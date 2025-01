İnceleme: Sirui Sniper Lens Kiti

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda dünyanın önde gelen tripod, objektif ve aydınlatma ekipmanları üreticilerinden Sirui markasının üç objektifli Sniper lens kitinden bahsedeceğiz.

Sirui uzun zamandır fotoğrafçılara, video ve film yapımcılarına uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler tasarlıyor. Sirui’nin ülkemizde resmi distribütörlüğünü TEZ Elektronik yapıyor. Objektif işi son yıllarda aynasız fotoğraf makinesi satışlarının artmasıyla birlikte oldukça büyüdü. Eskiden yan sanayi diye pek beğenilmeyen markaların bile şimdi çok kaliteli objektifler tasarladığını görüyoruz.

Bu set APS-C sensörlü makineler için…

İncelediğimiz bu lens setinde 23mm, 33mm ve 56mm’lik 3 adet objektif bulunuyor. Objektiflerin hepsinin diyafram açıklığı f/1.2. Bu set APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Benim incelediğim set Sony E bayonet sistemine uygundu ve objektifleri Sony a6700 makine ile birlikte kullandım.

Fotoğrafa yeni başlayan ve daha kontrollü, hatta daha kaliteli fotoğraf çekmeye çalışan pek çok fotoğrafçı arkadaşımız bizlere hangi objektifleri almalıyım diye soruyor. Bu sorunun net bir cevabı yok maalesef. Kullandığınız fotoğraf makinesi ve çekmek istediğiniz konulara uygun birçok seçenek var piyasada… Hatta fazla seçenek olması çoğu zaman akıl karışıklığını da beraberinde getiriyor. O yüzden bir süre kit lenslerle fotoğraf çektikten sonra ne tür fotoğraflar çektiğinize ve zevklerinize göre bir tercih yapmak belki en iyisidir. Genel kullanımlarda çoğunlukla zoom objektifler tercih edilirken son yıllarda video çekiminin de ağırlık kazanmasıyla birlikte prime lenslerin satışlarında da ciddi bir artış oldu. Tabi bu artışta en önemli pay sahibi düşük diyafram değeri olan objektifler oldu. Özellikle f/1.4 ve 1.8 gibi objektifler hem fotoğraf hem de video alanında en çok tercih edilenler arasında…

Ancak Sirui bu bahsettiğim lens setinde diyafram değerini f/1.2 yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bildiğiniz gibi böylesine düşük diyafram değerine sahip objektiflerin satış fiyatları oldukça yukarıda… Bu set ülkemizde yaklaşık 42bin TL civarında bir fiyatla satılıyor. Bu verdiğim rakam ortalama bir fiyat tabi… Satın almak istediğinizde farklı satıcılardan karşılaştırma yapmanızda fayda var.

Sony, Nikon ve Fujifilm aynasız makinelerle kullanılabilir

Bu kit, Sony, Nikon ve Fujifilm aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Fiyat-performans kriterleri içerisinde değerlendirilmesi gereken objektifler otofokus çalışıyor. Sensör katsayısından dolayı esasında bu objektifler yaklaşık olarak 35mm, 50mm ve 85mm olarak kullanılıyor. Bu değerler baktığınız zaman birçok alanda işinize yarayacak bir esneklik sunuyor diyebilirim.

Otofokus hızı, konu takibi, keskinlik, konu algılamasının hiç de kötü olmadığını söyleyebilirim. Tabi en çok merak edilen f/1.2 diyafram değerlerindeki sonuçlar olabilir. 3 lenste de en düşük diyafram değerinde yapılan çekimlerde bir nebze yumuşaklık oluyor. Yapacağınız her çekimde, özellikle fotoğraf çekerken diyaframı en düşük değere getirmenizi önermem. Mümkünse f/1.4-1.8 veya 2 gibi bir diyafram değerinde daha iyi ve keskin sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabi bu değerlerde de gayet iyi bir bokeh etkisi ve sığ alan derinliği elde edebilirsiniz.

Önemli bir konuyu da netleştirmek isterim. Bu kadar açık bir diyafram değerini her ortamda kullanmak pek mümkün olmayacaktır. Örneğin öğle saatlerinde ışığın yüksek olduğu bir ortamda f/1.2 diyafram değerini kullanmak imkansız olabilir. ISO değerini ne kadar düşürürseniz düşürün, enstantane hızınızı da yükseltseniz faydası olmayacaktır. İşte böyle bir ortamda mutlaka ND filtrelere ihtiyacınız olacak. Bunu da hatırlatmak istedim.

