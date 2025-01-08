İnceleme: vivo V40

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Vivo, birkaç ay önce yeni V40 serini Türkiye’de de satışa sunmuştu. Bu seride V40 ve V40 Lite modelleri yer alıyor. Bu yazımızda Zeiss işbirliği ile tasarlanan, doğal olarak fotoğraf severlerin de ilgisini çeken V40 modelinden bahsedeceğiz.

Vivo bir süredir köklü optik firmalarından biri olan Zeiss ile üst segment akıllı telefonları için işbirliği yapıyor. Hatta merakla beklenen X200 Pro modeli de ülkemizde satışa sunuldu. Ancak bu sefer Zeiss işbirliğini orta segment bir model olan V40’ta görüyoruz. Ulaşılabilir modellerde profesyonel düzeyde kamera özelliklerini görmek sevindirici bir gelişme… V40’ta özellikle portre modunda pek çok geliştirme var. Bunlara da değineceğiz.

V40 sadece kamera yetenekleri ile öne çıkan bir model değil. Şık ve ince tasarımı, uzun pil süresi, gelişmiş kullanıcı arayüzü, yüksek yenileme hızına sahip parlak ekranı, stereo hoparlörleri ve daha pek çok detay var. Dilerseniz öncelikle bu başlıklardan önemli olanları konuşup daha sonra kamera özelliklerine yakından bakalım.

İnce tasarıma sığan büyük pil gücü

Vivo telefon modelleri ince tasarımlarına rağmen büyük bir pil kullanabiliyor. V40’ta da yine kapasite olarak büyükçe 5500mAh’lik lityum iyon pil kullanılmış. Vivo’nun Bluevolt adını verdiği bu pil, aynı kapasitedeki pillerden yaklaşık %16,5 daha küçük. Bu detay az önce söylediğim ince tasarımların nedenini de açıklıyor sanırım. V40’ın kalınlığı 7.58mm ve ağırlığı ise 190 gram.

V40’ın tasarımı, sızıntı koruma ve dayanıklılık özellikleriyle de dikkat çekiyor. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor bu modelin. Çarpma ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda da oldukça iddialılar. Hatta bu konuda 70’in üzerinde zorlu testlere tabi tutulduğu anlatılıyor.

Parlak 6.78” AMOLED Ekran

V40, parlak ve yüksek görüntü kalitesi sunan 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 2800×1260 piksel. Maksimum parlaklık değeri 4500 nit. HDR10 Plus ve DCI-P3 renk gamını desteklediğini de söylemeliyim. Ekran yenileme hızı ise 120Hz. Burada ekranın yüksek bir parlaklık değeri vermesini çok sevdim. Böylece güneşli ve parlak ortamlarda fotoğraf çekerken daha rahat bir deneyim sunmuş oluyor.

Güçlü işlemci ile sorunsuz performans

Tabi bu ince yapı içerisindeki işlemci gibi diğer detaylardan da biraz bahsetmemiz gerekiyor. Bu modelde 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 7 – 3. nesil işlemci yer alıyor. Bu işlemci hem düşük güç tüketimi hem de yüksek bir performans sağlıyor. V40 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geliyor. RAM sanal olarak 12GB daha artırılabiliyor. Böylece örneğin bazı oyunlarda daha yüksek bir performans elde edilebiliyor.

Telefonla çok fazla oyun oynamadım. Fotoğraf çekerken de zaten fazla bir ısınma olmuyor. Uzun süre 4K video çekildiğinde tabi bir miktar ısınma oluyor. Ama V40’ın etkili bir telefon soğutma sistemi bulunuyor. Böylece stabil ve sorunsuz bir performans elde edilebiliyor. V40, 5G ve eSIM standartlarınıda destekliyor.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Kutusunda silikon bir kılıf ve 80W’lık şarj adaptörü de çıkıyor. Bu incelemeyi yaparken bir de sistem güncellemesi geldi. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 güncellemesi, kullanıcı geri bildirimleri ve talepleri dikkate alınarak geliştirilmiş. Etkili akıcılıkla birlikte bir dizi yeni kişiselleştirme seçeneği ve fotoğrafçılık, oyun ve verimliliğe odaklanan optimize edilmiş özellikler sunuyor. Telefonun bazı temel teknik özelliklerden bahsettikten sonra gelelim kamera detaylarına…

Şık kamera tasarımı

Zeiss logolu ana kamera modülü bence genel tasarıma gayet uyumlu ve şık olmuş. Kamera çıkıntısı kötü durmuyor. V40’ın kamera konusundaki ana teması “profesyonel portreler” olarak belirlenmiş ki zaten bunun telefonun en üst alanına yazıldığını görüyoruz.

Ana kamera modülünde üstte 50MP’lik Zeiss ultra geniş açılı kamera yer alıyor. 15mm’lik bu lensin diyafram açıklığı f/2. Onun altında 50MP’lik Zeiss OIS ana kamera bulunuyor. 24mm’lik bu lensin diyafram açıklığı ise f/1.88. 1/56 inçlik sensör ve optik görüntü sabitleyici bulunan ana kamera ile zengin tonlarda net fotoğraflar çekilebiliyor.

Ön ve arka kameranın en yüksek video kaydı 4K 30fps. Arka kamerada 4K 30fps kayıtta standart sabitleyici çalışıyor. Bu bile bana gayet başarılı geldi. En yüksek sabitleme modu kullanılırsa video çözünürlüğü 1080p 30fps’ye düşüyor.

