İnceleme: Monster Tulpar T6 V2.1.5 AI Creator

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Yüksek performanslı ve yapay zeka destekli yeni bir notebook inceliyoruz bu yazımızda… İncelediğimiz ürün Monster Tulpar T6 V2.1.5 AI Creator modeli…

Monster Notebook bildiğiniz gibi oyuncu bilgisayarları ve aksesuarları konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve bu konuda haklı bir üne sahip. Ancak bu kez içerik üreticileri, fotoğrafçılar, video düzenleme işleri ile uğraşanlar, tasarımcılar, grafikerler ve mühendisler gibi farklı kullanıcı kitlesine uygun yeni notebook modellerini de satışa sunuyor. İşte bu modellerden biri az önce söylediğim ve incelediğimiz Tulpar T6 AI Creator modeli…

Sade ve şık tasarım

Gelin şimdi bu modelin ilk önce dış tasarımına biraz göz atalım. Yaklaşık 6-7 ay önce yine bir Monster notebook modelini incelemiştim. İncelediğim model şıkır şıkır RGB aydınlatması olan ve müthiş performanslı Semruk S7’ydi. (Monster Semruk S7 V9.3.4 incelemesini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz) O modelin dikkat çekici tasarımını, RGB bar ve klavyesini çok beğenmiştim. Ancak bazı kullanıcılar bu kadar dikkat çeken bir tasarımı sevmeyebilir tabi… İşte bu sefer incelediğim Tulpar T6, sade ve şık tasarımı ile farklı bir çizgide olduğunu bize gösteriyor. Bir tasarımcı ya da fotoğrafçı gibi görsel işlerle uğraşanlar için kullandığımız ürünlerin dış tasarımları da ister istemez önem kazanıyor. Bu açıdan yeni Tulpar T6 sade görünümlü bir bilgisayar arayanlar için de öne çıkıyor. Ama sade görünümlü deyince sıkıcı iş bilgisayarları aklınıza gelmesin. Bu bilgisayarın yetenekleri gerçekten üst seviyede… Zaten şimdi onlardan da sırayla bahsedeceğim.

Askeri düzeyde testlerden geçirilmiş

Tahmin edeceğiniz gibi böyle bir bilgisayar tasarım aşamasında pek çok testten geçiriliyor. Bu model askeri standartlarda sertifikaya sahip. Böylece aşırı sıcaklık, nem, darbe ve titreşim gibi zorlu çevresel faktörlere karşı dayanıklılığı kanıtlanmış.

Tulpar T6, 16 inçlik ekranı ile çok küçük bir notebook değil. Ancak iş gereği mutlaka ofis dışında da kullanılacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bizim tarafta fotoğrafçılar ve video hazırlayanlar ürettikleri içerikleri anında editleyip paylaşmak ya da müşteriye teslim etmek durumda kalabiliyor. Kısaca bu bilgisayar dağ tepe dolaşıp, zorlu şartlarda da içeriklerinizi düzenlemenize imkan verecektir. Tabi sürekli yanınızda taşımak için çok hafif olduğunu söyleyemem. Ağırlığı 1950 gram.

Konforlu yazma deneyimi ve geniş touchpad

Notebook’un klavye yapısı ve tuş aralıkları da gayet iyi. 4 kademeli tek bölge arka aydınlatmalı RGB klavye ile karanlıkta bile konforlu bir yazma deneyimi sunuluyor. Klavyenin hemen alt kısmında orta bölgede yer alan touchpad ile de gayet akıcı ve verimli bir çalışma yapılabiliyor. Hem klavye hem de touchpad sizi yormuyor.

Gövdenin sol tarafında microSD kart okuyucu, 1 adet USB-A portu ve kulaklık çıkışı bulunuyor. Sağ tarafında 1 adet USB-A, 1 adet USB-C, 1 adet Thunderbolt ve güç girişi yer alıyor. Arka tarafında ise Ethernet ve HDMI 2.1 girişleri kullanılıyor. Giriş çıkış portları olarak baktığımızda bu tarz bir bilgisayar için yeterli diyebilirim. En çok HDMI portunun arka tarafta yer almasını sevdim. Böylece harici bir monitör bağlantısı yapıldığında kablo karmaşasını da azaltıyor.

16 inçlik doğru renkler üreten ekran…

Ekran 16 inç, 2560×1600 piksellik IPS panel. 240Hz yenileme hızı sunan mat LED ekran fotoğraf gösterimi için oldukça başarılı. 350 nit parlaklık değeri ve %100 sRGB desteği sunuluyor. İçerik üreticileri bu ekranla gerçeğe yakın görüntüler elde edebilirler. Böylece fotoğraf ve video düzenleme işlerinde de sıkıntı yaşamayacaklardır. Ekran özelliklerinden bahsetmeye başlamışken ekran kartından devam edelim.

Bu model, NVIDIA GeForce RTX 4070 (8GB GDDR6 128-Bit DX12 – 80 Watt + 25 Watt DB.2.0) ekran kartıyla birlikte geliyor. NVIDIA Studio sertifikasına sahip olan ürün, yaratıcılığı ve verimliliği maksimuma çıkarıyor. RTX 4070, oyun, içerik oluşturma, profesyonel grafikler, yapay zeka ve bilgi işlem performansını üst düzeye taşımaya yardımcı oluyor. Bildiğiniz gibi son yıllarda bu saydığım başlıklar oldukça önem kazandı. Zaten NVIDIA’nın küresel pazardaki yükselişini görüyorsunuzdur. Çok acayip bir büyüklüğe ulaştılar. Burada bir parantez açarak RTX 4070 ve bu seviyede bir ekran kartının bizler için neden önemli olduğunu kısaca anlatmak istiyorum.

NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı

Bu ekran kartı içerik üretimi için gereken yüksek performansı sağlıyor. Video düzenleme, 3D modelleme, animasyon ve grafik tasarımı gibi yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde hızlı ve verimli çalışıyor. NVIDIA’nın CUDA çekirdekleri, paralel işlem yeteneklerini artırarak işlemleri hızlandırıyor. Bu da yine video işleme ve render işlemlerini önemli ölçüde iyileştiriyor. RTX 4070, yapay zeka destekli özellikler de sunuyor bize… Örneğin, NVIDIA’nın AI tabanlı gürültü giderme teknolojisi, videolardaki arka plan gürültüsünü azaltabiliyor.

DLSS, yapay zeka kullanarak oyun ve uygulamaların performansını artırıyor ve görsel kalitesini iyileştiriyor. Bu taraf, oyun geliştirme ve yüksek çözünürlüklü video düzenleme için yine önemli bir avantaj sağlıyor. RTX 4070, Adobe Premiere Pro, After Effects gibi popüler içerik oluşturma yazılımlarıyla da optimize edilmiş. Böylece render sürelerini ve genel performansı iyileştirmeye yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bu özellikler, içerik üretim sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için oldukça önemli…

14.nesil Intel Core Ultra 7 işlemci

İncelediğimiz Tulpar T6’da Intel’in üst düzey işlemcilerinden 14. nesil Intel Core Ultra 7 155H işlemci kullanılmış. Çok yönlü ve verimli bu işlemci hem oyunlarda hem de performans gerektiren işlerde gücünü hissettiriyor. 16 çekirdekli bu işlemcide 6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç verimliliği çekirdeği bulunuyor.

Intel Core Ultra 7 işlemci sayesinde %65’e varan oranda daha hızlı üretken yapay zeka kullanılabiliyor. 2,3 kata kadar daha hızlı yapay zeka destekli video düzenleme yapılabiliyor. Daha uzun pil ömrü içinde %48’e varan oranda daha düşük güç tüketimi sunuluyor. Intel Core Ultra işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de NPU diye adlandırılan yapay zeka çipine sahip olması. Bu yapay zeka çipi ile AI uygulamaları daha performanslı çalışırken, güç tüketimini daha tasarruflu kullanıyor.

Tulpar T6 AI Creator, klavyesine eklenen Copilot tuşuyla anlık olarak yapay zeka kullanabilmeyi mümkün kılıyor. Günlük işlemleri düzenleme, araştırma yapma, özel hayatı veya iş süreçlerini planlama gibi konularda asistan gibi kullanılabilen Copilot özelliği gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor.

32GB RAM ve 1TB SSD

Bilgisayar 32GB’lık RAM (2x16GB – DDR5 1.1V 5600MHz SODIMM) ile geliyor. RAM miktarı isterseniz 64GB’a kadar yükseltilebiliyor. Yüksek RAM’le en zorlu oyunlarda ve uygulamalarda kesintisiz ve akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Depolama alanı olarak bu modelde 1TB’lık oldukça hızlı bir SSD (M.2 SSD PCIe 4.0 x4) kullanılıyor. Bu SSD’nin okuma hızı 4125 MB/s, yazma hızı ise 2950 MB/s.

Tulpar T6’nın bu modelinde 4 hücreli 80 Whr gücünde batarya kullanılmış. Bu batarya hiç de kötü sayılmaz. Pil süresi kullanıcıya, uygulamalara ve yapılan işlemlere göre oldukça değişkenlik gösterecektir. Ancak uygun şartlar altında uzun saatler çalışılabilir. Ayrıca Monster Kontrol Merkezi’yle kullanıma özel güç modunu belirlemek çok kolay. 4 farklı moddan istediğinizi seçerek güç tüketiminizi daha da optimize edebilirsiniz.

Yenilenen Sound Blaster Studio ile hem kulaklıkla hem de hoparlörlerle daha kapsayıcı ve etkili bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz. İstediğiniz ayarları özelleştirebilirsiniz. Güvenlik açısından da artık çokça kullanılan Windows Hello özelliğiyle parola girmeden sadece bakışınız ile cihazınızı hemen açabilirsiniz. Yine makineye yüklü olarak gelen X-Rite Color Assistant yazılımıyla renk doygunluğu ve diğer ayarları basitçe yapabilirsiniz.

Monster Notebook garantisi…

Monster Notebook’un ömür boyu ücretsiz bakım garantisi, ücretsiz çanta, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade, ilk 30 gün içinde 1 adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi ve dijital mağaza deneyimi gibi artılarını da unutmadan söylemek istiyorum. Sonuç olarak Monster Notebook ürün ailesinde artık sadece oyuncular için değil, içerik üreticileri tarafında da iddialı ürünler göreceğiz.

Monster Tulpar T6 V2.1.5 AI Creator hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

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