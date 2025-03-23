İnceleme: Redmi Note 14 Pro

Yazı: Ömer Serkan Bakır – Fotoğraflar: Prof. Oktay Çolak

Xiaomi, Redmi Note 14 Serisini geçtiğimiz haftalarda satışa sunmuştu. Orta segmentte uygun fiyatları ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken bu serideki Note 14 Pro modelini biz de deneme fırsatı bulduk.

Bu yazımızda Redmi Note 14 Pro’nun öne çıkan özelliklerine bakacağız. Ayrıca Fotoğraf Dergisi yazarlarımızdan Prof. Oktay Çolak, Mısır’a yaptığı fotoğraf gezisinde bu telefonla da birkaç çekim yaptı. O fotoğraflardan da bazılarını burada görebilirsiniz. Ayrıca bu incelemenin videosunu Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

Daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan bu yeni modeller yapay zeka destekli yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve sağlam gövde yapıları ile dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi piyasada pek çok farklı markanın değişik fiyat aralıklarında satılan onlarca hatta yüzlerce modeli bulunuyor. Ancak en çok satılan ve aranan modeller giriş ve orta seviyedeki telefonlar oluyor. Redmi Note 14 serisi de bütçe dostu olmaları ve günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak donanım özelliklerini barındırmaları ile öne çıkıyor.

Günümüzde kullanıcıların çoğu orta seviyede bir telefon alsa da az önce söylediğim gibi temel özelliklere ihtiyaç duyuyor ve bu telefonları senelerce sorunsuz kullanmayı düşünüyor. Bunun için donanımsal özellikler, pil, gövde, ekran yapıları ve yazılımlar önem kazanıyor.

Günlük ihtiyaçlar dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Belki bunu da biraz açmamız gerekiyor. Sosyal medya, e-posta, internet aramaları, video izleme, mesajlaşma, bankacılık, kamu uygulamalarını kullanıyor ve oyunlar oynuyoruz. Tabi birde fotoğraf ve video çekiyoruz.

İşte incelediğimiz Redmi Note 14 Pro, tüm bu deneyimler ve fazlası için yeterli bir performans sunuyor. Şimdi gelin bu telefonun öne çıkan temel özelliklerine yakından bakalım.

Redmi Note 14 Pro, siyah, mavi ve mor renklerde, iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. 12GB + 512GB versiyonu ve 8GB + 256GB versiyonu bulunuyor. Redmi Note 14 Pro, günümüz tasarım trendlerine uygun, şık ve ergonomik bir yapıda. Boyutları yaklaşık 162 x 75 x 8,24 mm ve ağırlığı ise 180 gram.

Toza ve sıçramalara karşı koruma sağlayan IP64 derecesine sahip. Ayrıca tüm seride, nemli veya yağlı koşullarda bile dokunmaya karşı artırılmış duyarlılık ve hassasiyet sağlayan optimize edilmiş ekran bulunuyor. Ekran boyutu 6.67 inç. AMOLED ekranın çözünürlük değeri 2400 x 1080 piksel. 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan ekranın maksimum parlaklık değeri 1800 nit ve renk derinliği 10 bit. Sekiz çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Helio G100-Ultra bulunuyor bu modelde. Pil gücü 5500mAh. Kutudan 45W’lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu pil gücü ile yoğun kullanımda bile gün boyu çalışabiliyor. Pil kapasitesinin ötesinde, Redmi Note 14 Pro’nun 1.600 şarj döngüsü sonrasında bile kapasitesinin %80’ini koruyabildiği söyleniyor. Ayrıca pil ömrünü daha da uzatmak için Akıllı Şarj teknolojisi bulunuyor. Böylece şarj süreci optimize ediliyor ve pil sağlığı proaktif bir şekilde korunuyor.

Ekran içi parmak izi sensörü ve Yapay Zeka Destekli Yüz Kilidi Açma özellikleri de güvenli bir kullanım için oldukça işe yarıyor. Redmi Note 14 Pro, güncel işletim sistemi sürümleri ve düzenli yazılım güncellemeleri ile güvenlik ve performans iyileştirmeleri de sağlıyor. Günlük kullanımda karşınıza çıkabilecek tüm popüler uygulamaları sorunsuz kullanabilirsiniz bu telefonla. Sosyal medya, haber, eğlence ve iletişim uygulamaları da yine aynı şekilde kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde rahatça kullanılabilir.

200MP’lik AI destekli kamera

Redmi Note 14 Pro’nun yenilenen kamera sistemi, kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri güncel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. Bu modelde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 200MP’lik yapay zeka destekli kamera sistemi yer alıyor. Bu sayede çarpıcı detaylar ve canlı tonlar elde edilebiliyor.

Gelişmiş yakınlaştırma özellikleri sayesinde kullanıcılar, 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırmayla detaylara yaklaşabiliyor. Ayrıca 20x dijital zoom özelliği de kullanılabiliyor. 7 elemanlı 200MP’lik ana kameranın diyafram değeri f/1.65, sensör büyüklüğü ise 1/1.4 inç.

Redmi Note 14 Pro, ilgi çekici 32MP ön kamerasıyla da ön plana çıkıyor. 0,8x geniş açılı tasarlanan ön kamera ile grup selfie’leri artık sorun olmaktan çıkıyor. Kamera modülünde ayrıca 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera da yer alıyor. Geniş açı kamera gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir tabi… Ancak makro kameranın çözünürlük değeri epeyce düşük kalıyor ve ortalama bir görüntü kalitesi sunuyor.

Telefon fiyatlarının epey yüksek kaldığı bugünlerde herkesin üst segment modelleri alabilmesi pek mümkün değil. Zaten bu gerekli de değil. Kısaca özetleyecek olursak yeni Redmi Note 14 Pro, kullanıcıların günlük yaşamlarında ihtiyaç duyduğu temel özellikleri ekonomik bir şekilde kullanmaları bakımından avantajlı bir çözüm sunuyor diyebilirim.

Redmi Note 14 Pro incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.