Ön tarafta da 50MP’lık Zeiss kamera var

Ön tarafta 50MP’lik Zeiss selfie kamerası bulunuyor. Ön kamera ile f/2 diyafram değerinde 20mm, 26mm ve 51mm odak aralıklarında fotoğraflar çekilebiliyor. Ön kameralarla genellikle fazla fotoğraf çekmem. Ancak V40’ta ön kameranın portre modunu çok sevdiğimi belirtmeliyim. Burada Zeiss’in özel arka plan modları, detaylı güzellik, makyaj, duruş yönlendirmeleri ve efektler yer alıyor. Ön kamerada yüzdeki bozulmaları ve sorunları etkili bir şekilde azaltarak daha doğal görünümlü portreler elde edilmesini sağlayan AI Yüz Şekillendirme Teknolojisi de epey işe yarıyor.

AI Star Işığı

Arka kamera modlarında Fotoğraf, Portre, Gece, Video, Mikro Film, Yüksek Çözünürlük, Panoramik, Belgeler, Yavaş Çekim, Zaman Atlama, Süper Ay, Astro, Pro, Anlık Görüntü, Yiyecek, Canlı Fotoğraf ve Çift Görünüm gibi çekim modları yer alıyor. V40 ana kameranın altında AI Star Işığı konumlandırılmış.

Portre aydınlatması için kullanılan bu dahili ışık, yerinde kullanılırsa derinlik ve boyut etkisini artırmaya yardımcı oluyor. Çok uzaktaki çekimlerde ve aydınlıkta pek işe yaramadığını söylemeliyim. Hafif loş ve yakın denebilecek çekimlerde etkisi gayet iyi olabiliyor. Hatta profesyonel bir dolgu ışığı gibi de kullanılabiliyor. Bu ışığın şiddeti ayarlanmıyor. Sadece renk sıcaklığını ayarlayabilir ya da onu da otomatik modda kullanabilirsiniz. Yapay Zeka 3D Stüdyo Aydınlatması ile ışığın arkadan geldiği ortamlarda da yapay zeka desteği ile aydınlık ve net görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca, yeni Dinamik Işık özelliği, telefonun arkasındaki Star Işığı’nın mesaj bildirim flaşı ve fotoğraf geri sayım gibi çeşitli senaryolarda da kullanılmasına olanak tanıyor.

Zeiss dokunuşları…

Normal Fotoğraf modunda en üstten kullanacağınız stili seçebiliyorsunuz. Burada Parlak, Dokulu ve Zeiss Doğal olarak 3 farklı fotoğraf stili var. Ben çekimlerimde Zeiss stilini kullandım. Yine Fotoğraf modunda sağ alt kısımdan ayarlanan 11 adet filtre de bulunuyor. Filtrelerle çeşitli tonlamalar ve siyah beyaz çekimler yapılabiliyor.

Esas ilgi çekici özellikler Portre modunda karşımıza çıkıyor diyebilirim. Zeiss çok odaklı portre modu ile 24, 35 ve 50mm odak uzaklıkları ile etkili portre fotoğrafları çekmek mümkün.

Zeiss arka plan bokeh efektleri

Zeiss arka plan bokeh efektleri de yine Portre modunda aktif oluyor. ZEISS’in optik tasarımdaki yüzyılı aşkın tarihine bakıldığında birçok farklı objektif serisi bulunuyor. Bu objektif serileri odak uzaklıklarına da bağlı olarak farklı etkiler sunabiliyor. Burada da işte o ünlü optik serilerinden bazılarına yer verilmiş. Biotar, B-speed, Sonnar, Planar, Distagon, Cinematic ve Cine-Flare dahil olmak üzere 7 farklı portre lens stili kullanılabiliyor. Bunlar, ZEISS’in klasik portre lens efektlerini yapay zeka desteğiyle yeniden üreterek bokeh, yansıma ve parıltı efektlerini uygun bir şekilde oluşturarak canlı ve atmosferik portreler yakalamanıza olanak tanıyor.

Kullanılan arka plan seçenekleri kağıt üzerinde güzel anlatılmış. Ancak bunların çoğunu iyi ayırt edebilmek için arka plana biraz dikkat etmek gerekiyor. Boş bir duvar önünde çekeceğiniz portrede bu farkları görebilmek mümkün olmayacaktır. İyi bokeh etkisi için arka planın derinlikli olması, ışık kaynaklarının ve parlayan bazı nesnelerin olması uygun olacaktır.

Ekranın sağ alt tarafında açılan güzellik seçenekleri de oldukça detaylı… Tıpkı selfie kamerasında olduğu gibi… Ayrıca yine duruş önerileri de fotoğraf çekeceğiniz kişiyi kolayca yönlendirmenizi sağlayabilir. Stiller seçeneğinde ise 10 farklı portre efekti eklenmiş. Tercihinize göre farklı renk tonlarıyla da fotoğraflarınızı daha etkili hale getirmek mümkün.

Sonuç olarak vivo V40, orta segmentte bir model olmasına rağmen şık tasarımı, sağlam yapısı, uzun pil ömrü, gelişmiş ekranı ve belki de bizim için en önemlisi Zeiss işbirliği ile geliştirilen kameraları ile ulaşılabilir bir fiyatla alınabilecek akıllı telefonlardan biri olmuş.

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