanı olan çelik halka da çıkıyor. Bunları bilgisayarınızın arkasına, tablet ya da telefon kılıfına yapıştırıp SSD’yi kolayca oralara takıp çıkarabilirsiniz.

iPhone dostu taşınabilir SSD

MSI Datamag SSD bir iPhone dostu olarak da lanse ediliyor. Mıknatıslı yapısı iPhone’ların arkasına kolayca yapışıyor. Böylece çekim esnasında tutuş kolaylığı saplanmış oluyor. iPhone 15, 16 veya 17 serisinin Pro veya MAX modellerini kullanıyorsanız bu SSD üzerine direkt Apple ProRes kayıt yapabilirsiniz. Hatta çektiğiniz 4K 120fps videoları bile doğrudan SSD’niz üzerine kaydedebilirsiniz.

iPhone telefonlarda çoğu insan kullanmasa da gayet kaliteli RAW fotoğraflarda çekilebiliyor. İşte bunları da yine aynı şekilde direkt olarak bu SSD üzerine kayıt etmek mümkün. Kutudan biri kısa diğeri uzun iki adet USB-C bağlantı kablosu çıkıyor. Eğer USB-A portuna bağlamak isterseniz bir de çevirici adaptör eklenmiş kutu içeriğine… Böylece hem yeni nesil hem de daha eski sayılabilecek pek çok cihaza bağlayabilirsiniz bu SSD’yi…

Cihaz çalışma esnasında tabi ki ısınıyor. Ancak bu ısınma aşırı değil. Ne cihazınıza zarar verir ne de elinizi yakar. Bu konuda alüminyum alaşımlı kasa, termal verimliliği beraberinde getirerek cihazınızı serin tutmaya yardımcı oluyor.

MSI Datamag SSD 1TB, 2TB ve 4TB seçenekleri ile satışa sunuluyor. Benim incelediğim model 2TB’lık olan versiyonuydu. Bence zaten bu tarz bir ürün alacaksınız 2TB altındaki modelleri tercih etmeyin derim.

Sanırım bu harici SSD’nin yazma ve okuma hızlarını da merak etmişsinizdir. Yaptığım testlerde yaklaşık olarak okuma-yazma hızı 1500MB/sn oldu. Bu hız değerleri kullandığınız cihaza ve port özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Kutudan çıkan orijinal kabloyu kullanmanızda çok önemli bu arada… SSD’nin yüksek hızı sayesinde büyük kapasiteli verilerin okunması ve SSD’ye kaydedilmesi oldukça kısa sürüyor.

Bu yüksek yazma-okuma hızı sayesinde iş üretkenliğinde de ciddi bir verimlilik sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani portatif ama profesyonel bir çözüm var karşımızda… Kısaca hem çekim esnasında hem de sonrasında her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu SSD, hız, sağlamlık ve mobilite anlamında size avantaj sağlayacaktır.

MSI DATAMAG 20Gbps 2TB SSD incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.