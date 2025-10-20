İnceleme: BOYA Magic Kablosuz Mikrofon

Yazı: Ömer Serkan Bakır

2012 yılından beri ses inovasyonunda kendini aşan ürünler tasarlayan Boya firmasının yeni kablosuz mikrofonu Boya Magic’i inceliyoruz.

Boya Magic zengin kutu içeriği ve tek mikrofonla 4 farklı kullanım şekli sunan gerçekten sihirli bir ürün… Boya firması uzun süredir bu konuda kullanıcıların sevgisini kazanan pek çok ürün tasarladı. Bu ürünlerin en sonuncusu da Boya Magic kablosuz mikrofon seti oldu. Şimdi gelin bu yeni kablosuz mikrofon setini biraz yakından tanıyalım.

Zengin kutu içerikleri…

Boya Magic farklı birkaç kutu içeriğiyle satışa sunuluyor. USB-C bağlantı noktasına sahip telefon, tablet ya da aksiyon kameralarla kullanacaksanız ona uygun paketi (SKU 05) tercih edebilirsiniz. Benim incelediğim pakette (SKU 02) ise neredeyse tüm cihazlarla kullanım için gerekli olan bağlantı aparatları yer alıyor.

Kutu içerisinden 2 mikrofon, alıcı, el mikrofonu olarak da kullanılabilen şarj kutusu, mikrofon süngeri ve rüzgar kesici, kablosuz mikrofonların tüylü rüzgar kesicileri, lightning ve USB-C bağlantı aparatları, kablolar, taşıma çantası ve kamera alıcısı yer alıyor. Gördüğünüz gibi kutu içeriği oldukça zengin…

Bu kablosuz mikrofon setini satın aldığınızda, kamera, Android ve iOS cep telefonları, tabletler, bilgisayar ve aksiyon kameralarla sorunsuz bir kullanım imkanına sahip oluyorsunuz.

Farklı formlarda kullanım

Video tarafında kullanıcıların mikrofonları farklı kullanım şekilleri olabiliyor. İşte tamda bu noktada yeni kablosuz mikrofonu ilginç kılan özelliklerden birisi farklı formlarda kullanılabilmesi oluyor. Boya Magic için yalnızca bir mikrofon değil, çok yönlü ve yapay zekâ destekli profesyonel bir ses çözümü diyebiliriz esasında…

Ultra kompakt yapısıyla öne çıkan bu set, kablosuz yaka mikrofonu, masaüstü mikrofon, el tipi mikrofon ve kamera üstü mikrofon olmak üzere dört farklı formda kullanılabiliyor.

6 saate kadar çalışma imkanı

Mikrofonların ağırlığı sadece 7 gram. Ancak buna rağmen tek şarjla 6 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor. Bu yeni kablosuz mikrofonun en sevdiğim yönlerinden birisi de kolay taşınabilmesi ve hiçbir ayar yapmadan anında kullanılabilmesi oldu.

Bu konularda tecrübesi olmayan veya ayarlarla uğraşmak istemeyenler için ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Küçük boyutuna rağmen yüksek bir ses performansı sunan Boya Magic mikrofonları Boya Central uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz.

Telefon ve tabletinize yükleyebileceğiniz bu uygulamayla yapay zeka gürültü engelleme, kayıt modu, kazanç ayarı, ekolayzır, güvenli kayıt ve diğer genel ayarları kolayca yapabilirsiniz. Tabi bu uygulamayı kullanabilmeniz için mikrofon alıcısını telefona bağlamanız gerekiyor.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme

Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi Boya Magic’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri… Boya, uzun süredir yeni nesil gürültü engelleme teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor. Bu yeni kablosuz mikrofonda da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Kısaca arka plan gürültüsü yapay zeka desteğiyle akıllıca ayrılıyor ve sesiniz berrak bir şekilde sabit tutuluyor. Mikrofonlar, 700.000’in üzerinde gerçek ses örneğiyle eğitilmiş ve 20.000 saatlik derin öğrenme süreciyle optimize edilmiş. Bu geliştirmeler sayesinde, çevresel gürültüler milisaniyeler içinde analiz ediliyor ve -40 dB’e kadar etkili bir şekilde bastırabiliyor. Kullanımda ortam koşullarına bağlı olarak güçlü veya hafif gürültü engelleme modları arasında geçiş yapılabiliyor. Bu sayede, kalabalık sokak çekimlerinde de az gürültülü kapalı stüdyo ortamlarında da net ve kaliteli ses kaydı elde edilebiliyor.