Objektifler 35mm – 50mm – 85mm’ye denk geliyor!

23mm’lik objektif yaklaşık 35mm’ye denk geliyor. Bu objektifle sokak, sahne, insan, seyahat, iç mekanlar gibi konuları çekebilirsiniz. 33mm’lik objektif yaklaşık 50mm’ye denk geliyor. Bu objektifle portre, yemek, mimari, natürmort gibi konuları çekebilirsiniz. 56mm’lik objektif ise yaklaşık olarak 85mm’ye denk geliyor. Bu değerle çok güzel portre fotoğrafları, yakın detaylı çekimler, mimari ayrıntılar ve arka plan bulanıklığını fazlasıyla kullanabileceğiniz farklı kareler elde edebilirsiniz.

Tüm lenslerde STM motor tasarımı kullanılmış. Böylece hızlı ve sessiz otofokus yapılabiliyor. 33 ve 56mm’lik objektiflerde bir adet ED, 33mm’de 1, 56mm’de ise 4 adet yüksek kırılma indeksli cam elemanlar kullanılmış. 23mm’de de 6 adet yüksek kırılma indeksli cam elemanlar kullanılmış. ED cam ve yüksek kırılma indeksli camlar, lens boyutunu küçültmek ve aynı zamanda iyi kontrol edilen parlama ve gölgelenme ile iyi bir optik performans sağlamak için tasarıma eklenmiş. Üç objektifte de 11 diyafram bıçağı tasarımı kullanılmış, böylece yumuşak ve güzel bokeh etkisi sağlanmış.

Yazılım güncellemeleri kolayca yapılabiliyor

23 ve 33mm objektifler için yaprak şeklinde parasoley, 56mm için de yuvarlak parasoley sete dahil edilmiş. Parasoleyler her zamanki gibi oldukça işe yarıyor ve bulunduğunuz yerdeki ışık koşullarına göre iç yansımayı önemli ölçüde azaltıyor. Bu üç objektifin filtre çapı da 58mm. Böylece bir filtre ya da farklı bir ekipman satın aldığınız zaman üçünde de kullanabilirsiniz. Az önce anlattığım gibi özellikle bir ND filtreye her zaman ihtiyacınız olabilir. Belki de en önemlisi bir gimbal kullandığınızda objektif değiştirdikten sonra yeniden bir ayar yapmanıza çoğunlukla gerek kalmıyor.

23mm’nin en yakın netlik mesafesi 30cm. 33mm’nin 40cm ve 56mm’nin ise 60cm. Üç objektifin boyutları aynı olsa da ağırlıkları arasında ufak farklar var. Sony E bayonet için 380, 400 ve 422 gram ağırlıkları bulunuyor bu lenslerin… Bu lenslerin yazılım sürümleri de kolayca yükseltilebiliyor. Lensleri type-C kablosuyla bilgisayara bağlayıp en yeni yazılım sürümleri yüklenebiliyor.

Sonuç olarak bu üçlü lens seti pek çok fotoğrafçı ve video içerik üretenler için kullanışlı ve uygun fiyatlı bir çözüm olmuş gibi görünüyor. Unutmadan, bu sette yer alan objektifleri tek tekte satın alabilirsiniz. Örneğin size 56mm lazımsa bir tek onu alabilirsiniz tabi… Set olarak alınınca şık taşıma çantasına sahip oluyorsunuz.

f/1.2 diyafram değerine sahip objektiflerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu söyledik en başta… Tabi o objektiflerle bunları bire bir karşılaştırmak çok doğru olmayacaktır. O yüzden bu seti fiyat-performans olarak değerlendirmek yerinde olur. Düşük diyafram açıklığında vinyet, köşe ve orta nokta arasında keskinlik farkları, bazı ters ışıklı ortamlarda saçılma etkisi gibi klasik bazı optik sorunları bu lenslerde de görebildiğinizi hatırlatmak isterim. Ancak az önce de söylediğim gibi sonuçta verdiğiniz paranın karşılığında ne aldığınızı anlamanız çok önemli… Lensleri nerede ve nasıl kullanacağınızı iyi analiz etmeniz sonuçlarda sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

Sirui Sniper Lens Kiti incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.