Özellikle dış mekanlarda yapılan çekimlerde yol, araç veya sokak gürültüleri bazen can sıkıcı olabiliyor. Esasında bu durum yaptığınız işe odaklanmanızı da güçleştiriyor. Hele bir de konuğunuz varsa iki kişinin konuşması bazen daha da zor olabiliyor. Gelişmiş yapay zeka destekli noise cancelling özelliği zor ortamlarda bile temiz bir kayıt alabilmenizi sağlıyor. NC özelliği mikrofon üzerindeki düğmeye bir kez basıldığında aktif olabiliyor. Tabi uygulama üzerinden de açıp kapatılabiliyor.

Temiz ses kaydı için ek ayarlar

Temiz bir ses kaydı için ayrıca ses seviyesi otomatik olarak dengede tutulabiliyor. Böylece ani ses patlamalarının önüne geçilebiliyor. Esasında bu özellik ikili ses koruma sisteminin bir parçası… Dahili akıllı limitleyici, ani ses yükselmelerini bastırırken, ikinci bir -12 dB’lik güvenlik parçası da aynı anda kaydedilerek en iyi performansın kaybolmasının önüne geçiyor. Bu modlar da yine uygulama üzerinden açıp kapatılabiliyor.

Dikkat ettiyseniz bu mikrofonda kullanılan tüm özellikler hızlı ve hatasız bir içerik üretmeniz için size sunuluyor. Mikrofonun menzili kağıt üzerinde 100 metre olarak veriliyor. Ancak sorun yaşamamak için bu mesafeyi dış ortamlarda alıcı verici birbirini görecek şekilde 20-30 metre ile sınırlandırmanızı öneririm.

Teknik veriler…

Birkaç teknik veriyide paylaşmak istiyorum. 48 kHz, 24 bit ses kaydı alabilen mikrofonlar, insan kulağının duyabildiği 20 Hz ile 20 kHz arasındaki ses frekansını kaydedebiliyor. Esasında mikrofonlar kaydetmiyor tabi ki sadece kayıt ortamına aktarım yapıyor. Bu minik mikrofonların kullanım süresi de gayet uzun. Tek bir şarjla 6 saate kadar çalışabiliyor. Şarj kutusu ile bu süre 30 saate kadar uzatılabiliyor. Bu sürelerin bir içerik üreticisi için gayet yeterli diye düşünüyorum. Mikrofonlar şarj kutusunda yaklaşık 2 saatte şarj olabiliyor.

Farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor

Boya Magic’in piyasadaki diğer mikrofonlardan en önemli farklarından biri ilk başta belirttiğim dönüştürülebilir yapısı diyebilirim. Bu set, farklı senaryolar için kullanılabiliyor. Yaka mikrofonu hem klipsli hem de arkasından mıknatıslı…

El tipi kullanım için şarj kutusu doğrudan elde tutulabiliyor. Kutu içeriğinden çıkan sünger ve rüzgar kesici tüy şarj kutusuna takılabiliyor.

Mini bir tripod ile masaüstü kullanım sayesinde canlı yayınlar ya da podcast kaydı kolayca yapılabiliyor.

Cold shoe sayesinde şarj kutusu kamera üzerine de doğrudan takılabiliyor. Ayrıca kamera alıcısı ile mikrofonlar doğrudan kullanılabiliyor. Tüm bu farklı kullanım şekilleri ve çok yönlülük aldığınız ürünle değişik işleri halledebilmenizi sağlıyor.

Kimler için uygun?

Boya Magic teknik özellikleri ve kullanım yerleri düşünüldüğünde Youtubelar, içerik üreticileri, röportaj çekenler, eğitmenler, gazeteciler, belgeselciler gibi daha pek çok kullanıcı açısından tam bir fiyat – performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Günlük kullanımlar için hızlı ve kaliteli bir ses çözümü sunan bu ürün beklentileri rahatça karşılıyor diyebilirim.

Sonuç olarak Boya Magic, zengin kutu içeriği, 4 farklı formda kullanımı, yapay zeka destekli gürültü engelleme modu, uzun pil ömrü, hafif yapısı, kolay kullanımı ve temiz ses performansı ile dikkat çekiyor.

Boya Magic incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.